Quelle est la personnalité politique la plus détestée des Français ?

Les Français ont largement perdu confiance dans les institutions politiques et leurs représentants. Voici la liste des personnalités politiques ayant la cote de popularité la plus basse.

Alors que la France traverse une crise politique sans précédent, les Français perdent confiance dans les institutions et le gouvernement. La Tribune Dimanche partage le baromètre politique Ipsos, qui montre que la cote de popularité des personnalités politiques au pouvoir est au plus bas.

Emmanuel Macron n'a jamais été aussi peu apprécié des Français. Sa cote de popularité a chuté pour la troisième année consécutive pour se situer à 21%. L'incompréhension suite à la dissolution de l'Assemblée, le choix peu commun des deux Premiers ministres qui ont suivi et sa gestion de la crise ont continué de décevoir les Français.

Le Premier ministre n'est pas non plus apprécié des Français, avec une cote de popularité à 20% à peine quelques semaines après son arrivée à Matignon. Même Michel Barnier a fait mieux avec 34% d'opinions favorables à son arrivée au poste de Premier ministre. Il faut dire que les Français ont clairement exprimé leur préférence lors des dernières élections législatives, et le MoDem, dirigé par François Bayrou, n'en fait pas partie.

Qu'en est-il des autres membres du gouvernement ?

Le gouvernement Bayrou a une popularité assez basse. Ses principaux ministres, à l'Intérieur, à la Justice, à la Culture, aux Outre-mer et aux Armées n'ont pas conquis les citoyens, même si François Bayrou a tenu à nommer des personnalités connues du grand public. Elles sont effectivement connues, mais pas forcément pour les bonnes raisons au vu de leur cote de popularité.

Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ne convainc que 35% des Français. Il est suivi de près par Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui cumule 33% d'opinions favorables. Vient ensuite Rachida Dati (Culture) et Manuel Valls (Outre-mer) qui convainquent 18% des Français. Vient enfin Sébastien Lecornu, qui a une cote de popularité particulièrement basse à 14%.