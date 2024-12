Nouveau Premier ministre : des proches de Macron et la surprise Ségolène Royal... Toutes les rumeurs

Emmanuel Macron pourrait désigner son futur Premier ministre dès ce jeudi. Si plusieurs noms issus de sa garde rapprochée sont cités, une surprise n'est pas exclue.

En direct

11:18 - Barnier a quitté l'Elysée, Larcher et Braun-Pivet attendus D'après les informations de l'Agence-France-Presse (AFP), Michel Barnier a quitté l'Elysée après son entretien avec Emmanuel Macron. Une réunion qui a duré une heure. À 15 heures, le président recevra le patron du Sénat, Gérard Larcher, annonce BFMTV. La présidente de l'Assemblée nationale est également attendue rue du Faubourg-Saint-Honoré, à 12h45, toujours d'après BFMTV.

10:27 - Lecornu et Bayrou, les deux favoris pour Matignon ? Deux noms reviennent avec insistance pour remplacer Michel Barnier à Matignon, et il s'agit de deux macronistes. D'abord, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Apprecié dans son camp, proche d'Emmanuel Macron, ce transfuge de la droite qui a appelé ce jeudi à un "consensus" avec le PS pourrait incarner un côté trans partisan dont le chef de l'Etat aura bien besoin. Selon les informations de France Info, le nom de François Bayrou "circule aussi". Membre de la garde rapprochée du chef de l'Etat, le patron du MoDem est en bonne posture entrer à Matignon.

09:06 - Cazeneuve et Mélenchon écartés, Ruffin préfère "Lucie Castets" "Ma préférence est Lucie Castets", indique François Ruffin, ce matin sur TF1 au moment de donner son avis sur le futur Premier ministre. "Maintenant, mon enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de présenter des noms, des prénoms et des ambitions (...) On n'est pas là dans un jeu, ce n'est pas du théâtre où on sort des noms d'acteurs". François Ruffin a écarté la piste Bernard Cazeneuve, et juge celle menant à Jean-Luc Mélenchon pas vraiment idéale : "Il ne me semble pas que ce soit l'hypothèse la plus rassembleuse aujourd'hui", conclut-il.

09:02 - "Si M. Lecornu était nommé Premier ministre, nous chercherions à le censurer", assure LFI Une censure votée et déjà une autre en ligne de mire ? "S’il s’agit d’avoir comme futur Premier ministre un macroniste qui a perdu les élections européennes et les élections législatives, pourquoi ne pas le censurer ?", lance le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, ce jeudi matin sur RTL. "Quand on vote, il faut qu’il y ait des conséquences (...) Ce serait ubuesque, après la chute du gouvernement Barnier, de nommer un membre de la force politique arrivée en troisième position", alors, "si monsieur Lecornu était nommé comme Premier ministre, nous chercherions à le censurer", prévient-il.

08:34 - LR ne "fera pas tomber le (nouveau) gouvernement" "On ne sera pas dans le blocage, on ne sera pas dans la stratégie du pire (...), on ne fera pas tomber le gouvernement, on ne fera pas ce qu'a fait Marine Le Pen", a assuré le patron des députés LR à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, ce jeudi matin au micro de France 2. Et ce, même si LR ne participe pas à ce nouveau gouvernement. En revanche, pour lui, la participation des Républicains au futur gouvernement ne se fera que si les priorités déterminées par le nouveau Premier ministre conviennent au parti

08:28 - Jordan Bardella "refuserait Matignon", assure le RN "Il ne faut pas jouer avec les peurs. Le catastrophisme dont se sert le gouvernement pour faire croire que sans lui c'est le chaos, on va se rendre compte que ce n'est pas vrai", indique ce jeudi matin le député et porte-parole du RN Laurent Jacobelli au micro d'Europe 1. "Il faut un gouvernement qui sache que le premier parti de France, c'est le Rassemblement national (...) Pour nous, un candidat de gauche (ou) un gouvernement qui irait contre notre programme, ce serait censure", assure-t-il. Concernant Jordan Bardella, "il refuserait Matignon", lance-t-il.

08:20 - "Je suis disponible" : Royal écrit à Macron pour le poste de Premier ministre Dans un message publié sur X, peu après la censure contre Michel Barnier, Ségolène Royal s'est dire "disponible", pour remplacer le Savoyard à Matignon. "Je le dois à toutes les femmes et petites filles", abonde-t-elle. "Oui, je suis disponible et je l’ai écrit au président de la République. Pour que nul ne dise, si un Premier ministre d’un parti désavoué aux élections à nouveau nommé, est à nouveau censuré, que c'est par manque de candidate venu de la gauche, expérimentée et rassembleuse", explique-t-elle.

08:16 - Les favoris pour remplacer Michel Barnier Selon BFMTV, le président est prêt. Un ancien ministre, proche du chef de l'Etat, indique même qu'Emmanuel Macron "veut nommer un Premier ministre en 24 heures", ajoutant : "Il ne veut pas apparaître sans gouvernement devant Donald Trump ce week-end. Alors, les choses devraient s'accélérer ce jeudi 5 décembre. Dans ce sens, plusieurs noms sont déjà sur la table pour remplacer Michel Barnier à Matignon. Le premier nom du potentiel remplaçant idéal à Michel Barnier qui est apparu dans la presse est celui de Bruno Retailleau. D'autres noms sont également évoqués parmi les quelques rumeurs, comme ceux de Gérard Larcher ou de François Baroin, qui resterait dans une ligne politique sensiblement identique à celle de Michel Barnier. Chez les Macronistes, François Bayrou, patron du MoDem qui a parrainé Marine Le Pen à la dernière présidentielle ; Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées capable de parler à toutes les forces ; et Roland Lescure sortent du lot.

