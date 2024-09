Salaires, rémunération, fortune : combien gagne Michel Barnier ?

Le Premier ministre Michel Barnier va bénéficier d'un salaire de la même trempe que celui du chef de l'Etat. D'autres avantages sont également prévus pour le locataire de Matignon.

Fraîchement nommé Premier ministre, Michel Barnier a désormais pour mission de former un gouvernement, ce qui n'est pas chose aisée. Et la fonction de chef de gouvernement lui octroie plusieurs avantages, notamment financiers. Il empochera, chaque mois, un salaire plus important que tout autre ministre. En outre, d'autres avantages sont inhérents à la fonction de Premier ministre, notamment plusieurs primes, et deux faveurs en termes de logement. Pour rappel, comme pour tout responsable politique, Michel Barnier devra rapidement déclarer ses revenus et son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP).

Un salaire mensuel supérieur à 16 000 euros

Si Michel Barnier va bénéficier du salaire le plus élevé de l'ensemble des ministres, il est important de rappeler que la rémunération d'un ministre a été revue à la baisse depuis le mandat de François Hollande. En 2012, l'ex-président de la République s'était engagé à diminuer de 30 % son salaire ainsi que celui de ses ministres.

Comme pour tout fonctionnaire, le salaire de Michel Barnier est calculé en fonction de la valeur du point d'indice des fonctionnaires ainsi que de l'échelle de l'indice. De plus, les hautes fonctions de l'Etat - dont fait partie la fonction de Premier ministres - sont éligibles au barème le plus élevé. Le poste de Michel Barnier est donc classé "hors échelle".

Depuis la dernière augmentation du point d'indice des fonctionnaires, le Premier ministre français bénéficie d'un salaire de 12 457 euros. Autrement dit, la même rémunération que celle du chef de l'Etat, Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas tout. Ce salaire de base est complété par une indemnité de résidence de 3 %, 374 euros viennent donc s'ajouter au salaire de base de Michel Barnier. De plus, l'indemnité de fonction correspondant à 25 % du traitement de base s'ajoute, soit 3 208 euros supplémentaires. Au total, le salaire mensuel brut de Michel Barnier atteindra 16 039 euros.

Prime et château dans l'Essonne

Le nouveau Premier ministre pourra également bénéficier d'une prime de départ correspondant à trois mois de salaire, soit 47 700 euros bruts. Un dû, si ce dernier ne dispose pas de revenu durant les trois mois suivant son départ de Matignon. Ses frais de représentation sont également pris en charge durant son mandat, s'ils sont "directement liés à l'exercice des fonctions ministérielles". L'enveloppe allouée à ses dépenses ne peut pas dépasser 150 000 euros par an.

Les avantages octroyés au Premier ministre ne s'arrêtent pas là. Il bénéficie aussi de deux résidences : l'hôtel de Matignon situé dans le VIIe arrondissement de Paris, c'est son lieu de travail. Ainsi que le château de Souzy-la-Briche, une demeure située dans le département de l'Essonne, entièrement mise à la disposition du chef du gouvernement pendant son mandat.

Michel Barnier peut aussi profiter d'une voiture de fonction blindée avec chauffeur ainsi que de la gratuité du transport sur l'ensemble du réseau SNCF, en première classe. Son droit à une voiture de fonction avec chauffeur est effectif sans limite de durée, même à l'issue de son mandat. Enfin, un secrétaire particulier lui est proposé pour une durée de dix ans après son départ de Matignon.