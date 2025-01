François Bayrou : un début de discours catastrophique, des annonces qui vont refroidir Macron

François Bayrou prononce son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale ce mardi 14 janvier. Le Premier ministre a entamé de manière catastrophique son allocution.

En direct

16:02 - OQTF : "je réactiverai le comité interministériel de contrôle de l'immigration" Concernant les obligations de quitter le territoire français (OQTF). "93% ne sont pas appliqués, cela dépend majoritairement du refus des pays d'accueil", regrette François Bayrou. "Je réactiverai le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Les parlementaires ne manqueront pas de prendre des initiatives", indique le Premier ministre.

15:59 - Mayotte : "Il est de notre devoir de mener une politique de contrôle et de régulation" "À Mayotte, la présence des illégaux en nombre dans des bidonvilles, c'est exactement comme s'il y avait à Paris 500 000 illégaux. Nos compatriote de Mayotte ne le supportent pas. Ne pas le reconnaître, c'est se mentir (...) Il est de la responsabilité du gouvernement de maintenir et faire respecter l'ordre à Mayotte comme en métropole. Nous savons bien que dans notre humanité, c'est la misère qui pousse à fuir son pays. Mais la volonté de protéger et d'appliquer nos lois doit être sans faille. Il est de notre devoir de mener une politique de contrôle et de régulation", poursuit le Premier ministre.

15:53 - François Bayrou s'engage pour la "débureaucratisation" Le Premier ministre affirme que les entreprises françaises "doivent être prémunies contre des augmentations exponentielles d’impôts et de charges. L’entreprise produit les richesses et l’emploi, pour tout le pays, grâce à ses dirigeants, ses chercheurs, ses cadres, ses salariés. Mais si elle se voit surchargée de prélèvements, alors elle cesse de produire", affirme François Bayrou. "Le gouvernement s’engagera donc dans un puissant mouvement de débureaucratisation. Le projet de loi de simplification de la vie économique qui a commencé à être examiné doit être adopté rapidement", indique-t-il.

15:51 - Une remise en question de l'interdiction du cumul des mandats ? François Bayrou appelle ce mardi à "reposer en même temps la question de l’exercice simultané d’une responsabilité locale et nationale". pour rappel, le cumul d'un mandat de maire et de député n'est plus possible depuis 2014.

15:47 - "Une banque de la démocratie" sera créée pour encadrer le financement des campagnes "Je souhaite la création d'une banque de la démocratie pour que le financement des partis politiques ne dépendent plus de choix privés mais être le recours d'organismes publics sous le contrôle du Parlement. Je souhaite que nous échappions à la contrainte de voir la vie politique tenue par l'argent", comme en Amérique, indique François Bayrou. "Je pense aussi qu'il faut que chacun puisse trouver sa place au sein de la représentation nationale, à proportion des votes qu'il a reçu.

15:44 - François Bayrou souhaite "avancer" sur la proportionnelle "Je propose que nous avancions sur la réforme du mode de scrutin législatif. Mon opinion est que le mode de scrutin doit être enraciné par les territoires", lance François Bayrou. "Cette adoption du principe proportionnel s'accompagnera probablement de la question de l'exercice simultané", de plusieurs emplois au niveau national et en région.

15:38 - Des budgets "redéfinis, repensés" François Bayrou "annonce la création d’un fonds spécial entièrement dédié à la réforme de l’État, financé en réalisant une partie des actifs en particulier immobiliers qui appartiennent à la puissance publique de façon à pouvoir investir, par exemple, dans le déploiement de l’intelligence artificielle dans nos services publics". Au sujet du budget, "il nous faut repenser tous nos budgets, à partir non pas du prolongement de ce qui se faisait l’année précédente augmenté d’un pourcentage d’inflation, mais de ce que qu’exige le service ou l’action à conduire. Ces budgets redéfinis, repensés, je demanderai à tous les ministres de les préparer dès le printemps", poursuit-il.

15:36 - Si aucun accord n'est trouvé, "c’est la réforme actuelle qui continuerait à s’appliquer" "Le Parlement en sera saisi lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, ou si nécessaire par une loi. Je souhaite que cet accord soit trouvé. Mais si les partenaires ne s’accordaient pas, c’est la réforme actuelle qui continuerait à s’appliquer", a indiqué François Bayrou.

15:34 - Une délégation permanente créée et réunie "dès vendredi" "Une délégation permanente sera créée. Je la réunirai dès vendredi. Je proposerai aux représentants de chaque organisation de travailler autour de la même table, de s’installer dans les mêmes bureaux, ensemble, pendant trois mois à dater du rapport de la Cour des comptes. Si au cours de ce 'conclave' cette délégation trouve un accord d’équilibre et de meilleure justice, nous l’adopterons."

15:31 - François Bayrou réclame à la cour des Comptes une "mission flash" sur les retraites "Cette dette est d'abord un problème moral. La réforme des retraites est vitale pour notre pays et notre modèle social (...) Plus personne ne nie qu'il existe un lourd problème de financement de notre système de retraite. Et en même temps, nombre des participants à cette discussion, ont affirmé qu'il existait des voies de progrès. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaire sociaux dans un temps bref et avec des conditions transparentes. La démarche s'appuiera sur un constat et des chiffres indiscutables. Je vais demander à la cour des comptes en une mission flash de nous donner l'état actuel du financement des système de retraite, ce résultat, le gouvernement le communiquera à tous les Français", affirme François Bayrou.

15:30 - "La réforme des retraites est vitale pour notre pays" "La première urgence, c'est de répondre à la question des retraites. Le déséquilibre du système ne peut pas être ignoré", indique le Premier ministre. "Sur les plus de 1 000 milliards de dettes accumulées ces dernières années, les retraites représentent 50 % de ce total. La charge que nous laissons à nos enfants sera trop lourde pour être supportée. Je ne dis pas que la dette soit immorale, s'endetter pour construire une université ou un hôpital c'est légitime, mais la dette est insupportable si elle met à la charge de nos enfants nos dépenses courantes de la vie d'aujourd'hui", analyse le locataire de Matignon.

15:30 - Le gros couac de François Bayrou François Bayrou s'est perdu dans ses notes, et ne s'en est rendu compte qu'après une longue introduction. "Je suis un néophyte, je suis bien obligé d'apprendre ce métier", a-t-il dit.

15:24 - "Il est temps de changer de méthode", lance Bayrou "Le budget de la Sécurité sociale a été censuré, celui de la nation interrompu. Des milliers de recrutements sont suspendus, les mesures de soutien à la Nouvelle-Calédonie empêchée", regrette François Bayrou. "Il est temps de changer de méthode : se confronter et aussi se respecter. Le lieu de ce pluralisme, c'est le Parlement".

15:22 - François Bayrou dresse trois défis François Bayrou dresse trois défis : "La première c'est l'urgence. Il faut nous ressaisir pour adopter les deux budgets de l'état et de la sécurité sociale. Le deuxième, mettre en place les conditions de la stabilité. Troisième, nous de vous nous attaquer à tous les problèmes devant nous et non à certains à l'exclusion des autres".