De nouvelles élections législatives prédites par Bardella, qui donne même une date

Lors de ses vœux à la presse ce lundi, le président du Rassemblement national a jugé "inévitable" la re-convocation d'élections législatives dès que cela sera possible.

Jordan Bardella s'exprimait ce lundi 27 janvier 2025 face aux médias, à l'occasion de ses vœux à la presse. L'occasion pour le président du Rassemblement national de commenter les premiers pas du nouveau Premier ministre, François Bayrou, et de manière plus générale, la crise politique actuelle. "En cette rentrée, derrière la façade du consensus mou et d'un compromis qui ne satisfait personne, François Bayrou incarne une inertie préoccupante", a d'emblée attaqué Jordan Bardella.

Arguant que "la politique de François Bayrou n'est pas celle du changement", mais "celle d'Emmanuel Macron et de son indifférence aux grandes problématiques de la vie quotidienne des Français", le patron du Rassemblement national s'est interrogé : "Y a-t-il un pilote dans l'avion ?" Pour Jordan Bardella, cela ne fait pas le moindre doute : il paraît "inévitable de convoquer des élections législatives dès qu'elles seront institutionnellement possibles".

En d'autres termes, en juillet prochain, un an après la dissolution de l'Assemblée nationale actée par Emmanuel Macron au soir des résultats des élections européennes, le 9 juin dernier. En effet, après avoir dissous l'Assemblée une première fois, le président de la République ne peut plus le faire durant une année. Et selon le constitutionnaliste Théo Ducharme, interrogé par Public Sénat sur le sujet, "l'article 12 doit être interprété comme faisant référence au second tour, c'est-à-dire après l'élection définitive de l'Assemblée nationale", soit après le 7 juillet, jour du second tour des élections législatives anticipées de 2024. La date du "8 juillet 2025" est également évoquée par le constitutionnaliste et professeur de Droit public à l'Université de Lille, Jean-Philippe Derosier, toujours auprès de Public Sénat.

Si Jordan Bardella a assuré ce lundi que "seul le retour au peuple permettra de construire une majorité claire et stable pour le pays", avec le calendrier, tel qu'il se présente, les nouvelles élections législatives tomberaient entre le 3 et le 17 août. Pas vraiment une période idéale pour mobiliser un électorat français déjà en perte de vitesse. Par ailleurs, Emmanuel Macron a assuré en décembre dernier aux chefs de partis réunis à l'Élysée "sa volonté de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale d'ici 2027", comme l'avait alors rapporté l'écologiste Marine Tondelier, c'est-à-dire l'année de la prochaine élection présidentielle. La re-convocation d'élections législatives voulue par Jordan Bardella semble bien mal engagée...