04/12/24 - 22:38 - Une femme pour remplacer Michel Barnier à Matignon ? Alors que les rumeurs quant au nom du successeur de Michel Barnier vont bon train ces dernières 48 heures, il apparaît qu'aucun nom de femme ne circule à l'heure où nous écrivons ces lignes. Si cela ne signifie pas pour autant que le président de la République ne pourrait pas envisager de nommer une nouvelle Première ministre, le constat mérite tout de même d'être fait.

04/12/24 - 21:40 - Ou un Bruno Retailleau pour avoir le soutien du RN ? Bruno Retailleau a rejoint le gouvernement en bonne place, au ministère de l'Intérieur, après la nomination de Michel Barnier à Matignon. Deviendra-t-il Premier ministre sous pas ? Il ferait parti des piste envisagées. Un tel choix placerait le curseur encore plus à droite qu'après la nomination de Michel Barnier et pourrait être une tentative pour s'attirer le soutien du RN à même d'adhérer aux positions très droitières de celui qui était sénateur jusqu'à peu. Mais s'il peut parler à l'extrême droite, Bruno Retailleau n'est pas une option envisageable pour la gauche. Il divise même au sein du bloc central, notamment à l'aile gauche de la Macronie.

04/12/24 - 21:14 - Le retour de l'hypothèse Bernard Cazeneuve avec un pas vers la gauche Une nomination de Bernard Cazeneuve beaucoup évoquée cet été avant l'arrivée de Michel Barnier à Matignon semblait enterrée, mais voilà qu'elle serait de retour. Il y a trois mois, l'ancien Premier ministre de François Hollande avait échoué en partie à cause du manque du soutien du PS, sa famille politique, qui lui préférait la candidate du NFP Lucie Castets. Cette fois, les socialistes pourraient soutenir ce nom qui semble à même de faire le lien entre les bloc central et la droite, à condition qu'il porte le programme du NFP comme l'a indiqué Olivier Faure sur BFMTV le mardi 3 décembre. Mais l'hypothèse Bernard Cazeneuve ne peut fonctionner qu'en cas de coalition entre le bloc central, le NFP et éventuellement la droite républicaine. Car, issu de la gauche, l'homme serait très probablement censuré par le RN.

04/12/24 - 20:49 - Roland Lescure à la tête d'une coalition allant de la droite à la gauche ? Un autre macroniste fidèle figurerait parmi les prétendants à Matignon : l'ancien ministre de l'Industrie et désormais député, Roland Lescure. Méconnu du grand public, il est incontournable au Parlement. Et il pourrait compter sur cette influence s'il arrivait à Matignon, d'autant que le vice-président de l'Assemblée nationale se vante d'avoir pu rassembler des poids lourds de la droite et de la gauche comme François Hollande et François Ruffin. L'élu plaide depuis plusieurs mois pour une "coalition des gens raisonnables" transpartisane qui serait "la seule manière arithmétique de gérer cette Assemblée sans avoir besoin de Marine Le Pen". Une position qui rejoint celle défendue par Gabriel Attal. Mais s'il parle de coalition, Roland Lescure tient une ligne anti-extrêmes qui exclurait le RN et LFI. Un détail qui pourrait lui coûter une nomination en tant que futur Premier ministre.

04/12/24 - 20:15 - L'hypothèse Sébastien Lecornu : le ministre plusieurs fois cité jamais nommé Autre nom qui serait sur la table, celui de Sébastien Lecornu. Le ministère des Armées, membre du gouvernement depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron sans interruption a profité de plusieurs promotions, mais il n'a jamais atteint Matignon malgré se présence récurrente parmi les prétendants au poste. Il était déjà cité en 2021 pour remplacer Elisabeth Borne. L'homme est un proche d'Emmanuel Macron qui lui fait confiance, il est issu de la droite de LR avec qui il entretient encore de bons rapports et il parvient à travailler avec le RN. Un détail qui pourrait être un atout de taille pour rendre possible les discussions avec l'extrême droite.

04/12/24 - 19:39 - François Bayrou, encore une fois en lice pour Matignon Si Emmanuel Macron veut aller vite pour nommer un Premier ministre, c'est sans doute signe qu'il a déjà des noms en tête. Plusieurs noms sont avancés, mais il ne s'agit que de rumeurs. Parmi eux celui de François Bayrou qui a été très régulièrement cité comme un potentiel Premier ministre lors des récents remaniements, cette fois sera-t-elle la bonne ? Le patron du MoDem et proche du chef de l'Etat, présente un bon profil pour négocier avec la gauche où il a la sympathie de certains élus et pour échanger avec le RN alors qu'il a toujours montré une forme de respect à Marine Le Pen, il l'a d'ailleurs parrainé lors des dernières présidentielles au nom de la pluralité. François Bayrou qui ne s'est jamais montré réticent à s'installer à Matignon serait toujours partant selon Marc Fesneau, président du groupe démocrate à l'Assemblée. Le proche conseiller d'Emmanuel Macron plaide toujours pour la formation d'un "gouvernement désintéressé, pluraliste et cohérent" constitué de "personnalités de caractère".