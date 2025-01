Discours de Macron : dissolution, parole aux Français... Ce qu'il faut retenir des vœux du président

Lors de ses vœux mardi 31 décembre, Emmanuel Macron est revenu sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a également indiqué que les Français seraient appelés à "trancher" sur des "sujets déterminants" en 2025.

Lors de ses vœux pour l'année 2025, Emmanuel Macron a commencé en commentant une vidéo des réussites de l'année 2024, comme l'inscription de l'IVG dans la Constitution, les 80 ans de la Libération, mais aussi les Jeux Olympiques de Paris 2024. "Ensemble, cette année, nous avons prouvé qu'impossible n'était pas français", a estimé le président de la République qui a appelé les Français à être "unis, déterminés, solidaires" en 2025. Après avoir exprimé son soutien pour les habitants de Mayotte, touchés par le cyclone Chido quelques jours plus tôt, il est revenu sur sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale en juin. "Je dois bien reconnaître qu'elle a amené davantage de divisions que de solutions pour les Français", a avancé le président de la République.

"Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité. Et j'en prends toute ma part", a admis Emmanuel Macron dans une sorte de mea culpa. Le président a estimé que l'Assemblée nationale représentait "le pays dans sa diversité et donc aussi dans ses divisions", a souligné RTL. Il a aussi adressé ses vœux au gouvernement de François Bayrou avant de souhaiter que 2025 soit l'année du "ressaisissement collectif".

En 2025, les Français vont "trancher" sur des "sujets déterminants"

"Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants", a indiqué Emmanuel Macron. "En 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants", a-t-il ajouté, ouvrant la voie à de possibles référendums pour l'année à venir. Franceinfo note que de nouvelles conventions citoyennes pourraient aussi être organisées.

Enfin, le président a promis qu'il allait "veiller" à ce que la France "continue d'être attractive", "travaille et innove plus" et qu'elle "assure sa croissance en tenant ses finances". Au niveau européen, le chef de l'État a demandé au continent d'"accélérer pour prendre en main sa défense, sa sécurité, ses frontières". Selon lui, la France "devra continuer d'investir pour son réarmement militaire pour garantir notre souveraineté, la protection de nos intérêts et la sécurité de nos compatriotes". Il a plaidé pour un "réveil européen", "réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, un réveil agricole, énergétique et écologique".