Trump réagit au message pro-Harris de Taylor Swift : "Elle le paiera..."

Donald Trump affirme que la chanteuse Taylor Swift "paiera le prix" de son soutien à Kamala Harris, moins de deux mois avant l'élection présidentielle américaine.

Dans le débat qui opposait Donald Trump à Kamala Harris, ce mardi 10 septembre, la candidate démocrate est sortie gagnante pour de nombreux observateurs et analystes politiques américains. Dans une tribune publié sur Fox News, l'analyste Doug Schoen assure qu'il y a eu "un vainqueur clair, mais ne croyez pas que cette élection soit terminée". "Il est assez clair pour moi que mardi soir, la vice-présidente Kamala Harris a remporté ce qui pourrait bien être le seul débat entre elle et l'ancien président Donald Trump". De son côté, Donald Trump juge sur Truth Social n'avoir jamais aussi bien débattu : "J'ai pensé que c'était mon meilleur débat", a-t-il lancé.

Dès la fin du débat, la star de la pop américaine Taylor Swift a tenu à apporter son soutien à Kamala Harris dans la course à la Maison Blanche. "Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d'une guerrière pour être défendues. Je pense qu'elle est une dirigeante stable et douée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos", explique-t-elle dans un post Instagram, accompagné d'une photo avec son chat pour se moquer de Donald Trump.

En effet, Taylor Swift a signé son message "Childless Cat Lady", comprenez : vieille fille à chat, avec une photo d'elle et de son animal de compagnie. Une référence à une déclaration polémique et misogyne du colistier de Donald Trump, J.D. Vence, dans une vidéo datant de 2021 qui, elle, n'était pas empreinte d'humour et qui a refait surface cet été. Dans cette vidéo publiée trois ans en arrière, le conservateur J.D. Vence accusait les démocrates au pouvoir d'être une bande de "femmes à chats malheureuses" qui "veulent donc rendre le reste du pays malheureux aussi". L'occasion était trop belle pour Taylor Swift de se payer les républicains, Donald Trump ainsi que con colistier. Une attitude qui n'a visiblement pas enchanté l'ex-président des Etats-Unis.

Après la publication du message et de la photo de Taylor Swift sur Instagram, Donald Trump n'a pas manqué de réagir en menaçant la chanteuse. "C'est une personne très libérale, elle semble toujours soutenir un démocrate et elle en paiera probablement le prix sur le marché", a-t-il déclaré. Une sortie médiatique à la Trump, alors que le candidat républicain perd légèrement du terrain dans les sondages. En effet, selon 270towin, au niveau national, le magnat de l'immobilier recueille 47,5 % des suffrages, alors que la démocrate bénéficie de 48,38 % des voix. Les deux candidats se tiennent dans un mouchoir de poche, et l'élection devrait se jouer, comme souvent, en fonction des résultats dans les "Swing States". Ces états indécis, pour lesquels la couleur politique peut varier d'une élection à l'autre.