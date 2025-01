Pourquoi le déplacement de Marine Le Pen à Mayotte est capital pour le RN

Marine Le Pen est attendue à Mayotte dimanche 5 janvier pour une durée de trois jours. Un territoire qui avait largement plébiscité le RN à la dernière élection présidentielle.

Marine Le Pen, patronne des députés du Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale se rendra à Mayotte du dimanche 5 au mardi 7 janvier 2025, trois semaines après le passage ravageur du cyclone Chido dans l'archipel. Si le programme précis de son déplacement - qui fait suite à ceux du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, du président Emmanuel Macron et du Premier ministre François Bayrou - n'est pas connu, il pourrait revêtir un intérêt très politique, malgré la gravité de la situation sur place.

Un enjeu électoral fondamental

En 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le RN a réalisé l'un de ses meilleurs scores... à Mayotte. 59,10 % des votants Mahorais ont placé un bulletin en faveur du parti à la flamme dans l'urne. Pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national est même parvenu à faire élire une députée à Mayotte en juillet dernier, Anchya Bamana, représentante de la 2e circonscription de l'île. Et le territoire ne fait pas figure d'ovni, car Marine Le Pen est arrivée en tête dans tous les territoires d'Outre-mer lors du second tour. La présence de la cheffe de file des députés RN pourrait donc mettre la pression sur le locataire de Matignon François Bayrou, et brandir, si elle le souhaite, la menace d'une nouvelle motion de censure contre le gouvernement en place.

Pour l'instant, l'heure n'est pas encore à l'offensive. La multiple candidate à l'élection présidentielle a déclaré que les annonces faites par François Bayrou pour Mayotte allaient "incontestablement dans le bon sens". Ce dernier a annoncé la mise en place d'un plan "Mayotte debout", qui sera donc jugé sur pièces, et non à priori par le parti lepéniste. "Nous formons le vœu que les espoirs des Mahorais ne soient pas à nouveau trahis et que ce plan soit mis en œuvre et respecté. Comme députés, nous veillerons, bien sûr, au respect de la parole donnée", a-t-elle toutefois tempéré. Dans les faits, son titre de présidente des députés du parti dans la chambre basse du Parlement ne lui permet pas de bénéficier d'un quelconque pouvoir de décision sur l'avenir de Mayotte.

Le thème de l'immigration clandestine sur la table ?

Une chose est sûre, Marine Le Pen occupe le terrain mahorais. Elle s'est rendue sur l'archipel à plusieurs reprises ces dernières années, notamment en avril 2024 pour soutenir la liste menée par Jordan Bardella - désormais président du parti - aux dernières élections européennes. De quoi renforcer l'idée selon laquelle, le Rassemblement national pèse sur ce territoire meurtri qui attend désormais des réponses fermes et rapides, après la désolation. "Vous avez subi le pire, vous avez vu passer la dévastation (...) Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer l'aide dont vous avez besoin", a-t-elle justement lancé dans une vidéo destinée aux habitants de l'archipel sur les réseaux sociaux à l'occasion du passage à la nouvelle année, mardi 31 décembre 2024.

Dès dimanche, il pourrait tout de même être question d'insécurité sur l'île, et d'un éventuel lien avec l'immigration clandestine depuis les Comores. Un thème que Marine Le Pen a déjà abordé par le passé. Pour rappel, en 2018, cette dernière avait déposé une proposition de loi réclamant la suppression du droit du sol et du regroupement familial, l'irrecevabilité de toute demande d'asile, la suppression de l'aide juridictionnelle pour les étrangers et l'interdiction de la double nationalité franco comorienne.