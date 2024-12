Barnier face à la censure, en direct : le gouvernement tombe dans le fracas de l'Assemblée

Marine Le Pen a confirmé à la tribune de l'Assemblée, face à Michel Barnier, que les députés RN votaient avec la "gauche extrémisée" pour faire tomber le gouvernement.

En direct

18:37 - "Il est encore temps, la censure n’est pas une fatalité" assure le député Horizons Laurent Marcangeli Dans son viseur, plus particulièrement, les députés socialistes que nombreux du socle commun espèrent rallier à leur cause. Pour Laurent Marcangeli, "d’autres issues [autre que la censure ndlr.] sont possibles". "Vous pouvez toujours saisir l’opportunité d’établir un pacte de responsabilité sur les sujets essentiels. Des consensus sont possibles. Soyons clairs : il s’agirait moins d’un mariage d’amour que d’une entente cordiale, temporaire, dans l’intérêt des Français", a-t-il plaidé, martelant : "Il est encore temps, la censure n’est pas une fatalité."

18:28 - "Gouverner, ce n’est pas livrer le pays aux puissances du désordre", estime le démocrate Marc Fesneau L'ancien ministre de l'Agriculture s'est exprimé à la tribune en tant que président de groupe des Démocrates. À l'issue des élections législatives de juillet dernier, "nous n’avons et nous n’avions qu’un impératif : celui du dialogue et peut-être encore plus encore, celui de l’humilité et du sens de l’intérêt général", a-t-il commencé. À l'adresse de ceux qui comptent voter la motion de censure contre le gouvernement Barnier ce soir, il a ensuite lancé : "Vous faites prendre un risque important au pays." Et d'estimer : "Pour nous démocrates, [gouverner] c’est d’abord s’interdire de faire des promesses que l’on ne peut tenir. [...] Pour nous, gouverner, ce n’est pas chercher son bonheur immédiat et personnel. Gouverner, ce n’est pas livrer le pays aux puissances du désordre."

18:19 - Les Ecologistes "ne trembleront pas" en votant la motion de censure Les députés écologistes s'engagent à voter la motion de censure ce soir et leur présidente Cyrielle Chatelain a assuré que "leur main ne tremblera pas" au moment du vote, et ce même si le "travail budgétaire" sera à reprendre "presque du début". L'élue a fustigé les mandats d'Emmanuel Macron, quant à Michel Barnier c'est à sa méthode qu'elle s'en est prise : "Le groupe écologiste et social défend la primauté de la décision collective, du débat public et du travail parlementaire, que les membres de la coalition de gouvernement ont fui pendant des mois". Et encore plus sa tentative de compromis avec le RN : "Votre erreur, monsieur le Premier ministre, est d’avoir pensé que Marine Le Pen vous laisserait faire un budget".

18:08 - Wauquiez tente de dissuader le RN de voter la censure : "sans vos voix, LFI ne peut rien" "Il n’y a que deux choix possibles : l’intérêt du pays ou l’intérêt des partis, le choix de la responsabilité ou le choix du chaos, le choix de la solution ou le choix du désordre", a lancé Laurent Wauquiez devant les députés en reprochant aux élus du NFP et du RN de s'"apprêtez à voter ensemble pour faire tomber un gouvernement". Le président du groupe de la droite a défendu le Premier ministre, issu de sa famille politique, et le Budget 2025 : "Monsieur le Premier ministre, vous avez essayé dans cette période de porter un choix de responsabilité" quand les oppositions vont, en votant la censure, "enfoncer la France dans une crise économique et financière" et "ouvrir la boîte de Pandore de l’instabilité gouvernementale". Laurent Wauquiez a ensuite adressé un message à Marine Le Pen et aux députés du RN les appelant à ne pas voter la motion de censure du NFP : "La réalité, c’est que sans vos voix, Mme Le Pen, La France insoumise ne pourrait rien. Les Français jugeront sévèrement le choix que vous vous apprêtez à faire". ET le même d'ajouter : "Emmanuel Macron porte peut être seul la responsabilité de la dissolution, mais vous allez porter avec la France insoumise la responsabilité de la censure qui va plonger le pays dans l’instabilité."

