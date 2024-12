Gouvernement Bayrou, en direct : un casting se dessine, le Premier ministre déjà décidé ?

Alors que le Premier ministre pourrait annoncer la composition de son gouvernement "dans le week-end", la liste des ministres serait quasiment ficelée rue de Varenne.

L'essentiel François Bayrou "n’a pas passé les coups de fil, mais il sait qui est partant", garanti ce vendredi un ministre pressenti auprès de Politico. Si le Premier ministre n'a pas fait fuite la moindre information concernant son futur gouvernement, il aurait déjà une idée très claire de son casting.

Plusieurs noms de ministres pressentis sont avancés pour le gouvernement Bayrou : certains sortants comme Bruno Retailleau, Rachida Dati, Sébastien Lecornu ou Jean-Noël Barrot, d'autres sont d'anciens ministres à l'instar d'Élisabeth Borne, de Gérald Darmanin, mais aussi Pierre Moscovici et de François Rebsamen.

Une liste "farfelue" est également parvenue jusqu'aux oreilles de Politico en cette fin de semaine. Elle proposait Thierry Breton au ministère de l'Economie, Pierre Moscovici aux Affaires étrangères ou encore Patrick Mignola à la Fonction publique. Dans les faits, difficile de qualifier le listing de véritablement sérieux.

Pour rappel, jeudi 19 décembre, François Bayrou s'est entretenu avec les présidents des deux chambres ainsi que les chefs de groupes parlementaires et chefs de partis. Une réunion pendant laquelle il a proposé aux participants de rentrer au gouvernement, selon les informations de l'AFP. Marine Tondelier, Olivier Faure et Gabriel Attal en étaient.

Côté timing, le locataire de Matignon table sur une annonce "dans le week-end", comme indiqué sur France 2, hier soir. Si la gauche reste fermée à une participation au gouvernement, même dans les rangs du PS, la donne est différente chez Les Républicains. Laurent Wauquiez aurait déclaré aux députés de son groupe avoir constaté des "conditions réunies" pour y participer. Il réclame tout de même des "éclaircissements".

En direct

10:38 - Marc Fesneau (MoDem) invite à "trouver des points de convergence" Sur France Info, le président des députés du MoDem à l'Assemblée nationale Marc Fesneau invite les forces politiques à "se mettre autour de la table" pour trouver "des points de convergence sur le budget (...) Il y a besoin de faire des efforts sur les dépenses. Le postulat de départ est de dire qu'on ne recourt pas au 49.3. La volonté de François Bayrou est de regarder par la discussion, trouver des voies de concordance pour voter un budget qui se tienne", affirme-t-il. 10:20 - Prisca Thevenot plaide pour la "stabilité" du gouvernement La député Ensemble pour la République (EPR), et ex-porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, invite ce matin à la "stabilité" de l'exécutif, au micro de LCI. "Il y a besoin d'avoir une continuité des dossiers, c'est pour cela que Sébastien Lecornu a été reconduit à plusieurs reprises", a-t-elle déclaré ce vendredi 20 décembre. 10:07 - LR au gouvernement ? Les conditions sont "plutôt réunies" L'option Bruno Retailleau au gouvernement ne fait plus beaucoup de doutes. "Il a montré qu’il avait trouvé des orientations qui répondaient à ce qu’une partie de l’opinion demande", a indiqué François Bayrou, hier, au micro de France 2. Le ministre de l'Intérieur devrait donc conserver son poste. Quid d'autres membres de La Droite Républicaine, ex-LR ? Selon Laurent Wauquiez, le chef de file des députés de droite, les conditions sont "plutôt réunies", pour que LR entre au gouvernement, d'après un texto de l'un de ses proches envoyé à Politico. "Sur le budget, il faut encore des éclaircissements", précise cette même source. Un nouvel entretien - sous peu - pourrait avoir lieu entre le Premier ministre et Laurent Wauquiez. 09:49 - Bayrou "n’a pas passé les coups de fil, mais il sait qui est partant" François Bayrou entretient le flou. Pour autant, le maire de Pau aurait-il déjà une idée claire de son exécutif, une liste, qu'il souhaite annoncer "dans le week-end" comme indiqué sur France 2, hier ? C'est tout à fait possible, et c'est ce que confirme Politico ce vendredi 20 décembre. Le locataire de Matignon "n’a pas passé les coups de fil, mais il sait qui est partant", glisse au média un ministre pressenti dans la nouvelle équipe gouvernementale. Gérald Darmanin, par exemple, fait partie des ex-ténors macronistes qui pourraient faire leur retour. Une liste moins conventionnelle et qualifiée de "farfelue" par Politico, prédisait elle un casting un peu plus étonnant. Elle proposait Thierry Breton à l'Economie, Pierre Moscivici au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et enfin l'ancien député centriste Patrick Mignola, en charge de la Fonction publique. 09:36 - Retailleau et Barrot maintenus ? Deux ministres ont de grandes chances d'être reconduits. Selon le porte-parole du MoDem Bruno Millienne, au micro de TF1 ce vendredi matin, deux ex-ministres du gouvernement Barnier disposent de chances importantes pour conserver leur place. Il s'agit de Bruno Retailleau (Intérieur) et Jean-Noël Barrot (Affaires étrangères). "Ce sont mes souhaits très probables (...) Je pense que Bruno Retailleau et que Jean-Noël Barrot vont rester. J'aimerais que Jean-Noël Barrot reste au Quai d'Orsay car il a fait un bon boulot", a déclaré le centriste. 19/12/24 - 23:49 - Bruno Retailleau, "un motif de censure à lui tout seul", estime Marine Tondelier FIN DU DIRECT - Alors que François Bayrou s'est dit, jeudi soir sur France 2, favorable au maintien de Bruno Retailleau dans son gouvernement, la patronne des écologistes n'a pas caché son aversion pour l'idée. "Bruno Retailleau est un motif de censure à lui tout seul", a taclé Marine Tondelier sur le plateau de BFMTV. 19/12/24 - 23:24 - Feu vert des Républicains pour participer au gouvernement ? Wauquiez demande un nouvel échange avec Bayrou Selon les informations de BFMTV, Laurent Wauquiez aurait estimé devant les députés Les Républicains avoir constaté des "conditions réunies" pour une participation au gouvernement. Toutefois, il aurait annoncé vouloir demander un nouveau rendez-vous avec François Bayrou afin d'"avoir les éclaircissements que nous demandons encore". 19/12/24 - 22:55 - "Quelque chose me dit que ça ne va pas bien fonctionner…" Après l'interview de François Bayrou dans l'émission L'Événement sur France 2 jeudi soir, le vice-président de l'Assemblée nationale et député écologiste de l'Isère, Jérémie Iordanoff, a dit retenir de cet entretien "que le président de la République restait maître du jeu, qu'il souhaitait prendre Retailleau et Wauquiez et qu'il discuterait du programme après l'annonce de la composition du gouvernement". Et de commenter : "Quelque chose me dit que ça ne va pas bien fonctionner..."

