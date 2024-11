Marine Le Pen inéligible et pas candidate à la présidentielle ? Le parquet veut une condamnation

C'est l'heure des réquisitions au procès des assistants parlementaires du RN ce mercredi 13 novembre. Jugé dans cette affaire, Marine Le Pen encourt une peine de prison, une lourde amende et surtout une peine d'inéligibilité.

Marine Le Pen qui a l'élection présidentielle de 2027 dans le viseur a dû tourner son regard vers un autre rendez-vous décisif : le procès des assistants du Front national (FN) au Parlement européen. L'affaire pourrait réduire à néant ses espoirs et ses chances de remporter le scrutin et ne serait-ce d'y participer... Dans cette affaire concernant des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen, la députée du Rassemblement national (RN) est jugée pour détournement et recel de fonds publics aux côtés de 24 autres personnes membres du parti pour un préjudice total estimé à près de 7 millions d'euros. Après sept semaines d'audiences, l'heure est aux réquisitions. Marine Le Pen aura connaissance des peines requises à son encontre par les procureurs ce mercredi 13 novembre en fin de journée.

Si lors des premières audiences Marine Le Pen s'est montrée sûre d'elle déclarant être en mesure de prouver son innocence, au fil du procès la figure de proue du parti d'extrême droite a déchanté après des auditions parfois très difficile. Loin de la sérénité apparente du début du procès, la politique semble désormais convaincue d'être prochainement condamnée. "On est soumis à une présomption de culpabilité", a-t-elle lancé lors d'une audience estimant que l'"opinion" des juges "était déjà faite et que les arguments à décharge étaient un peu évacués comme s'ils ne représentaient rien, qu'ils étaient presque une gêne".

Mais une condamnation pourrait coûter cher à Marine le Pen : la députée encourt une peine maximale de 10 ans de prison et d'un million d'euros d'amende, mais elle risque surtout de perdre ses droits civiques et donc de devenir inéligible à une élection quelle qu'elle soit.

Marine Le Pen inéligible en 2027 ?

En cas de condamnation, Marine Le Pen encourt jusqu'à dix ans de prison et un million d'euros d'amende, le tout assorti d'une peine d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à cinq ans conformément à l'article 432-17 du Code pénal. Mais puisque la figure du parti à la flamme exerçait un mandat électif public au moment des faits, la peine d'inéligibilité peut aller jusqu'à dix ans comme le prévoit l'article 131-26-1 du Code pénal. Une peine d'inéligibilité supérieure à trois ans empêcherait Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle de 2027.

Si une peine d'inéligibilité est prononcée, la question sera de savoir si cette dernière peut-être suspendue ou non si Marine Le Pen fait appel de la décision de justice. Une inéligibilité avec exécution provisoire serait appliquée même en cas d'appel, tandis qu'une peine sans exécution provisoire offrirait un sursis à Marine Le Pen qui conserverait ses droits civiques jusqu'à ce que la décision en appel soit rendue, voire une décision en cassation.

L'implication de Marine Le Pen doit être prouvée

Marine Le Pen qui a présidé le RN appelé Front national jusqu'en 2018, de 2011 à 2021 est mise en cause, car suspectée d'avoir participé à la mise en place d'un système frauduleux d'emplois fictifs concernant les assistantes parlementaires des eurodéputés de son parti. Les faits jugés se sont déroulés entre 2004 et 2016, donc en partie sous la présidence de la députée d'Hénin-Beaumont. Des éléments d'enquête et des témoignages indiquent que Marine Le Pen était au courant du système et le chapeautait, c'est le cas des déclarations des anciens eurodéputés Aymeric Chauprade, qui s'est depuis retracté, et Sophie Montel ou encore de l'ex-assistant parlementaire auprès d'élus RN, Nicolas Franchinard, contacté par Médiapart.

Des échanges de mails, incluant le cabinet de Marine Le Pen, sur des instructions concernant l'usage des financements alloués par le Parlement européen à chaque élu, consultés par Médiapart, montrent que les instructions données aux eurodéputés - à savoir recruter un seul assistant chargé de travailler sur les projets parlementaires et en recruter d'autres pour s'affairer à des tâches profitables au parti - venaient de la direction, et donc vraisemblablement de Marine Le Pen. Mais l'implication personnelle et directe de Marine Le Pen doit être prouvée. François Bayrou, le président du MoDem, jugé dans une affaire similaire en février 2024 a été relaxé "au bénéfice du doute" en raison de l'insuffisance de preuves attestant de son implication.

Marine Le Pen a toujours contesté tout système frauduleux d'emplois fictifs. Lors d'auditions dans le cadre de l'enquête, elle a affirmé : "Ce n'est pas moi qui prenais les décisions et imposais cela aux députés et aux salariés". Quant à d'autres documents comme des tableaux démontrant la gestion centralisée des financements parlementaires par le trésorier du FN, elle s'est dédouanée de toutes responsabilités sans nier être au courant de ce fonctionnement : "Je ne dirais pas que je supervisais cette gestion plutôt que j'en étais informée".

Reste que Marine Le Pen n'est pas nommément impliquée dans les échanges de mails précités puisque tous les échanges passaient par son cabinet selon le témoignage de Nicolas Franchinard. "Elle est au courant de tout mais n'apparait nulle part", a-t-il résumé auprès de Médiapart.