17:59 - Le PS reproche au gouvernement de n'être jamais "entré en dialogue avec l’opposition de la gauche" S'exprimant pour le PS, Boris Vallaud a dit sa "colère", sa "déception" et sa "totale incompréhension" après le débat parlementaire sur le budget 2025 de la Sécurité sociale. Il a pointé la méthode de Michel Barnier : "Vous aviez annoncé une nouvelle méthode, revendiqué une culture, celle du compromis, et fait la promesse de la concertation" rappelle-t-il au Premier ministre, mais il estime qu'à "aucun moment vous ne nous avez laissés améliorer votre projet" et qu'à "aucun moment, aucun, vous n’êtes entré en dialogue avec l’opposition de la gauche et des écologistes". C'est là la preuve de "l’échec de la méthode Barnier [qui] n’aura été en définitive qu’un bruit qui court", a ajouté Boris Vallaud. Le député a également reproché au Premier ministre de s'être "enfermé dans un tête-à-tête humiliant" avec l'extrême droite à qui il a cédé les "plus viles obsessions".

17:31 - Le Pen estime que Barnier n'a pas fait assez de compromis sur le Budget 2025 Alors que le gouvernement Barnier a assuré avec été jusqu'au bout des discussions avec le RN et le Marine Le Pen sur le Budget 2024, après avoir notamment fait trois concessions sur les quatre lignes rouges du RN, seule l'indexation des retraites a été refusée, la députée d'extrême droite a nié ce discours et juge au contraire que le Premier ministre n'est pas allé assez loin dans le compromis. "Nous n'avons pas eu de concessions mais des miettes", a déclaré Marine Le Pen. "C’est dans les rangs du premier ministre que l’intransigeance, le sectarisme et le dogmatisme lui ont interdit la moindre concession, ce qui aurait évité ce dénouement", ajoute encore l'élue.

17:25 - "Le politique du pire serait de ne pas censurer le budget" estime Marine Le Pen Marine Le Pen a été la deuxième à s'exprimer pour soutenir sa propre motion de censure, mais plus largement la censure du gouvernement quel que soit le moyen : en l'occurrence voter la motion de censure du NFP. "Ce n'est pas de gaieté de cœur" que les députés RN vont faire ce vote assure-t-elle, "mais les institutions nous contraignent à mêler nos voix à celles de l'extrême gauche", ajoute la députée du Pas-du-Calais. Si ce choix coûte au RN, Marine Le Pen estime que "la politique du pire serait de ne pas censurer le budget" de Michel Barnier. Une réponse au bloc central qui accuse le parti de vouloir le "chaos". "Nous voilà au moment de vérité", a-t-elle lancé prévenant l'Assemblée nationale qu'elle assiste "à la fin d'un gouvernement éphémère".

17:08 - "Le chaos est déjà là" avec le gouvernement Barnier lance Eric Coquerel Premier à prendre la parole pour défendre la motion de censure du NFP, le député insoumis Eric Coquerel a assuré que "la majorité du peuple est derrière la motion que je porte". Alors que le gouvernement a tenté de dissuader le vote de motion de censure en mettant en garde contre le "chaos" qui suivrait, l'élu assure que "le chaos est déjà là" et énumère : "les plans de licenciement à Auchan", "la hausse du chômage" et l'absence de plan efficace de lutte contre le réchauffement climatique. "Le navire" Barnier "prend déjà l'eau", a insisté l'insoumis."

16:53 - Les débats sur les motions de censure commencent à l'Assemblée nationale La séance a repris et les députés commencent (enfin) à débattre des motions de censure. La parole revient d'abord au orateurs des motions de censure, celle du NFP et celle du RN. Les discussions pourraient durer entre deux et trois heures.

