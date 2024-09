Le futur ministre de l'Intérieur déjà trouvé ? Bruno Retailleau en bonne position

Le Premier ministre Michel Barnier étant issu de la droite, le parti des Républicains s'imagine pouvoir s'installer au ministère de l'Intérieur. Et le nom du sénateur Bruno Retailleau est régulièrement avancé pour le poste.

A droite les noms de personnalités politiques volontaires pour être nommées ministres au sein du gouvernement de Michel Barnier ne manquent pas. Mais il y en a un qui revient plus que les autres : celui de Bruno Retailleau. Le président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat est un poids lourd de la droite et a été reçu, à ce titre, par le Premier ministre aux côtés de Gérard Larcher, président du Sénat, et Laurent Wauquiez, patron de groupe de députés LR. Mais Bruno Retailleau, à la différence de ses deux collègues - le premier occupe déjà la troisième plus haute fonction de l'Etat et le second se prépare pour la prochaine présidentielle -, pourrait rejoindre l'exécutif. Qui plus est, il pourrait être nommé à un ministère de premier plan d'après les rumeurs ouïes par Politico.

Trois maroquins sont avancés par les pronostiqueurs cités par Le Point pour la possible nomination de Bruno Retailleau : l'Intérieur, la Justice et l'Economie. Le ministère de l'Intérieur fait toutefois figure de favori face au portefeuille de la Justice pour lequel le sénateur de Vendée apparait trop droitier, et face à celui de l'Economie qui semble être la patate chaude dont personne ne veut à l'approche du vote du budget 2025.

Si la nomination de Bruno Retailleau au ministère de la place Beauvau est envisagée par certains, c'est parce qu'elle fait sens à droite. Les Républicains qui voient un des leurs atterrir à Matignon veulent saisir l'occasion de mener leur politique dans leurs domaines et leurs sujets de prédilection, à commencer par la sécurité et l'immigration. Le Premier ministre Michel Barnier a cité ces deux points parmi ses priorités et devrait, sauf surprise, nommer une personnalité penchant plutôt vers la droite à l'Intérieur, conformément à sa ligne.

Retailleau, défenseur d'une droite plus dure

Bruno Retailleau, décrit comme un représentant de la droite dure, pourrait être le garant d'une politique plus droitière à Beauvau. Le sénateur avait notamment participé à l'écriture de la version durcie et adoptée de la loi immigration en fin d'année 2023, avant que les apports de son groupe soient en grande partie censurés par le Conseil constitutionnel. "L'État a perdu le contrôle" jugeait Bruno Retailleau dans une interview publiée sur le site du parti LR : il "n'arrive plus à faire appliquer ses lois, à protéger ceux qui les servent, à contenir une immigration incontrôlée, à tenir les quartiers où l'on tire à l'arme de guerre, [..] ni à sécuriser ses prisons". Il tenait d'ailleurs Gérald Darmanin et Eric Dupont-Moretti, les ministres démissionnaires de l'Intérieur et de la Justice, responsables autant qu'Emmanuel Macron.

En potentiel ministre de l'Intérieur, il satisferait le groupe LR, mais pourrait aussi recevoir le soutien de l'extrême droite sur ces sujets. Or, le Rassemblement national pouvant à tout moment renverser le gouvernement Barnier en votant une motion de censure, le Premier ministre a intérêt à ne pas se le mettre à dos. A l'inverse, mener une politique moins dure en matière de sécurité ne serait pas suffisant pour s'attirer le soutien de la moitié gauche de l'échiquier politique, laquelle promet déjà de censurer le gouvernement Barnier.

Alors Bruno Retailleau est-il déjà assuré de se voir proposer le ministère de l'Intérieur ? Le Premier ministre n'aurait pas commencé à contacter les ministrables ce lundi 9 septembre, prenant d'abord soin de terminer ses consultations avec les forces politiques. Mais si le sénateur vendéen avait bel et bien la préférence du Premier ministre pour Beauvau, accepterait-il de troquer son siège de sénateur, qu'il occupe depuis 2004 sans interruption, contre une place au gouvernement ? L'homme politique pourrait perdre au change selon la durée de vie du gouvernement Barnier, mais il serait assuré de retrouver son siège au palais du Luxembourg. Bruno Retailleau n'ayant vraisemblablement pas d'ambition présidentielle, participer à un gouvernement maintenant ne lui grillerait pas ses chances de victoire plus tard. La porte reste donc ouverte.