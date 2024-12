Motion de censure : RN, PS, Liot... Qui va la voter contre le gouvernement Barnier ?

Le Rassemblement national a pris sa décision "sauf miracle", concernant le vote d'une motion de censure contre Michel Barnier et son gouvernement. Le Premier ministre pourrait tomber plus tôt que prévu.

Le gouvernement de Michel Barnier passera-t-il la semaine ? La menace d'une motion de censure plane toujours au-dessus de l'exécutif avec l'examen du projet de loi de finances 2025. Le dépôt d'une telle motion pourrait intervenir plus tôt que prévu, au moment du vote des députés sur le Budget de la sécurité sociale qui a été validé en commission mixte paritaire et d'un recours "probable" au 49.3 selon les déclarations de Michel Barnier, ce lundi 2 décembre. Une censure pourrait alors être votée dès le 4 décembre. Celle-ci, la deuxième qui serait déposée contre le gouvernement Barnier, aurait de vraies chances d'aboutir à une condition : le soutien du Rassemblement national (RN).

Justement, dimanche 1er décembre, Marine Le Pen semblait avoir pris sa décision concernant le futur de l'exécutif en place : "Le gouvernement a exprimé son souhait de ne pas modifier le PLFSS, c’est extrêmement clair et nous avons pris acte de cela”, a-t-elle déclaré à l’AFP. Autrement dit, elle pourrait censurer Michel Barnier dès le le Budget de la Sécurité sociale. Tout pourrait donc se jouer ce lundi après-midi, à 15 heures, dans la chambre basse du Parlement. À moins que Michel Barnier ne cède à nouveau du terrain au RN sur les fameuses "lignes rouges" érigées par la patronne des députés du parti à la flamme. "Il a jusqu'à lundi" pour se manifester, déclarait-elle, jeudi dernier. Problème, deux conditions fixées par Marine Le Pen n'ont pas encore été remplies par le Premier ministre, elles concernent la revalorisation des pensions de retraites et le remboursement des médicaments.

Le vote du RN décisif pour une motion de censure

La règle est simple : pour qu'une motion de censure aboutisse et renverse le gouvernement, elle doit être adoptée par la majorité absolue des députés siégeant à l'Assemblée le jour du vote, soit 289 si tous les élus sont présents. Déjà 192 députés ont prévu de soutenir, voire d'être à l'origine, d'une motion de censure : ceux des quatre groupes de gauche formant le Nouveau Front populaire (NFP) - La France insoumise (LFI), le Parti socialiste (PS), les Ecologistes et le Parti communiste français (PCF). A ceux-là peuvent s'ajouter tout ou une partie des votes des 23 députés Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot) qui ont également rejeté et amendé le projet initial du gouvernement sur le budget de 2025. Mais ces voix, qui ne sont pas garanties, ne suffiront pas à la réussite d'une motion de censure.

Tout repose sur le vote des 124 élus du RN : si ces derniers font bloc en votant la motion de censure alors 316 voix en faveur de la motion seraient assurées et renverseraient le gouvernement de Michel Barnier. Une hypothèse qui devient de plus en plus probable. Marine Le Pen, cheffe de file des députés RN à l'Assemblée nationale a "pris sa décision", concernant son vote de la motion de censure, assurait BFMTV ce dimanche 1er décembre. Une décision prise après une réunion entre la patronne du parti et sa garde rapprochée pour "fixer la conduite à tenir et les conséquences à tirer des déclarations de la veille du ministre Laurent Saint-Martin", précise le média.

En effet, samedi, le ministre des Comptes publics Laurent Saint-Martin indiquait dans les colonnes du Parisien que le texte du PLFSS n'était désormais plus susceptible de changements. "Ils nous baladent. Il faudrait qu’ils m’étonnent pour que je change d’avis et je ne les en crois pas capables", déclarait Marine Le Pen, qualifiant la déclaration de Matignon de "mascarade". "Nous voterons la motion de censure avec le Nouveau front populaire", assurait déjà le député RN, Jean-Philippe Tanguy, lors d'une conférence de presse, mercredi 27 novembre.

Quelques jours plus tôt, Marine Le Pen, elle, remarquait que Michel Barnier "campait sur ses positions" alors qu'elle listait "pour la énième fois" les conditions posées par son parti pour voter le projet de loi de finances et ne pas soutenir une motion de censure. Parmi ces lignes rouges : l'abandon de la hausse des taxes sur l'électricité, de la désindexation des retraites sur l'inflation, la baisse de remboursement de certains médicaments et l'exonération de cotisations patronales pour les bas salaires. Depuis, le Premier ministre a fait deux pas vers le RN en annonçant renoncer à la hausse des taxes sur l'électricité et à la fin de l'exonération de cotisations patronales.

Barnier en quête de soutien, Macron "consulte déjà"

Si des voix d'élus sont promises au soutien d'une motion de censure, d'autres sont acquises à la cause de Michel Barnier, essentiellement celle du "socle commun". Les députés des forces composant la coalition gouvernementale devraient, sauf surprise, soutenir Michel Barnier : les macronistes d'Ensemble pour la République (EPR), les Républicains (LR), les élus d'Horzions, ceux du Mouvement Démocrate (MoDem). Ce qui ne fait que 211 voix. Pour s'assurer de rester, le Premier ministre n'a d'autre choix de convaincre l'extrême droite à ne pas le censurer même en s'abstenant de voter.

Mais difficile de croire à une telle hypothèse dans les rangs de la droite et du centre. Emmanuel Macron lui-même, qui laisse à son Premier ministre le soin de mener le débat et les négociations sur le budget, anticipe son départ forcé. "Si ça tombe, on met qui derrière ?", demandait Emmanuel Macron à “un certain nombre de responsables politiques depuis 48 heures”, glissaient un proche de l'Elysée et un conseiller haut-placé auprès de Politico, dimanche 1er décembre. En somme, "le PR (président de la République, ndlr) consulte déjà".