16:35 - Michel Barnier va recevoir ses ministres Pendant le vote de la motion de censure, le Premier ministre Michel Barnier recevra ses ministres à Matignon pour une réception, avant d'effectuer son retour à l'Assemblée nationale, selon plusieurs sources gouvernementales auprès de LCI.

16:30 - Le déroulé de la séance d'examen des motions de censure Il est 16h30, les motions de censure déposées par le NFP et le RN vont désormais être examinées à l'Assemblée nationale. Celle de la gauche sera examinée en premier. Eric Coquerel (NFP), Marine Le Pen (RN), Boris Vallaud (PS) et Laurent Vauquiez (Droite Républicaine), sont attendus dans un premier temps au perchoir. Cyrielle Châtelain (NFP), Marc Fesneau (Modem), Laurent Marcangeli (Horizons), Charles de Courson (Liot), Nicolas Sansu (Gauche Démocrate et Républicaine), Éric Ciotti (Union des Droites), Gabriel Attal (Ensemble) et enfin Stella Dupont (Non-inscrits) prendront la suite, avant que Michel Barnier ne prenne la parole pour défendre sa position. Vers 18h45, le vote aura lieu pour les deux motions de censure, les premiers résultats sont attendus vers 20 heures.

16:17 - Pour remplacer Barnier, le PS veut un profil "issu des rangs du NFP" Lors des QAG à l'Assemblée nationale, ce mercredi 4 décembre, le Parti socialiste (PS) a signifié son souhait de voir une personnalité issue du Nouveau Front populaire à Matignon en cas de chute de Michel Barnier ce soir. "Les macronistes ont voulu garder le pouvoir jusqu'au bout. Ils ont pensé que le macronisme, rien que le macronisme, était le message des électeurs. Ils se sont trompés. Je ne vais pas considérer que la solution passe par Sébastien Lecornu ou François Bayrou", a lancé le porte-parole socialiste dans la chambre basse du Parlement, Arthur Delaporte, sur LCI. Une personnalité "issue des rangs du NFP", est obligatoire selon lui.

16:02 - François Baroin à Matignon ? Une "piste crédible" Selon les informations du Parisien, un profil issu de LR serait sérieusement pressenti pour intégrer Matignon en cas de départ de Michel Barnier. Il s'agit de l'ancien ministre et ex-président des maires de France, François Baroin. Actuellement maire de Troyes, il constitue une "hypothèse qui se réfléchit très sérieusement. Si le président décide de nommer un Premier ministre issu des rangs LR, François Baroin est clairement une piste crédible", glisse un visiteur du palais de l'Elysée auprès du quotidien. Ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Economie sous Nicolas Sarkozy, Baroin est un "élu local qui vient de la droite mais qui a toujours eu de très bonnes relations avec le PS. Et il n’a aucun contentieux avec le RN. Il peut donc trouver une majorité de non-censure autour de lui", précise un confident du président de la République au Parisien. Le principal concerné serait "très intéressé, il n'y a pas de doute, et il le fait savoir", précise le média.

15:44 - "Faites-le pour les agriculteurs, pour les Français", réclame le ministre du Budget Alors que la séance de questions au gouvernement (QAG) est désormais terminée, pendant les échanges, le ministre chargé du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, a invité les députés à prendre leurs responsabilités en ne votant pas la ou les motions de censure : "Mesdames et messieurs les députés, réfléchissez bien (...) Si vous ne le faites pas pour ce gouvernement, faites-le pour ceux que je viens de citer. Faites-le pour les représentants des PME, faites-le pour les agriculteurs, faites-le pour les Français", a-t-il réclamé.

15:20 - "Les ingénieurs du chaos", la porte-parole du gouvernement fustige le NFP et le RN Lors de la séance de questions au gouvernement (QAG) ce mercredi, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a fustigé les "ingénieurs du chaos" du NFP. "Ne nous voilons pas la face. Dans quelques heures, nous assisterons à une convergence des luttes très probablement entre le RN et le NFP (...) Chacun fera son choix en toute connaissance de cause et ira assumer devant ses électeurs d'être à l'origine d'un affaiblissement durable du pays", a-t-elle lancé.

