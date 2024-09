Jean-Marie Le Pen "abusé" : sa fille porte plainte pour défendre son père

Jean-Marie Le Pen a été filmé en compagnie de musiciens appartenant à un groupe de rock néonazi. Une session musicale dont se serait bien passé sa fille, Marine Le Pen.

Chez les Le Pen on a le sens du timing. Ce lundi 30 septembre alors que le procès des assistants parlementaires du RN (anciennement FN) vient de s'ouvrir, le co-fondateur du parti d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, est apparu dans une vidéo aux côtés de musiciens d'un groupe de rock néo-nazi nommé Match retour.

Les images qui montrent Jean-Marie Le Pen, souriant, chantant et prenant la pause datent, selon Médiapart qui a diffusé la vidéo ce lundi après-midi, du samedi 28 septembre, deux jours seulement avant l'ouverture du procès dans lequel, plusieurs cadres du parti, dont sa fille, Marine Le Pen, et lui-même, sont soupçonnés d'avoir participé à un système d'emplois fictifs au Parlement européen.

Sur les images, on peut apercevoir les membres du groupe ainsi que Jean-Marie Le Pen, la main sur le cœur, entonner une chanson "très appréciée des nostalgiques de l'Ancien régime", précise le Huffington post. Avant de montrer le fondateur du FN écouter une chanson écrite pour lui, et reprenant certains de ses propos. "Je vais t'faire courir le rouquin, je vais t'rattraper, t'iras pas bien loin" ou encore "Jeanne au secours !" peut-on entendre dans la vidéo d'un peu plus d'une minute.

Marine Le Pen annonce déposer plainte

Alors qu'elle semblait découvrir comme tout le monde les images de son père accompagné de plusieurs personnes soupçonnés d'être des néo-nazis, Marine Le Pen a assuré auprès de Médiapart qu'elle allait déposer plainte pour "abus de faiblesse" contre le groupe de musique qui a selon elle profité de l'état de santé de Jean-Marie Le Pen. La plainte sera aussi déposé "contre les personnes qui ont permis à ces musiciens de rentrer au domicile" de ce dernier.

A 96 ans et bien qu'accompagné d'une canne, Jean-Marie Le Pen semble en forme sur ces images, lui qui est dispensé de comparution devant le tribunal dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du FN, en raison de son état de santé. Il "se lève à 16 heures, marche un peu au bras de son aide-soignante dans le jardin de La Bonbonnière […] mais il ne sort pas au-delà" a indiqué le journal Le Monde à propos de son absence lors du procès.