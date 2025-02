Droits de douane : ces métiers concernés par la menace de Donald Trump

En France, plusieurs secteurs d'activité se retrouvent directement ciblés par la récente menace de Donald Trump contre l'Europe : imposer des droits de douane élevés sur les produits exportés vers les Etats-Unis.

Donald Trump devrait bien aller jusqu'au bout. Samedi 1er février, il a annoncé l'augmentation des droits de douane de 25 % sur les produits provenant du Canada et du Mexique et de 10 % sur ceux en provenance de Chine. Ses trois principaux partenaires commerciaux représentent 40 % des importations du pays.

Dans le même temps, le président des Etats-Unis a indiqué vouloir imposer des droits de douane sur les produits européens. Dimanche 2 février, l'Union européenne disait "regretter" une telle décision, "nocive pour toutes les parties", après le décret signé par Donald Trump au sujet de ses trois plus gros partenaires.

L'Europe "devra se faire respecter", assure Macron

"L'Union européenne est fermement convaincue que les droits de douane peu élevés favorisent la croissance et la stabilité économique", a lancé la Commission européenne, et "ripostera avec fermeté", si elle venait à faire l'objet de droits de douanes "injustes". Toutefois, les dirigeants de l'UE n'ont, "à l'heure actuelle", pas appris la mise en place de nouvelles taxes de la part de la première puissance mondiale à leur encontre.

Ce lundi 3 février 2025, Emmanuel Macron a pris la parole sur le sujet. Si l'Europe est "attaquée", elle "devra se faire respecter", a assuré le président de la République depuis Bruxelles, pendant une réunion, selon les informations de l'AFP. "Les récentes déclarations des Etats-Unis poussent l'Europe à être plus forte et plus unie", a-t-il poursuit. En effet, si les menaces de Donald Trump étaient mises à exécution, la France pourrait bien en faire les frais, et ce dans des secteurs bien précis.

L'aéronautique et le luxe en première ligne

Dans les colonnes d'Europe 1, Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres indique que la principale menace qui pèse actuellement sur la France concerne le secteur aéronautique : "On vend, aux Etats-Unis, beaucoup de pièces détachées d'avions". Aussi, "pour tout le secteur du luxe et de la cosmétique, le principal marché à l'export, ce sont les Etats-Unis". Voilà pourquoi une hausse importante des taxes pourrait être préjudiciable à la France. En 2023, la France empochait la coquette somme de 90 milliards de dollars grâce à ses exportations vers les Etats-Unis.

"Les vins et spiritueux, la pharmacie et la chimie aussi exportent vers les Etats-Unis", poursuit-il. Attention, il est également important de rappeler que les Etats-Unis représentent moins de 10 % du total des exportations françaises à l'étranger. Ce qui pourrait donner un avantage à Emmanuel Macron dans son potentiel bras de fer avec Donald Trump dans les prochaines semaines, voire jours.