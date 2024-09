Ministre de la Justice : un nom revient avec insistance pour remplacer Dupond-Moretti

Éric Dupond-Moretti devrait bientôt faire ses adieux au ministère de la Justice. Pour le remplacer, l'option d'une personnalité bien connue dans les rangs de LR et chez les macronistes fait son chemin.

Une première liste de ministrables a été publiée mercredi 18 septembre par RTL. Si elle fait la part belle aux LR, elle ne semble pas convaincre Emmanuel Macron qui la juge "monocolore". "Un certain nombre d'informations qui circulent sont inexactes. Notamment sur les noms évoqués, ainsi que sur l'équilibre des sensibilités. Cela ne représente en rien le projet de gouvernement souhaité par le Premier ministre", assurait-on du côté de Matignon mercredi soir, ajoutant que Michel Barnier poursuivait son travail. Désormais, l'heure est aux pronostics. Alors, Eric Dupond-Moretti va-t-il rester garde des Sceaux ? Qui pour le remplacer au ministère de la Justice s'il devait quitter le navire ? Plusieurs noms ont été cités, mais l'un d'entre eux revient avec insistance et pourrait bien intégrer le gouvernement Barnier.

Catherine Vautrin plébiscitée par Emmanuel Macron

La ministre démissionnaire de la Santé, Catherine Vautrin, constitue la dernière hypothèse avancée dans les indiscrétions du Point. Issue de LR, elle aurait les faveurs d'Emmanuel Macron, qui souhaiterait la conserver. Après des études de droit, Catherine Vautrin a travaillé plusieurs années au sein du groupe d'assurance Cigna, avant de s'orienter vers la politique. Militante du RPR dès sa jeunesse, elle a intégré le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2004. Elle a occupé successivement les fonctions de secrétaire d'État à l'Intégration et à l'Égalité des chances, de secrétaire d'État aux Personnes âgées et de ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité.

C'est donc forte d'une expérience dans l'exécutif et à des postes en lien avec les affaires sociales que Catherine Vautrin pourrait rejoindre l'équipe de Michel Barnier. Elle a également siégé à l'Assemblée pendant dix ans en tant que députée de la Marne, sous les couleurs de l'UMP puis de LR. Elle a pris ses distances avec ce parti à partir de 2017, avant d'apporter son soutien à Emmanuel Macron en février 2022. Ce dernier a su s'en rappeler quelques mois plus tard, lors de ses tractations pour le poste de chef du gouvernement.

Rachida Dati (Culture), pourrait également prétendre au ministère de la Justice puisqu'elle a déjà occupé le poste sous Nicolas Sarkozy mais serait plutôt évoquée pour le porte-parolat, soit un rôle de ministre délégué auprès de Matignon. À moins qu'un tout autre nom ne sorte finalement du chapeau ? L'avocat Francis Szpiner, élu sénateur LR depuis 2023, a en effet lui aussi été évoqué. Fidèle soutien de la première heure de Michel Barnier, il est qualifié par un parlementaire Les Républicains d'"Éric Dupond-Moretti de droite", relaie Public Sénat. Mais "si on a un Retailleau à la Justice, on ne peut pas avoir un Szpiner à la Justice aussi", concède cette même source.

Bruno Retailleau hors course pour le ministère de la Justice ?

"Au petit jeu des spéculations", Le Point avançait le nom de Bruno Retailleau. La nomination de Michel Barnier ayant rebattu les cartes, le patron des sénateurs LR est pressenti à différents postes, comme l'Intérieur, l'Économie et... la Justice. "Ça oscillerait entre l'Intérieur et la Justice", avançait également un sénateur LR à Public Sénat. Mais un barnieriste penchait dimanche, dans ses confidences au Point, plutôt pour Beauvau : "Bruno incarne une droite dure, ça risquerait de déplaire aux magistrats, qui sont quand même très à gauche…".

Problème, si Bruno Retailleau était nommé au ministère de l'Intérieur, il ne serait "pas question de garder un Dupond-Moretti ou quelqu'un qui ne soit pas sur sa ligne comme garde des Sceaux", mettait-on en garde chez Les Républicains. Selon les dernières informations de RTL, et la liste des ministres proposée par Michel Barnier à Emmanuel Macron, "Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur", est désormais l'option privilégiée, exit la piste de la Justice pour le patron des sénateurs LR.