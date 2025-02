Motion de censure : Bayrou assuré de rester à Matignon, mais seulement jusqu'à cette date

François Bayrou a déjà affronté deux motions de censure après l'adoption du budget 2025 et il devrait résister aux deux prochaines. Le Premier ministre peut toutefois être inquiété par la motion spontanée annoncée par le PS.

Les motions de censure s'enchaînent. François Bayrou qui a déjà résisté par trois fois à une tentative de renversement depuis le début de l'année, dont deux rien que la semaine dernière après l'adoption du budget 2025 par 49.3, va affronter une quatrième motion de censure ce lundi 10 février, à parti de 14 heures. Le texte déposé par les élus de La France insoumise (LFI) se veut une réponse à l'utilisation du 49.3 par le Premier ministre pour l'adoption de la deuxième partie du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), celle sur les recettes. Cette motion de censure n'est pas la dernière, mais l'avant dernière concernant l'adoption du budget et la prochaine portant sur la troisième partie du PLFSS, celle sur les dépenses, sera examinée dans la semaine.

Ces nouvelles motions de censure ont-elles des chances d'aboutir ? Très peu. Les députés insoumis, écologistes et communistes devraient soutenir les textes, mais ils devraient être les seuls comme lors des deux tentatives précédentes. Tout juste peuvent-ils espérer être rejoints par un poignée d'élus socialistes, sans que cela soit suffisant pour faire tomber le gouvernement. Si les trois partis de gauche s'assurent 126 voix, il faut atteindre la majorité absolue des députés présents dans l'hémicycle au moment du vote, soit 289 voix si l'Assemblée nationale est au complet.

Les voix des 66 élus du Parti socialiste (PS) et celles des 124 élus du Rassemblement national (RN) sont nécessaires pour s'assurer la majorité absolue. Mais les premiers ont refusé de soutenir ces motions et de repousser encore l'adoption d'un budget, même s'ils jugent celui du gouvernement "mauvais". Une décision à laquelle la majorité des députés socialistes s'est tenue la semaine dernière et qui devrait encore peser sur le vote des élus. Quant aux députés d'extrême droite, ils n'ont pas voté les précédentes motions de censure soulignant, à juste titre, que sans le vote du PS elles n'avaient aucune chance de renverser le gouvernement. Une logique qui est toujours valable ce lundi 10 février. Les élus lepénistes devraient donc, une nouvelle fois, s'abstenir de soutenir le texte.

Le PS cherche quand même à renverser le gouvernement Bayrou

Si le PS a décidé de ne voter aucune des motions de censure portant sur l'adoption du budget de l'Etat et du budget de la Sécurité sociale, il dément tout soutien au gouvernement de François Bayrou. Olivier Faure, patron du parti de gauche, a de nouveau assuré faire partie de l'opposition ce lundi 10 février sur BFMTV : "Ce n'est pas parce qu'à un moment on refuse de censurer le gouvernement pour permettre d'avoir un budget pour la France qu'il faudrait considérer que nous soutenons l'ensemble de l'œuvre de ce gouvernement." Il n'y a "aucune raison de soutenir ce gouvernement", en dehors de la nécessité d'avoir un budget selon le Premier secrétaire du PS. Et pour affirmer sa position, le PS a annoncé déposer une motion de censure spontanée le 19 février. Laquelle sera votée deux jours plus tard, soit le vendredi 21 février.

Les chances de réussite de la motion de censure du PS sont toutefois limitées. Le texte recevra sans doute les 192 voix de gauche, mais sera-t-il soutenu par les 124 élus du RN ? Plusieurs personnalités de gauche estiment que non, à l'instar de l'insoumis Eric Coquerel ou du socialiste François Hollande. Ce dernier a d'ailleurs remis en cause la volonté du PS de censurer le gouvernement assurant sur France 5, le 5 février, que la motion du PS "n'est pas faite pour faire tomber le gouvernement, mais pour l'interpeller". L'ancien président ajoutait que si le RN venait à voter cette motion de censure, les socialistes "prendront leurs responsabilités" en la retirant. Un scénario exclu par Olivier Faure qui a rappelé que le dépôt d'une censure spontanée a été soutenu par la majorité du parti et du groupe socialiste dans le but de censurer François Bayrou.

Le PS aidé par le RN ?

Sur le papier, le RN n'a effectivement pas de raison de voter la motion de censure du PS qui dénoncera, entre autres, une droitisation du gouvernement sur des sujets comme l'immigration. Mais l'extrême droite a déjà prouvé qu'elle pouvait associer ses voix à celles de la gauche pour renverser le gouvernement : elle l'avait fait en décembre contre le gouvernement de Michel Barnier. Un proche de Marine Le Pen confirmait à Politico le 4 février que le RN ne s'interdisait pas de voter le texte. Mais des députés lepénistes estiment auprès de BFMTV qu'il serait difficile de justifier un soutien au texte : le PS base sa tentative de censure "sur la submersion migratoire donc je pense que ce sera compliqué pour nous. Sauf à vouloir faire un coup et vouloir tomber le gouvernement…". Tout dépendra de la stratégie adoptée par la direction du parti puisqu'à la fin "c'est Marine Le Pen qui décide".