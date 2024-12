Gouvernement Barnier, en direct : la dernière solution du Premier ministre pour éviter la censure

Le RN annonce voter la censure du gouvernement à moins "d'un miracle" et renvoie la balle dans le camp de Michel Barnier qui risque la censure s'il utilise le 49.3 lors du vote du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale ce lundi 2 décembre.

L'essentiel : Le gouvernement Michel Barnier se prépare à une semaine cruciale : Michel Barnier devrait recourir au 49.3 ce lundi 2 décembre lors du vote de l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale et exposer son gouvernement à une motion de censure qui risque d'aboutir.

Le Rassemblement national (RN) a tranché : il censurera le gouvernement Barnier "sauf miracle de dernière minute" et "si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15 heures", a déclaré Jordan Bardella sur RTL. Le parti d'extrême droite reste fidèle à ses lignes rouges qui doivent être respectées pour s'assurer de son soutien : l'indexation des retraites sur l'inflation dès le 1er janvier (alors que le texte prévoit une revalorisation de moitié en janvier et un rattrapage en juillet) et l'abandon du déremboursement des médicaments envisagé par le gouvernement qui aurait pour conséquence d'augmenter le prix des mutuelles.

Mais le gouvernement, qui a déjà cédé à deux exigences du RN, n'a pas prévu de nouvelles modifications du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 comme l'a indiqué le ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, au Parisien. Michel Barnier tiendra-t-il cette ligne ? Cela semble pourtant être sa seule chance d'éviter la censure.