14:47 - Le groupe Liot appelle à un "gouvernement d'urgence nationale" À quelques heures de l'examen des deux motions de censure contre Michel Barnier (16h30) et d'un vote qui devrait faire tomber le Premier ministre et son gouvernement (19h30 environ), le groupe Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) - via une lettre - appelle à un "gouvernement d'urgence nationale (...) Il faut que se réunissent les femmes et les hommes politiques de bonne volonté pour qui l'esprit de responsabilité a encore une signification". Le groupe appelle à la "raison" et au "compromis".

14:19 - "Un trou de souris" demeure-t-il "pour éviter la censure" ? Selon les informations de TF1, "il reste peut-être un trou de souris pour éviter la censure", a indiqué ce mercredi midi l'entourage de Michel Barnier après des échanges entre des ministres et des députés de plusieurs partis. De son côté, le RN indique qu'il n'y a plus de discussions entre le Premier ministre et le parti à la flamme. "Aucune avancée sur les retraites. La messe était dite bien avant l'heure. (...) Ils veulent créer un climat de peur de pays, mais les députés du Rassemblement national n'y sont absolument pas sensibles", assène Philippe Ballard, député du Rassemblement national.

13:51 - Dans l'optique d'un nouveau gouvernement, Attal plaide pour un accord avec le PS Après la censure contre Michel Barnier, Gabriel Attal a déjà imaginé un scénario pour la suite. Pour se défaire de l'étreinte du Rassemblement national, il envisage un accord de non-censure, avec l'apport des Socialistes. Le patron des députés macronistes souhaite parvenir à "une équation politique où ce n’est plus le Rassemblement national qui est en capacité de dicter la politique du gouvernement" d'après les informations de France Info. "Cela voudrait dire qu’il y a une forme d’accord de non-censure qui est trouvé avec les socialistes, en plus des LR. Je ne sais pas si c’est possible. En tout cas moi, je pense que c’est ce qu’on doit viser", poursuit-il.

13:26 - Censure du gouvernement Barnier : quel impact sur les finances des Français ? Le gouvernement de Michel Barnier devrait être censuré, ce mercredi 4 décembre, entraînant dans sa chute le budget prévu pour le fonctionnement de l'Etat et celui pour la Sécurité sociale. Cela ne sera pas sans conséquences sur les Français. Des bonnes et des mauvaises nouvelles les attendent. On fait le point dans notre dossier dédié : Des retraites aux allocations, ces bonnes et mauvaises nouvelles avec la censure du gouvernement Alors que le gouvernement est en passe d'être censuré, beaucoup s'inquiètent pour leurs finances. Voici les conséquences sur les principaux sujets.

12:58 - André Chassaigne appelle à un "pacte républicain" pour l'après Barnier La chute de Michel Barnier semble déjà actée à gauche. "Il faut que le président de la République ait le courage politique de nommer un Premier ministre de gauche", affirme André Chassaigne, chef de file des communistes à l'Assemblée nationale, au micro de BFMTV. "Il ne s'agit pas pour cela de se recroqueviller sur le seul programme du Nouveau Front populaire. Je crois qu'il y a possibilité aujourd'hui de faire une forme de pacte républicain sur des mesures attendues par la population", propose-t-il.

12:35 - Après la censure, il y a "un chemin possible", selon Jordan Bardella Après une censure qui semble inévitable contre le gouvernement Barnier, "il y a une voie, un chemin possible", estime le président du RN Jordan Bardella. "Encore faut-il mettre tous les groupes autour de la table et respecter les opinions de chacun", ajoute l'homme fort du parti à la flamme, ce mercredi, au micro de BFMTV.

