Selon sa fille, Nicolas Sarkozy "va bientôt enlever" son bracelet électronique

Giulia Sarkozy, la fille de l'ancien président de la République, s'est exprimée sur la condamnation de son père à un an de prison ferme sur le réseau social Tik Tok. Certaines de ses déclarations ne sont pas passées inaperçues.

Le cas de Nicolas Sarkozy, qui se trouve au cœur du procès sur les financements libyens après avoir été condamné à un an de prison ferme dans l'affaire des écoutes, fait parler jusque sur Tik Tok. Mais sur le réseau social, l'ancien président de la République peut compter sur sa fille, Giulia Sarkozy, pour le défendre.

L'adolescente de 13 ans, qui se prête régulièrement au jeu des "lives" sur Tik Tok pour répondre aux questions de ses abonnés, a fini par répondre aux interrogations de certains sur la condamnation de son père. Visiblement agacée, Giulia Sarkozy a rappelé que l'ancien chef d'Etat n'a jamais fait de prison, malgré la prononciation d'une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an ferme le 18 décembre 2024 : "Mais vous savez qu'il n'a jamais été en prison ? Sur ma vie, sur mon cœur. Je suis honnête avec vous, je m'en fous du regard des autres". Et la jeune fille dit vrai : Nicolas Sarkozy purge sa peine de prison ferme grâce au port d'un bracelet électronique qui l'assigne à résidence, comme c'est le cas pour toutes les peines de prison ferme inférieures à deux ans.

Mais à en croire Giulia Sarkozy, le port de ce bracelet électronique ne serait bientôt plus d'actualité pour l'ex-chef d'Etat : "Certes, il a le bracelet électrique [sic], d'ailleurs il va l'enlever très bientôt." Théoriquement, Nicolas Sarkozy, qui a été placé sous bracelet électronique le 7 février 2025, doit garder l'accessoire pendant un an. Mais l'homme a fêté ses 70 ans le 28 janvier dernier et une loi permet à un condamné septuagénaire de formuler une demande de libération conditionnelle. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, la demande, à condition d'avoir été examinée et acceptée par un juge d'application des peines, peut conduire au retrait du bracelet.

Seulement, au lendemain de la pose de son bracelet, Nicolas Sarkozy a déclaré sur X avoir "volontairement renoncé à certains des aménagements que la loi [lui] offrait pour ne pas donner le sentiment de solliciter le moindre privilège". A-t-il changé d'avis depuis pour que sa fille évoque le prochain retrait du bracelet ? Giulia Sarkozy, qui défend fermement son père, faisait peut-être allusion à l'ultime recours que l'ancien chef d'Etat a déposé dans la Cour européenne des droits de l'homme pour faire annuler sa condamnation. Affaire à suivre.

Sur l'affaire Kadhafi : "Arrêter de me saouler avec ce mec"

Si Giulia Sarkozy assure que le placement de son père sous bracelet électronique sera "bientôt" de l'histoire ancienne, elle assure au passage que "ceux qui lui ont mis vont le payer". Et l'adolescente d'estimer que son père est victime d'une "mise en scène de connards [sic], de gens qui inventent des trucs, des jaloux".

Les interlocuteurs de Giulia Sarkozy ne se sont pas seulement intéressés à la condamnation de Nicolas Sarkozy, ils ont aussi posé des questions sur le procès en cours et la relation entre le père de l'adolescente et l'ancien chef d'Etat libyen, Mouammar Kadhafi. L'homme, mort en 2011, est soupçonné d'avoir financé une partie de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Sur cette affaire, l'adolescente n'a cependant pas grand chose à dire. Le Libyen est décédé le lendemain de sa naissance. "Arrêtez de me saouler avec ce mec. Tout mon respect, repose en paix Kadhafi. Je ne connais pas l'histoire, donc je ne peux pas mettre mon point de vue dessus", a-t-elle simplement déclaré, toujours sur Tik Tok.