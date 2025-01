Qui héritera de la fortune de Jean-Marie Le Pen ? Une distribution entre femme, filles... et petite-fille ?

Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier, laisse derrière lui une fortune aussi colossale que mystérieuse. Qui va toucher son héritage ?

Jean-Marie Le Pen a rendu son dernier souffle mardi 7 janvier à 96 ans. Issu d'une famille modeste, son père était pêcheur et sa mère couturière, le fondateur du Front national jouissait pourtant d'une belle fortune à sa mort. S'il a commencé par de petits boulots pour financer ses études, il a lancé en 1963 la Société d'études et de relations publiques, maison de disques spécialisée dans la diffusion de chants militaires et discours politiques, mais ce n'est pas avec cette activité qu'il a fait fortune.

L'homme politique disparu a vu sa vie chamboulée lors de sa rencontre dans les années 1970 avec Hubert Lambert, héritier des ciments Lambert, avec lequel il partageait la même opinion politique. Jean-Marie Le Pen l'avait alors nommé au comité central du Front national dont son ami avait bien rempli les caisses, à l'époque. Ce dernier, alcoolique, a perdu la vie prématurément à seulement 42 ans en 1976. Célibataire et sans descendance, il avait alors décidé de faire de Jean-Marie Le Pen son unique héritier. Il a alors obtenu un capital équivalent à 30 millions de francs, soit 4,5 millions d'euros. Cette succession ne s'est pas déroulée sans remous : un cousin du défunt voulait contester le testament mais avait finalement trouvé un accord avec Jean-Marie Le Pen.

Jean-Marie Le Pen a également reçu des biens immobiliers, notamment l'hôtel particulier de Montretout, à Saint-Cloud, dont il avait fait sa résidence familiale puis le QG de son parti. La valeur de ce bien a fait l'objet de spéculations allant de 2,5 à 6 millions d'euros. Au cours de sa vie, il a acquis d'autres biens dont une villa à Rueil-Malmaison, où il résidait avec sa femme, qui a finalement été revendue pour plus de 2 millions d'euros en 2023 , réalisant une belle plus-value, selon Challenges. Il avait également une maison, estimée à 1 million d'euros selon Le Canard Enchainé, à La Trinité-sur-Mer, dont il aurait signé deux donations en 1999 et en 2006 pour la transmettre à Yann, Marine et leurs six enfants, dont Marion Maréchal.

Un héritage au montant incertain

Au cours de sa carrière, Jean-Marie Le Pen a été plusieurs fois accusé d'avoir profité du système pour s'enrichir. Il a d'ailleurs fait l'objet de nombreux contrôles fiscaux. Mediapart avait, par exemple, révélé que Jean-Marie Le Pen avait ouvert un compte en Suisse en 1981. Deux ans plus tard, il a été accusé par le média d'avoir été bénéficiaire d'un "trust" de plusieurs millions d'euros géré par son majordome en Suisse.

Jean-Marie Le Pen avait nié les accusations. Concernant sa fortune, il avait simplement déclaré avoir été soumis à l'impôt sur la fortune, devenu l'impôt sur la fortune immobilière en 2018. En 2022, lors d'une interview à Jordan Deluxe, il avait ajouté : "Riche ? Non, non... Je vis de ma retraite. Ça doit être de l'ordre de 12 000 euros. J'ai une retraite professionnelle, j'ai ma retraite de député".

La valeur totale du patrimoine du fondateur du FN est donc compliquée à évaluer précisément. Ses trois filles, Yann, Marie-Caroline et Marine seront concernées par l'héritage. Elles géraient déjà, depuis 2023, les affaires courantes de leur père. Sa femme Jany est également l'une des premières héritières légitimes du "menhir".

En 2019, la question de la transmission de sa fortune lui avait été posée, dans un entretien avec BFMTV . "C'est la loi qui le prévoit", avait-il répondu aux journalistes, ajoutant : "J'ai le droit à une part réservataire, vous me permettrez de garder la discrétion sur mes décisions testamentaires".

La loi française en la matière est très claire : puisque les enfants de Jean-Marie Le Pen n'étaient pas ceux de son épouse, celle-ci hérite du quart de la succession en pleine propriété, composée de l'usufruit et de la nue-propriété. Les filles de Jean-Marie Le Pen héritent des trois quarts de la succession en pleine propriété. Mais le calcul peut varier selon le régime matrimonial conclu par le contrat de mariage et si une donation au dernier vivant a été effectuée. Jean-Marie Le Pen a aussi pu léguer une petite partie de son patrimoine, s'il l'a inscrit dans un testament, à un héritier ou d'un tiers, comme un petit-enfant par exemple.