12:07 - "Je ne croyais pas qu'elle oserait", Barnier frappé par la décision de Marine Le Pen Le Premier ministre serait-il sincèrement étonné de la décision finale du Rassemblement national et de Marine Le Pen le concernant ? "Je ne croyais pas que (Marine Le Pen) oserait", a lâché Michel Barnier, déçu du manque de reconnaissance du RN après les efforts consentis par son gouvernement, notamment sur l'abandon du déremboursement de certains médicaments ou l'allègement des cotisations patronales, ce lundi 2 décembre, après une conversation téléphonique avec la cheffe de file des députés RN, d'après les informations de TV5 Monde. "C'est le RN qui a obtenu le plus de gains politiques", mais elle "préfère les sacrifier sur le dos des Français", regrette l'entourage du Savoyard. Elle a même "un agenda personnel", ajoute la même source auprès de TV5 Monde, en référence au procès des assistants parlementaires du Rassemblement national au Parlement européen dans lequel Marine Le Pen risque l'inéligibilité, et donc l'impossibilité de se présenter à une prochaine élection présidentielle, qu'elle soit anticipée, ou en 2027.

11:40 - Macron a-t-il court-circuité la communication de Barnier ? De son côté, Emmanuel Macron semble avoir tourné la page de sa collaboration avec Michel Barnier à Matignon. Le chef de l'Etat a appelé mardi à ne "pas faire peur aux gens" en évoquant les risques de crise financière si Michel Barnier venait à être renversé. "La France est un pays riche, solide, qui a fait beaucoup de réformes et qui les tient, qui a des institutions stables, une Constitution stable", poursuivait le président, en marge d'une visite d'Etat en Arabie saoudite. Une sortie qui semble court-circuiter la communication du Premier ministre, qui avait averti des conséquences d'une motion de censure : "Près de 18 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter. C'est inéluctable", a-t-il prévenu ce mardi, en cas de vote d'une motion de censure.

11:12 - "Il a compris, il parlait au passé", Michel Barnier fixé sur son sort Michel Barnier semble ce mercredi avoir capitulé. "Il a compris. Il parlait au passé", indique un participant au petit-déjeuner de Michel Barnier avec les députés du socle commun de la commission des Finances, auprès de TF1/LCI. "Je n'ai pas eu le temps de bâtir un projet politique" a également concédé le locataire de Matignon, toujours selon les informations du média. Si la motion de censure venait à être adoptée ce soir contre le gouvernement de Michel Barnier, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet réunira alors les présidents de groupe de la chambre basse du Parlement.

10:36 - Marine Le Pen (RN) au JT de TF1 ce soir et Jean-Luc Mélenchon (LFI) jeudi La patronne des députés du Rassemblement national Marine Le Pen sera l'invitée du JT de 20 heures de TF1, ce mercredi soir. Jeudi, ce sera le tour du chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, toujours sur TF1.

10:15 - "Marine Le Pen est soumise aux Insoumis", fustige Bruno Retailleau "On va voir le RN voter une motion de censure des Insoumis qui les insultent (...) Cette curieuse alliance de la carpe et du lapin, c’est une mélenchonisation du RN et de Mme Marine Le Pen, qui, elle, est soumise aux Insoumis puisqu’elle apporte son crédit à LFI", a lancé ce matin le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, sur Europe 1/CNews. "Ce budget n’était pas parfait", reconnaît-il, mais le danger d’une censure, c’est que les marchés financiers s’affolent, et que l’on dévisse (...) La majorité de la dette française est détenue par des fonds de pension américains, japonais, etc. Nous avons perdu notre souveraineté, et cela s’aggravera", concède le locataire de la place Beauvau.

09:57 - En cas de chute du gouvernement, Gabriel Attal appellera tous les partis, sauf le RN et LFI En cas de censure votée contre le gouvernement ce mercredi 4 décembre, le chef des députés macronistes à l'Assemblée nationale Gabriel Attal appellera tous les partis de l'hémicycle, sauf le RN et LFI pour tenter de trouver un compromis, indique France Info. Un "pacte de non agression" ou "pacte de stabilité", est souhaité par l'ex-Premier ministre qui entend rassembler tout le monde pour échanger. "L'idée est que chaque parti se sente libre de voter pour ou contre une proposition du prochain Premier ministre, mais s'engage à ne pas le censurer à la moindre occasion", précise France Info.

