Hommage à Jean-Marie Le Pen : une cérémonie publique et sous haute sécurité, ce qui est prévu

Une cérémonie religieuse organisée en hommage à Jean-Marie Le Pen par sa famille doit se tenir ce jeudi 16 janvier à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris. Plusieurs mesures de sécurité sont prévues pour éviter des débordements.

C'est un dernier hommage rendu à Jean-Marie Le Pen par ses proches. Après des funérailles privées organisées dans la "stricte intimité familiale", mais ayant tout de même réuni 200 personnes, une cérémonie religieuse et publique est prévue ce jeudi 16 janvier à Paris. Rendez-vous est donné à 11 heures à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce, dans le 5ème arrondissement de la capitale.

Les trois filles de Jean-Marie Le Pen - Marine, Marie-Caroline et Yann - sont à l'origine de cette cérémonie qui doit accueillir un monde conséquent. L'église peut abriter jusqu'à 480 invités, mais ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont attendus selon les estimations du Rassemblement national (RN) qui a envoyé un communiqué aux adhérents et militants pour les informer de l'hommage rapporte RTL. Parmi les noms attendus, ceux de proches de Jean-Marie Le Pen comme l'ancien député Bruno Gollnisch qui était déjà présent aux funérailles ou l'ancien vice-président du RN Alain Jamet.

Si la cérémonie religieuse aura lieu au sein de l'église, elle sera retransmise sur deux écrans géants installés dans la grande cour pour permettre aux personnes venues de se recueillir devant la façade de l'édifice.

Une référence au passé militaire de Le Pen

La famille Le Pen n'a pas choisi de rendre hommage à son patriarche à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce au hasard. C'est un clin d'œil au passé militaire du fondateur de Front national à la Légion d'honneur. Un passage dans l'armée durant lequel il a servi en Algérie où il a été accusé d'avoir pris part à des actes de tortures. L'église du 5ème arrondissement jouxte un ancien hôpital militaire lui-même rattaché au diocèse aux armées française. C'est d'ailleurs un aumônier militaire qui présidera la messe et lira les textes sélectionnés par la famille.

Si cette seconde cérémonie a lieu à Paris, et non à La Trinité-sur-Mer dans le Morbihan natal de Jean-Marie Le Pen comme les funérailles, les deux célébrations auront des points communs, notamment la photo qui sera utilisée. Il s'agit d'un cliché en noir et blanc sur lequel le politique apparaît tout sourire. La photo avait été utilisée lors de la campagne présidentielle de 2002 qui avait vu Jean-Marie Le Pen accéder au deuxième tour.

Des personnalités exclues et des mesures de sécurité

La famille Jean-Marie Le Pen attend beaucoup de monde pour cette cérémonie religieuse, mais elle a également dressé une liste noire des personnalités non désirées à l'événement rapporte RTL. Parmi ceux qui ne seront pas les bienvenus : l'essayiste d'extrême droite Alain Soral ou l'humoriste controversé et militant politique Dieudonné, lequel a pourtant nommé le patriarche des Le Pen comme parrain d'une de ses filles. Pourtant, l'humoriste a fait savoir sur X qu'il avait demandé et obtenu une dérogation à sa peine, qui le contraint à rester à domicile sous bracelet électronique, pour se rendre à la cérémonie d'hommage à Jean-Marie Le Pen.

En plus de la liste des personnes non désirables, un protocole de sécurité sera respecté à la lettre pour le bon déroulé de l'événement et surtout éviter l'organisation de manifestations célébrant la mort de Jean-Marie Le Pen. Les images de réjouissances sur les places publiques le 7 janvier, jour de la mort du fondateur de FN, ont fortement déplu à la famille qui ne souhaite pas voir ce genre de mouvement se reproduire. A ce sujet, le maire de Perpignan et vice-président du RN, Louis Aliot, indiquait dès le lendemain du décès de Jean-Marie Le Pen que les funérailles et la cérémonie publique devaient rester propices au recueillement.