Pour aller plus loin

La nomination d'un nouveau Premier ministre n'y changera rien, même si une nouvelle étape est lancée. La crise politique que traverse la France depuis cet été n'est pas prête de finir. La démission de Michel Barnier, imposée par la censure du gouvernement votée par les députés le 4 décembre, est venue rappeler à ceux qui l'auraient oublié que l'exécutif a toujours été très fragile. Le choix d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier à Matignon, après une dissolution ratée, donnait les clés au Rassemblement national. Sans le soutien implicite ou le laissez faire du RN, le prochain gouvernement ne tiendra pas plus longtemps. Le gouvernement fait face à la réalité politique et arithmétique : sa ligne est très minoritaire à l'Assemblée nationale, les députés des partis d'opposition sont plus nombreux que ceux des partis du "socle commun".

Emmanuel Macron s'était d'ailleurs préparé à la chute du gouvernement de Michel Barnier dès la fin novembre, d'après de nombreuses indiscrétions. Il avait commencé à tester les noms de potentiels remplaçants avant même la censure. Le choix de François Bayrou donne finalement le signal qu'il reste sur la même ligne qu'auparavant : pour lui, c'est la capacité à assurer la stabilité qui commande, en travaillant avec les partis de "l'arc républicain", sans subir la censure des autres. Ce faisant, Emmanuel Macron renoue avec ce deal tacite avec Marine Le Pen qui a mené à la chut du gouvernement Barnier.

Un gouvernement Bayrou "désintéressé et pluraliste" ?

François Bayrou a une idée précise de la stratégie qui lui semble être la bonne en cette période de crise politique avec une Assemblée nationale dépourvue de majorité suffisante pour gouverner seul. Le centriste plaide depuis des mois pour la formation d'un "gouvernement désintéressé, pluraliste et cohérent" constitué de "personnalités de caractère", sans préciser les bords politiques qui pourraient ou non y prendre part comme le rappelle Le Figaro. Une vision qui rejoint celle proposée par Emmanuel Macron.

Le gouvernement de François Bayrou devrait sans surprise compter des membres du MoDem et des macronistes, mais il pourrait aussi s'ouvrir à la droite et à la gauche à la condition que ces forces acceptent de rejoindre l'exécutif. Chose difficilement envisageable pour la gauche : le PS et les Ecologistes ont refusé de participer à un gouvernement dirigé par un Premier ministre étranger à la gauche. En revanche, la nomination de ministres de droite, voire le maintien de certains ministres LR démissionnaires comme Sébastien Lecornu ou Bruno Retailleau, sont évoquées. Le parti LR n'a pas émis d'objection à rejoindre un gouvernement Bayrou, mais a refusé de participer à un exécutif dans lequel des socialistes seraient nommés. Lors de son discours de passation de pouvoir avec Michel Barnier, vendredi dernier sur le perron de Matignon, le nouveau Premier ministre n'a pas donné le moindre indice sur la composition de son gouvernement. Il faudra encore patienter. Peut-être avant Noël ? Un calendrier "difficile à tenir", selon un proche du nouveau locataire de Matignon, comme indiqué dans les colonnes de Politico, le lundi 16 décembre 2024.