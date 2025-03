Valls et Retailleau font un meeting commun… sur un thème très particulier

Bruno Retailleau et Manuel Valls sont tous les deux attendus mercredi 26 mars sur la scène du Dôme de Paris pour un meeting au thème très régalien.

L'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et son ministre des Outre-mer, Manuel Valls, également passé par Beauvau sous François Hollande, se retrouveront mercredi prochain, soit le 26 mars 2025, pour un meeting au Dôme de Paris, révèle Le Parisien. Les deux politiques parleront à cette occasion sur un thème bien particulier, cher aussi bien à l'homme de droite qu'est Bruno Retailleau, qu'à l'homme de gauche qu'est Manuel Valls. Intitulé du meeting en question : "Pour la République… La France contre l'islamisme".

"Autour de personnalités de premier plan […] engagées dans le combat pour les valeurs de liberté et de démocratie, nous voulons refonder le pacte républicain et faire ensemble de la lutte contre l'islamisme la priorité de notre action commune", promettent sur le site les organisateurs du meeting. Le rendez-vous devrait rassembler environ 4 000 personnes, croit savoir Le Parisien. D'autres personnalités sont attendues. On compte parmi les invités un certain Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l'Éducation nationale. Mais il y aura aussi le socialiste Julien Dray, la sœur du professeur Samuel Paty Mickaëlle Paty, le philosophe Raphaël Enthoven, le poète et écrivain syrien Omar Youssef Souleimane ou encore la journaliste du Figaro, Eugénie Bastié.

Derrière l'organisation de cet événement, plusieurs partenaires. Il y a notamment le collectif Agir Ensemble qui prône "un engagement constant pour la protection de la République et des valeurs démocratiques, en France et dans le monde", le collectif Femme Azadi qui a pour objectif de "sensibiliser l'opinion publique sur le mouvement révolutionnaire 'Femme, Vie, Liberté' qui se déroule en Iran depuis septembre 2022", mais aussi le Comité Laïcité République, le Centre européen de recherche et d'informations sur le frérisme (Cerif), le Laboratoire de la République, le Centre de réflexion sur la Sécurité intérieure (CRSI), le Comité de soutien de Boualem Sansal et l'Unité laïque.