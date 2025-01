"Ils devraient être annulés" : les JO 2028 de Los Angeles menacés par les incendies et Donald Trump ?

Ravagés par les incendies, Los Angeles pourra-t-elle être reconstruite à temps pour accueillir les JO 2028 ? Et si les Trumpistes profitaient finalement de l'occasion pour retirer l'événement aux démocrates californiens ?

Depuis le 7 janvier 2025 et le début des incendies à Los Angeles (Californie), les images témoignant des dégâts ont fait le tour du monde. Avec déjà plus de 16 000 hectares partis en fumée, la reconstruction s'annonce longue et coûteuse pour la communauté. Une tragédie qui survient alors que Los Angeles doit accueillir à l'été 2028 les prochains Jeux olympiques et paralympiques. Outre-Atlantique, les pro-Trump n'ont pas attendu que les soldats du feu viennent à bout des dernières flammes pour lancer le débat : est-il vraiment raisonnable de laisser Los Angeles, et avec les démocrates californiens, organiser un tel événement ?

Fondateur d'une des principales organisations qui a fait campagne pour le républicain Donald Trump et figure des ultra-conservateurs, Charlie Kirk a récemment déclaré sur X que "les Jeux de Los Angeles devraient être annulés". Attaquant frontalement les démocrates pour leur gestion des incendies, il a estimé : "Si vous ne pouvez pas remplir une bouche d'incendie, vous n'êtes pas qualifié pour accueillir les Jeux olympiques", et de suggérer : "Déplacez-les à Dallas ou à Miami [deux villes gérées par les républicains ndlr.], afin que les athlètes du monde entier puissent concourir dans un endroit capable de construire et de gérer quelque chose en toute sécurité." Rappelons que Donald Trump lui-même s'en est vivement pris à la maire démocrate de Los Angeles, Karen Bass, pour sa gestion des incendies.

"Les plus grands Jeux" olympiques de l'histoire

Alors que les Jeux olympiques de Los Angeles devraient coûter sept milliards de dollars et que quelque 15 millions de visiteurs sont attendus à cette occasion, au-delà des trumpistes, nombreux sont ceux qui pointent la difficulté de mener de front de tels travaux d'aménagement en même temps qu'une partie de la ville doit être totalement reconstruite, des centaines de bâtiments ayant disparu dans les flammes, relève franceinfo.

Par ailleurs, si les 80 sites olympiques ont échappé aux flammes cette fois-ci, les spécialistes sont formels : avec le réchauffement climatique et la sécheresse enregistrée localement, de tels incendies sont voués à se reproduire. Peut-être même pendant les JO 2028... De quoi faire de la compétition un "méga-événement non assurable" ? C'est en tout cas l'une des craintes du professeur d'économie Simon Chadwick soulevée dans le quotidien britannique The Paper. Alors, faut-il revoir l'événement afin que celui-ci puisse répondre à une potentielle catastrophe, quitte à envisager une version minimaliste ? Pour Donald Trump, c'est un big "No". Encore interrogé mercredi par le site d'information Axios, celui qui s'apprête à retrouver son lit à la Maison-Blanche est formel : il veut "les plus grands Jeux" olympiques de l'Histoire.