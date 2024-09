Michel Barnier : sa femme Isabelle Altmayer, son fils dans la politique... Une famille et une vie privée bien rangées

Nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce jeudi, Michel Barnier est un visage historique de la politique française. Mais derrière l'homme public se cache une vie privée et une famille très secrètes et surtout sans aspérité...

Michel Barnier, 73 ans, vient d'être choisi ce jeudi 5 septembre par le président Emmanuel Macron pour succéder à Gabriel Attal à Matignon. L'ancien ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, élu européen et négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne est un vieux routier de la politique française. Mais s'il est un visage relativement familier des Français, Michel Barnier est en revanche très discret sur sa vie privée.

Marié depuis 42 ans avec Isabelle Altmayer, une ancienne avocate reconvertie dans la communication, Michel Barnier file le parfait amour et a toujours mené sa vie de famille loin des projecteurs. Le couple a eu trois enfants : Nicolas, Benjamin et Laetitia. L'aîné Nicolas Barnier, 33 ans, marche dans les pas de son père puisqu'il est engagé en politique. Candidat sur une liste libérale belge aux élections européennes de 2019, il est depuis 2021 chargé de mission à la Présidence du Sénat. Il est également impliqué dans des actions humanitaires en Haïti.

Isabelle Altmayer, elle, travaille dans l'ombre. Après avoir été avocate pendant 10 ans, elle s'est tournée vers la communication. Depuis 2016, elle est responsable de la communication et de la recherche de fonds pour la fondation "La vie au Grand Air", qui œuvre dans la protection de l'enfance. Entre 2007 et 2010, alors que son mari était ministre de l'Agriculture, elle était chargée de mission auprès de la jeunesse et de la santé des femmes au ministère de la Santé. Le couple partage donc une passion commune pour la politique et avance main dans la main depuis plus de quatre décennies.

Sport tous les jours, dix livres à son actif... Une vie bien rangée

Grand sportif malgré ses 73 ans, Michel Barnier est un adepte du vélo et de la natation qu'il pratique quasi-quotidiennement. Il avait d'ailleurs été le co-président du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992. Auteur de pas moins de dix ouvrages politiques, dont le dernier "La Grande illusion : journal secret du Brexit" (Gallimard) où il raconte les coulisses des négociations qu'il a menées, Michel Barnier est un homme de dossiers. Mais derrière cet homme sérieux et austère émerge un manque certain d'humour, comme il l'admet lui-même. "Je suis peut-être trop sérieux... J'ai de grandes marges de progrès", avait-il confié par le passé.

Il faut dire que Michel Barnier, "le Montagnard", n'a pas vraiment le profil d'un farceur. Né à La Tronche en Isère en 1951, il est le benjamin d'une fratrie de trois garçons. Son père Jean était patron d'une entreprise de fabrication de coffrets à bijoux. Sa mère Denise, catholique engagée et féministe, avait fondé la Ligue contre la violence routière de Haute-Savoie, après le décès d'un de ses petits-fils dans un accident. Un drame qui a, selon ses proches, forgé le caractère de l'homme politique. Dans les prochaines semaine, il aura bien besoin d'en faire preuve.