"Il y a une chose qu'il mérite..." : agacée, Brigitte Macron parle de son mari ouvertement

Invitée sur le plateau de TF1 ce mercredi 8 janvier pour évoquer le lancement de l'opération Pièces jaunes 2025, Brigitte Macron s'est exprimée comme rarement sur son époux.

Petites confidences de Brigitte Macron sur son époux ce mercredi 8 janvier. Conviée au journal de 13 heures de TF1 aux côtés de Didier Deschamps pour faire la promotion de l'opération Pièces jaunes 2025, qui se tient du 8 janvier au 8 février et dont l'objectif est de récolter des dons au bénéfice de la Fondation des Hôpitaux, l'épouse d'Emmanuel Macron n'a pas échappé à quelques questions sur la crise politique que traverse actuellement le pays, et avec son mari de président. Alors que certains appellent à la démission du chef de l'État, Brigitte Macron a rappelé la position d'Emmanuel Macron : "Il a lui-même utilisé le terme de politique-fiction. Il a déjà dit qu'il irait jusqu'au bout. C'est la mission que lui ont donnée les Français. Ça lui tient à cœur, même si c'est difficile à imaginer", a-t-elle expliqué, pointant que "cela va faire huit ans qu'il occupe cette fonction" et qu'elle ne l'a "jamais vu débrancher complètement, même une journée".

"Il met toute son intelligence et tout son cœur au service des Français", a poursuivi Brigitte Macron, avant de remarquer : "Je ne peux pas dire s'il a raison ou tort, ce n'est pas mon sujet, mais je peux dire son quotidien. Et je peux dire que son quotidien, ce sont les Français." Alors que la tension est palpable depuis la dissolution l'été dernier, dans quel état d'esprit est Emmanuel Macron ? "Il n'a pas changé", a commencé Brigitte Macron, avant de tempérer : "Mais disons que parfois, ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il le garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. […] Ça, je le comprends parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect."

​​​​​​​​​​​​​À l'occasion de ses vœux aux Français, Emmanuel Macron a fait son mea culpa sur la dissolution. Mais Brigitte Macron s'est montrée prudente sur ce sujet, affirmant qu'elle ne comptait pas donner son point de vue. "Je pense que c'est l'Histoire qui donnera, en fin de compte, le sens de cette dissolution. S'il fallait la faire ou ne pas la faire", a estimé la première dame pour qui, "là, on est en plein dans des bouleversements, le nez un peu trop dans le guidon". Appelant à attendre d'avoir un peu plus de recul sur cet épisode, Brigitte Macron a confié avoir pour sa part "suivi [le] raisonnement" d'Emmanuel Macron, expliqué par ce dernier. "Ce n'est pas à moi de dire ce que j'en pense. Je ne l'ai jamais dit et je ne le dirai jamais", a-t-elle ensuite balayé.