En direct

10:29 - Et si Michel Barnier n'utilisait pas le 49.3 pour voter le budget 2025 ? Michel Barnier a lui même indiqué ces dernières semaines que le recours au 49.3 pour voter les différents volets du budget 2025 était probable. Alors que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale est prévue ce lundi à l'Assemblée nationale, l'utilisation de l'outil parlementaire pourrait avoir lieu ce lundi. Le Premier ministre sait toutefois qu'user du 49.3 c'est provoquer le dépôt d'une motion de censure, il pourrait donc décider de procéder à un vote traditionnel qui, sans surprise, rejetterait le texte et le renverrait en lecture au Sénat. Le débat sur le budget et après 50 jours de discussions au Parlement, Michel Barnier pourrait forcer l'application de son budget par ordonnance, même sans l'aval des députés. Reste qu'une motion de censure spontanée peut-être déposée à tout moment si elle est soutenue par au moins 58 députés et peut essayer de renverser le gouvernement avant que le délai de 50 jours soit passé. L'échéance devrait tomber en début de semaine prochaine. Une motion de censure ayant pour effet de rendre le gouvernement démissionnaire dès son vote, elle l'empêcherait d'appliquer le budget par ordonnance. 09:57 - Les attentes (et exigences) du RN soumises au gouvernement Barnier Le RN a évoqué plusieurs exigences par rapport au budget 2025, dont l'abandon de la hausse des taxes sur l'électricité et la diminution du budget de l'aide médicale d'Etat voir sa révision en aide médicale d'urgence, auxquelles le gouvernement Barnier a cédé, mais aussi l'indexation complète des retraites sur l'inflation au 1er janvier et l'abandon du déremboursement des médicaments qui restent sans réponse de l'exécutif. Mais le RN a proposé davantage de mesures au Premier ministre comme il l'a indiqué Jordan Bardella sur RTL : "Nous avons proposé un contre-budget qui contenait près de 70 mesures, explique et était en excédent de 10 milliards d'euros. Sur ces 70 mesures que nous avons proposées, nous en avons proposé 10 : nous avons été responsables, nous avons voulu la jouer constructive dans l'intérêt du pays". Selon Jordan Bardella, pas suffisamment de mesures ont été entendues : "Sur le fond du budget, il n'y a rien sur le grand ménage des gaspillages d'argent public, rien sur les économies sur l'immigration de guichet social, rien sur la fraude, rien sur le train de vie de l'Etat, rien pour diminuer à terme la contribution de la France au budget l'UE". Des mesures qui pourraient être devenir des exigences du RN et une monnaie d'échange pour permette au gouvernement Barnier d'éviter la censure. Mais le Premier ministre cédera-t-il à toutes ces mesures ? Rien n'est moins sûr. 09:29 - Barnier réunit son socle commun avant le vote à l'Assemblée Alors qu'il est menacé par une motion de censure et invité par le RN à coller d'avantage à ses propositions pour éviter d'être renversé, le Premier ministre Michel Barnier va réunir les présidents de groupe du socle commun de l'Assemblée nationale et du Sénat à 13h45, selon Le Parisien. Le rendez-vous précédera le vote des députés sur le PLFSS prévu à partir de 15 heures. 09:18 - Une motion du RN et du NFP.. Une seule menace le gouvernement Barnier Le RN envisage de déposer sa propre motion de censure en cas d'utilisation du 49.3 par Michel Barnier ce lundi 2 décembre. "Elle est prête et signée" a indiqué le vice-président du RN, Sébastien Chenu, sur BFMTV-RMC. Ce texte serait toutefois surtout symbolique puisqu'il n'a aucune chance d'aboutir en l'absence du soutien des députés du NFP que refusent de soutenir une initiative de l'extrême droite. Une position "sectaire" que dénonce le RN qui se dit prêt à voter la motion de la gauche assurant que "ce n'est pas une alliance de quoi que ce soit". 09:05 - Le gouvernement Barnier censurée dès ce lundi ? Le RN fixe au gouvernement le délai de 15 heures, début de la séance à l'Assemblée nationale, pour initier les modifications nécessaires au budget 2025. Mais quoi qu'il arrive le gouvernement ne sera pas censuré ce lundi. Cette dernière pourrait, au plus tôt, survenir mercredi 4 décembre, en cas de dépôt d'une motion de censure aujourd'hui après un recours du Premier ministre au 49.3, lequel semble plus que probable. Une censure pourra également survenir plus tard, si le 49.3 n'est pas utilisé ce lundi, car deux autres votes sur le budget sont prévus en décembre : le 6 décembre pour la loi de fin de gestion, ou le 20 décembre pour le budget 2025. 08:47 - "Notre situation financière est dangereuse, préoccupante" prévient la Cour des comptes "Notre situation financière est dangereuse, préoccupante", avance Pierre Moscovici, le Premier président de la Cour des comptes, sur France 2. "Il faut vraiment mettre le frein et donner le signe que nous reprenons le contrôle de nos finances publiques" ajoute-t-il en appelant à limiter les dépenses et insistant sur un point : l'objectif des "5% de déficit doit être atteint. Une censure du gouvernement ferait entrer le pays dans une "phase plus incertaine" sans toutefois entraine le "chaos" comme annoncé par Michel Barnier a déclaré Pierre Moscovici. 08:36 - La "volonté" du gouvernement de "trouver des compromis reste inchangée" "Notre porte reste ouverte, notre volonté de trouver des compromis reste inchangée", assure encore la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur CNews/Europe 1. Alors que les députés se réunissent à 15 heures à l'Assemblée nationale pour voter le budget de la sécurité sociale, le Premier ministre et son exécutif n'ont plus que quelques heures pour trouver une solution qui lui permettrait de résister à une motion de censure. 08:28 - Le gouvernement dénonce l'immobilisme du RN Accusé d'avoir mis fin aux négociations et de contraindre le RN à un soutien de la censure, le gouvernement Barnier "a toujours été dans une parole d'écoute, de co-construction", a assuré sa porte-parole Maud Bregeon sur CNews/Europe 1. La ministre rejette la faute sur l'extrême droite qui n'a pas participé au compromis : "Pour trouver des chemins de compromis, il faut être deux. Et le compromis, ce n'est pas du tout ou rien, ce n'est pas un ultimatum", estime la porte-parole rappelant que l'exécutif a fait des concessions sur certaines mesures contestées par le RN. 08:14 - Le gouvernement a mis "fin au cycle des négociations" selon le RN Alors qu'il menace de censure le gouvernement, le RN renvoie la "responsabilité" de l'instabilité qui ferait suite à une du gouvernement à l'exécutif sur RTL. Son président, Jordan Bardella, a fait référence aux déclarations du ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin faites ce week-end dans Le Parisien : "Quand le ministre du budget dit 'je ne bougerai plus', c'est précisément qu'il considère et acte la fin du cycle de négociations". Des reproches déjà faits hier par le même homme et Marine Le Pen. Pour rappel, le ministre a affirmé que le gouvernement ne ferait plus de pas en faveur des exigences du RN après des concessions de Michel Barnier sur les taxes de l'électricité ou encore le baisse du budget de l'aide médicale d'Etat. 08:04 - "Sauf miracle de dernière minute", le RN votera la censure prévient Bardella Marne Le Pen a pris sa décision et la président du Rassemblement national (RN) la confirme ce lundi 2 décembre sur RTL : "Le Rassemblement national actionnera le mécanisme du vote de la censure, sauf miracle de dernière minute". "Si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15h", la position du parti pourraient encore changer ajoute Jordan Bardella qui a toutefois "peu d'espoir que [le Premier ministre] soit touché par la grâce étant entendu que nous avons été sciemment ignorés et méprisés depuis plusieurs mois". 01/12/24 - 22:51 - La décision de Marine Le Pen est prise FIN DU DIRECT - Le camp gouvernemental "nous balade", juge Marine Le Pen. "Il faudrait qu’ils m’étonnent pour que je change d’avis et je ne les en crois pas capables", a-t-elle déclaré. Selon elle, la déclaration de Matignon selon laquelle Michel Barnier reste "ouvert au dialogue" est une "mascarade". Selon son entourage, la décision de Marine Le Pen concernant une possible censure du gouvernement est prise, a-t-il fait savoir à BFMTV ce soir.

