L'ex-ministre de l'Économie et le nouveau locataire de la place Beauvau sont en lice pour remporter le prix 2024 "Press Club, humour et politique".

Le jury du prix "Press Club, Humour et Politique", récompensant la phrase "la plus hilarante de l'année" a dévoilé ce mercredi 25 septembre la deuxième sélection de cette édition 2024. Une fois n'est pas coutume, le niveau est extrêmement relevé cette année. En 2023, c'est Édouard Philippe qui avait raflé la mise, avec une phrase en référence à son changement d'apparence en raison de maladies auto-immunes. "Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples", avait déclaré le président du parti Horizons, dans l'émission Quotidien diffusée sur TMC, le 27 mars 2023. Pour rappel, le maire du Havre est atteint d'une alopécie et d'un vitiligo, des maladies qui provoquent la perte de la pilosité et une dépigmentation de la peau.

Présidé par Bernard de la Villardière, le jury a donc dévoilé une nouvelle série de phrases déjà cultes, en lice pour le titre 2024. Parmi cette sélection, on retrouve une perle prononcée par le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau : "Le macronisme, certains ont dit c'est un hyper-centrisme, je pense que c'est d'abord un égocentrisme", avait déclaré l'ex-patron des sénateurs LR sur RTL en juin dernier. Également en lice, l'ex-ministre de l'Économie au bail record à Bercy, Bruno Le Maire : "Si aujourd'hui notre niveau de dette est élevé, c'est parce que j'ai sauvé l'économie française", avait-il indiqué sur BFMTV. Pour cette édition 2024, le thème de l'égocentrisme semble être relativement présent dans l'esprit des jurés. Des citations de Jordan Bardella, Éric Dupond-Moretti et Ségolène Royal ont aussi été plébiscitées par le jury. Une troisième et dernière sélection aura lieu au mois de novembre, avant de connaître le nom du lauréat 2024.

"Vous avez travaillé avec Rachida Dati, très bien, vous savez tout ce qu'il ne faut pas faire"

Lors de la première sélection, publiée en mai dernier, cinq premières phrases avaient été sélectionnées pour cette édition 2024. "Il y a beaucoup de pays européens qui nous envient Jean-Luc Mélenchon", signée Manon Aubry, en avril dernier, alors tête de liste LFI aux élections européennes. Edouard Balladur, ancien premier ministre n'était pas en reste le 13 avril 2024, dans les colonnes du Monde : "Vous avez travaillé avec Rachida Dati, très bien, vous savez tout ce qu'il ne faut pas faire", avait-il assené. Justement, la ministre de la Culture Rachida Dati est également en lice pour le prix 2024 avec cette phrase destinée à l'humoriste et chroniqueur Philippe Caverivière, ce dernier ayant abordé l'exclusion de la ministre dans sa chronique : "J'ai dit à Eric Ciotti que j'attendais mon OQTF des LR", lançait-elle sur RTL, le 17 janvier dernier.

Dans Paris Match, le 27 mars 2027, l'ex-porte-parole de Lutte Ouvrière Arlette Laguiller ne manquait pas d'humour non plus : "On me trouve ringarde et vieillotte pour mes idées… et le pape alors ?". Ce dernier n'avait pourtant rien demandé. Enfin, et toujours en lice pour le prix 2024, Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loir : "Je ne parlerai de Rachida Dati qu'en présence de mon avocat", déclarait-il dans Le Monde le 13 avril dernier. Une chose est sûre, la ministre de la Culture est très présente dans cette sélection, que ce soit de son propre chef, ou régulièrement citée par ses concurrents.