09:34 - "Il est de mon devoir de rejeter" ce texte, assure Jordan Bardella Invité au micro de France Inter ce mercredi matin, le président du Rassemblement national Jordan Bardella affirme que le parti à la flamme a "été constructif jusqu'au bout, mais que le premier ministre nous présente un budget de récession, de punition (...) alors il est de mon devoir de le rejeter". "Je ne peux pas retourner devant mes électeurs et leur dire que j'ai laissé passé" ce texte. "J'ai pris des engagements, je dois les faire respecter", reconnaît l'homme fort du RN.

09:16 - "Oui, je vais voter la censure", indique Boris Vallaud (PS) "Je me désole de la situation dans laquelle nous sommes (...) Nous avons fait des propositions très concrètes, mais il nous a avoué ne pas pouvoir fracturer son socle commun. Sa censure, c’est sa responsabilité et oui, je vais la voter", a déclaré ce mercredi matin Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale sur France 2. "La méthode Barnier s’est révélée, au fond, être une impasse", a-t-il précisé.

08:58 - "Nous voterons la motion de censure, bien-sûr", lance Jordan Bardella "Nous voterons la motion de censure, bien-sûr (...) ce gouvernement est mauvais pour les Français", a lancé Jordan Bardella ce mercredi sur France Inter. "La motion de censure du NFP a recueilli le plus de signatures et donc, c’est celle qui sera mise aux voix, c’est une motion de rejet et de défiance à l’égard du gouvernement (...) Peu importe le parti politique qui en est à l’origine (...) ce n’est pas une alliance avec la gauche, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas premier ministre", a-t-il ajouté.

08:41 - "Tant que ce n'est pas voté, ce n'est pas voté" Et si rien n'était joué ? C'est en tout cas la petite musique qui circule ce mercredi matin, jour de l'examen des deux motions de censure contre Michel Barnier. "Tant que ce n'est pas voté, ce n'est pas voté (...) Marine Le Pen nous a habitués à changer d'air à la dernière minute", confiait même, hier, un député auprès de Politico dans la salle des Quatre colonnes de l'Assemblée. Le vote devrait débuter vers 19 heures, et l'avenir du Premier ministre connu dans les minutes suivantes. Un retournement de situation impensable pourrait alors avoir lieu.

08:28 - Gérard Larcher exhorte les députés au "sursaut" et au "sens républicain" Dans une tribune accordée au Figaro, Gérard Larcher appelle les députés à la responsabilité face à une situation inédite : "J’appelle au sursaut pour montrer que nous sommes à la hauteur des responsabilités que les Français nous ont confiées. J’appelle au sursaut car c’est de la France dont il s’agit. Et si nous faisions enfin preuve d’un vrai sens républicain?", a-t-il lâché. Le président du Sénat se questionne : "Vont-ils, par leur vote, mettre en péril la vie quotidienne de nos concitoyens, notre souveraineté, notre économie et les indispensables réformes, pour des intérêts strictement partisans, de socle électoral ou de calendriers présidentiels?", peut-on lire.

08:16 - Le RN insensible à un potentiel retournement de situation ? Mardi soir, selon les informations de Politico, le Rassemblement national n'accordait "aucune matérialité" à cette option de dernière minute à la disposition de Michel Barnier pour lui permettre de se sauver. Toujours est-il que le Premier ministre dispose encore de quelques heures pour renverser une situation presque jouée d'avance, seulement presque. Une source proche de Marine Le Pen confiait au média que cette dernière avait déjà commencé à préparer son discours en vue de la censure de Michel Barnier, pour autant, "s’il devait se passer un game changer monstrueux, il viendrait d’une discussion entre elle et Michel Barnier", précise-t-on.