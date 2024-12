François Bayrou empêché de voir sa fille, cette épreuve familiale très difficile qu'il a traversée

Le nouveau Premier ministre François Bayrou est père de six enfants. Il y a quelques années, il a dû faire face à une période difficile pendant laquelle il ne pouvait plus voir l'une de ses filles.

Ce vendredi 13 décembre, François Bayrou a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Un nouveau rôle important pour ce père de famille de six enfants et grand-père de vingt-et-un petits-enfants. Les enfants du couple Bayrou font la fierté de leurs parents : ils ont tous fait de grandes études. L'ainée Hélène est professeure de khâgne tandis que Marie est polytechnicienne. Leur premier fils Dominique est médecin et son frère Calixte est vétérinaire et enseignant-chercheur. De son côté, Agnès est docteure en sciences-politiques et le benjamin de la fratrie, André, est agrégé de lettres classiques et docteur en littérature française.

Ceci étant, la famille a traversé une période très compliquée il y a une vingtaine d'années. François Bayrou avait révélé dans Une ambition intime face à Karine Le Marchand en 2016, que l'une de ses filles avait souffert d'anorexie. "On a eu une fille, qui va très bien aujourd'hui, qui a été très malade, qui a fait une anorexie", avait-il confié. Cette dernière avait alors dû être hospitalisée en urgence, sans pouvoir dire au revoir à sa famille. Pour se concentrer sur son traitement, elle a été dans l'obligation de couper les liens avec les siens. "J'étais très très bouleversé", avait raconté le président du Modem. Il ne pouvait ni lui rendre visite ni avoir de contact direct avec elle.

Un message passé à la télé

Souhaitant tout de même s'adresser à sa fille à distance, il avait demandé à une infirmière de la prévenir qu'il allait lui parler dans une émission télévisée à laquelle il participait. Il a ainsi fait discrètement passer un message à sa fille à l'antenne, que seule cette dernière était en capacité de comprendre. Si sa fille s'en est sortie, cette période difficile a duré deux ans.

François Bayrou a aussi raconté qu'il avait discuté de ce sujet avec un de ses adversaires à la présidentielle de 2002, Jacques Chirac. Ce dernier a lui aussi eu une fille qui a longtemps souffert d'anorexie. "Comme il avait traversé la même chose, peut-être en pire, on a eu trente minutes de conversation, d'homme à homme, de père à père, d'âme de père à âme de père", avait-il rapporté à l'animatrice.