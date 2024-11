Motion de censure : qui va voter contre le gouvernement Barnier ?

Michel Barnier qui envisage d'utiliser le 49.3 pour adopter le budget 2025 doit se préparer à faire face à une motion de censure, laquelle à des chances d'aboutir. La possibilité d'un gouvernement renversé est envisagée jusqu'en macronie.

Le gouvernement de Michel Barnier espère rester en place aussi longtemps que possible, mais il pourrait ne pas passer les fêtes de fin d'année. La menace d'une motion de censure plane au-dessus de l'exécutif qui tente depuis des semaines de faire adopter son projet de loi de finances 2025. Le texte déjà rejeté à l'Assemblée nationale - il était boudé par la gauche qui l'a largement modifié puis a été rejeté par la coalition gouvernementale - doit être voté au Sénat le 12 décembre. Les parlementaires de la chambre haute, majoritairement de la droite et du centre, devraient adopter la version initiale du projet de loi. En cas d'adoption, Michel Barnier pourrait s'appuyer sur le soutien d'une partie du Parlement pour justifier l'usage du 49.3 à l'Assemblée nationale et forcer l'adoption du texte dès la mi-décembre.

Mais le recours au 49.3 qui se dessine de plus en plus précisément appellera sans aucun doute à une motion de censure. Et cette tentative de renversement du gouvernement qui devrait être portée par une partie de l'opposition, surement la gauche, a de sérieuses chances d'aboutir à une condition : le soutien du Rassemblement national (RN).

Le vote du RN décisif pour une motion de censure

La règle est simple : pour qu'une motion de censure aboutisse et renverse le gouvernement, elle doit être adoptée par la majorité absolue des députés siégeant à l'Assemblée le jour du vote, soit 289 si tous les élus sont présents. Déjà 192 députés ont prévu de soutenir, voire d'être à l'origine, d'une motion de censure : ceux des quatre groupes de gauche formant le Nouveau Front populaire (NFP) - La France insoumise (LFI), le Parti socialiste (PS), les Ecologistes et le Parti communiste français (PCF).

A ceux-là peuvent s'ajouter tout ou une partie des votes des 23 députés Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot) qui ont également rejeté et amendé le projet initial du gouvernement sur le budget de 2025. Mais ces voix, qui ne sont pas garanties, ne suffiront pas à la réussite d'une motion de censure.

Tout repose sur le vote des 124 élus du RN : si ces derniers font bloc en votant la motion de censure alors 316 voix en faveur de la motion seraient assurées et renverseraient le gouvernement de Michel Barnier. Une hypothèse des plus probables à en croire les déclarations de Marine Le Pen lundi 25 novembre, après sa rencontre avec le Premier ministre à Matignon. "Si le budget reste en l'état", le RN votera la censure a-t-elle réaffirmé. Elle a aussi précisé avoir listé "pour la énième fois" les conditions posées par son parti pour voter le projet de loi de finances et ne pas soutenir une motion de censure. Sera-t-elle entendue ? "Rien n'est moins sûre", a-t-elle indiqué sous-entendant qu'il était plus probable que le RN s'oppose au gouvernement plutôt qu'il avance sur la même ligne que ce dernier qui "campe sur ses positions". Marine Le Pen n'a toujours pas arrêté sa décision et sa position peut encore évoluer, mais nombre de députés du RN ont exprimé leur volonté de voter une motion de censure.

Michel Barnier en quête de soutien

Si des voix d'élus sont promises au soutien d'une motion de censure, d'autres sont acquiPublication ses à la cause de Michel Barnier, essentiellement celle du "socle commun". Les députés des forces composant la coalition gouvernementale devraient, sauf surprise, soutenir Michel Barnier : les macronistes d'Ensemble pour la République (EPR), les Républicains (LR), les élus d'Horzions, ceux du Mouvement Démocrate (MoDem). Ce qui ne fait que 211 voix. Pour s'assurer de rester, le Premier ministre n'a d'autre choix de convaincre l'extrême droite à ne pas le censurer même en s'abstenant de voter.

Mais difficile de croire à une telle hypothèse dans les rangs de la droite et du centre. Emmanuel Macron lui-même, qui laisse à son Premier ministre le soin de mener le débat et les négociations sur le budget, anticipe son départ forcé. "Le gouvernement va tomber. [Marine Le Pen] va le censurer à un moment donné et plus tôt qu'on ne le pense", a-t-il glissé à des ténors de son camp ce mardi 26 novembre après avoir décoré Elisabeth Borne, selon les indiscrétions recueillies par Le Parisien. Un avis qui est partagé par des députés, dont ce macroniste qui semble convaincu de la suite : "Même nous, on dit que le budget est mauvais. Alors pourquoi Le Pen n'appuierait pas sur le bouton rouge ?"