Pour aller plus loin :

Le Premier ministre, qui glisse aux médias très régulièrement qu'il a accepté sa nomination sans nourrir d'ambition personnelle, pourrait rendre son tablier avant la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que l'adoption du budget 2025 ne trouve pas de consensus chez les parlementaires. D'ailleurs, selon les informations du Parisien, même Emmanuel Macron confie en coulisses que le "gouvernement va tomber", misant sur la censure du RN, "plus tôt qu'on ne le pense". Une information démentie par l'Elysée, officiellement, mais qui vient colporter le bruit que le président prépare déjà l'après-Barnier.

Il faut dire que c'est assez clair pour tout le monde : Marine Le Pen se place désormais dans l'optique de faire tomber le gouvernement sur la présentation du budget. La présidente des députés RN, interrogée sur RTL le 20 novembre, avait posé des impératifs à Michel Barnier, exigeant de manière assez vague que le "pouvoir d'achat des Français soit préservé". Ce lundi 25 novembre, l'étau s'est resserré. Marine Le Pen s'est entretenue dans la matinée avec le chef du gouvernement et elle n'a pas semblé avoir obtenu de gages : "Michel Barnier m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. J'ai répété les lignes rouges du RN", a-t-elle dit, considérant comme très probable l'hypothèse que le RN vote la motion de censure en cas de l'utilisation du 49.3. "Nous verrons si notre propos a fait son chemin, mais rien n'est moins sûr", a-t-elle dit. "Si le gouvernement s'entête et ne veut pas discuter, alors ce gouvernement tombera", prévenait de son côté le président du RN, Jordan Bardella, mercredi 27 novembre au micro de BFMTV.

La présidente des députés RN se sait désormais au centre du jeu. Mais ses demandes sont très nombreuses : "Taper sur les entreprises et les retraités, c'est inadmissible, [...] l'augmentation de 6 milliards qu'il envisage sur le prix de l'électricité est inadmissible pour nous", a-t-elle fait savoir. Et ses exigences peuvent donner des sueurs froides au gouvernement : le moindre impact sur le pouvoir d'achat des Français serait considérée comme une ligne rouge. Compte tenu des 40 milliards d'économies - dont des mesures sur des remboursements de santé - et des quelques 20 milliards d'impôts présentés par les ministres de Bercy, il ne semble y avoir aucun doute que le pouvoir d'achat des Français sera atteint. "C'est une ligne rouge. Et si effectivement cette ligne rouge est dépassée, eh bien nous voterons la censure", a pourtant insisté Marine Le Pen.

M. Barnier a confirmé mi-novembre dans les colonnes de Ouest-France qu'il engagerait "probablement" la responsabilité de son gouvernement en ayant recours à l'article 49.3 de la Constitution, qui permettrait une adoption du budget sans vote au Parlement. "Le problème n'est pas celui du 49.3. Le problème est ce qu'il y aura dans le budget. Est-ce que Monsieur Barnier va respecter l'engagement qu'il a pris de s'attacher à ce que les groupes d'opposition puissent reconnaître dans son budget des éléments qui leur paraissent essentiels ?", s'est interrogé Marine Le Pen le 20 novembre.

Quelle victoire pour Marine Le Pen ?

Le Premier ministre peut-il encore convaincre Marine Le Pen dans les prochains jours ? Il faudrait pour cela lui offrir des gages et quelques mesures qu'elle pourra présenter comme une victoire politique "Il a l'embarras du choix", indique à Politico un soutien politique de Michel Banier, qui évoque le contre-budget "très raisonnable et chiffré" du RN. Selon les informations de BFMTV, l'extrême droite décidera lors du vote du budget en Commission mixte paritaire (CMP), qui tentera de mettre d'accord députés et sénateurs après le 12 décembre.

Reste que Marine Le Pen peut décider de l'avenir politique du locataire de Matignon, mais aussi de la manière dont vont s'écrire les prochains chapitres du feuilleton politique. Les ministres de Michel Barnier ont désormais les yeux rivés sur l'horloge : il est probable que le Premier ministre mette un terme au débat, en anticipant un blocage, en utilisant l'article 49.3, sans doute à la fin des discussions en CMP. Et il n'aura alors plus la main.

Si le RN provoque la chute du gouvernement, elle satisfera très probablement de nombreux électeurs et militants de son parti dont beaucoup ne comprennent pas le soutien tacite du RN à Michel Barnier. La crise politique provoquée pourrait aussi servir les intérêts de Marine Le Pen, qui changerait les priorités politiques au moment où sa condamnation pour détournements de fonds publics est attendue, début janvier.