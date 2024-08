Manifestation "contre Macron" de la LFI : une date fixée et beaucoup d'incertitudes

La France insoumise appelle à manifester "contre le coup de force d'Emmanuel Macron", considérant que le président ne respecte pas le résultat des élections législatives.

Le refus catégorique d'Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre mettant en oeuvre le programme de la NFP ne passe pas à gauche. La France insoumise appelle à 'une grande manifestation contre le coup de force" du président de la République. La date de cette mobilisation a été fixée au samedi 7 septembre.

Le parti de Jean-Luc Mélenchon considère, dans un communiqué publié mardi 27 août qu'Emmanuel Macron "met en grave danger la démocratie en refusant le résultat des urnes et un gouvernement du nouveau front populaire". Les insoumis considèrent que le NFP "a gagné les élections législatives" du fait d'avoir été la coalition politique ayant obtenu le plus de sièges à l'Assemblée nationale.

"Nous formons le voeu que les forces politiques, syndicales et associatives attachées à la défense de la démocratie se joignent à cet appel", ajoute La France insoumise qui ne donne aucun lieu de rendez-vous.

Plusieurs incertitudes planent encore sur cet appel à la manifestation "contre le coup de force d'Emmanuel Macron". On ignore si les autres partis du Nouveau front populaire y participeront. Le PS, EELV et le PC n'ont manifestement pas l'intention de suivre LFI dans l'ensemble de leurs démarches politiques. La France insoumise, qui souhaite une réaction "populaire" de grande ampleur à la non nomination de Lucie Castets, a déjà fait savoir qu'elle allait lancer une procédure de destitution du chef de l'Etat, qui n'a aucune chance d'aboutir. Les autres partis du NFP n'y sont pas favorables.

On ignore également si cette manifestation du 7 septembre sera suivie par les grandes organisations syndicales du pays, comme la CGT. Les syndicats étudiants de gauche seront quant à elles présentes dans les mobilisations.