Les Français n'aiment pas François Bayrou : les trois sondages choc qui le fragilisent

Le Premier ministre est le plus impopulaire de tous les chefs de gouvernement nommés par Emmanuel Macron depuis 2017. Les chiffres des sondages sont terribles pour lui.

François Bayrou est parvenu à s'imposer comme la meilleure option aux yeux d'Emmanuel Macron pour Matignon. Mais le Premier ministre doit désormais convaincre au-delà de l'Elysée et les sondages démontrent que la tâche est plus "himalayienne" que l'adoption du prochain budget. Car les chiffres sont têtus : les Français n'aiment pas la personnalité politique de François Bayrou ou ce qu'il incarne comme acteur public. Il est en tout cas largement rejeté par l'opinion qui estime dans une nette majorité qu'il n'est pas la bonne personne pour gouverner le pays.

Une étude Elabe pour Les Echos, publiée le 9 janvier, fait savoir que seulement "20% des Français font confiance à François Bayrou comme Premier ministre", alors que 67% ne lui font pas confiance. "Un niveau très éloigné de ceux enregistrés par ses prédécesseurs lors de leur prise de fonction", ajoute l'institut, qui livre des précisions : "Politiquement, la cote de confiance du nouveau premier ministre est encore plus fragile que celle du président auprès des électeurs d'Emmanuel Macron (44%, soit 7 points de moins). Elle est supérieure auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon (14%, soit 7 points de plus) et relativement similaire auprès des électeurs de Marine Le Pen (9%, soit 2 points de plus) et des abstentionnistes (14%, soit 2 points de moins)".

Une autre enquête, effectuée par le sondeur Ipsos pour La Tribune Dimanche donne les mêmes chiffes et situe son "niveau d'opinions favorables à 20% et celui d'opinions défavorables à 59%. Mal aimé François Bayrou ? C'est manifestement très clair. Le sondeur ajoute de cruelles comparaisons : "La cote d'opinions défavorables de François Bayrou est plus élevée que celle des autres Premiers ministres nommés par Emmanuel Macron depuis sa réélection (59% contre 39% pour Elisabeth Borne, 37% pour Gabriel Attal et 33% pour Michel Barnier)".

Il faut dire que les Français, dans leur grande majorité, considèrent que les premiers pas du Premier ministre sont ratés. Selon une autre étude d'Elabe, cette fois-ci pour BFMTV, 68% des Français se disent "mécontents de la composition du nouveau gouvernement, dont 44% plutôt mécontents et 24% très mécontents". 64% des Français estiment par ailleurs que "les décisions du gouvernement de François Bayrou vont plutôt dans la mauvaise direction", contre 35% dans la bonne direction.