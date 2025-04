Le RN peut-il remporter la présidentielle 2027 sans Marine Le Pen ? Ce que disent les premiers sondages

Marine Le Pen, jusque-là favorite des sondages pour la prochaine présidentielle, risque de ne plus pouvoir se présenter suite à sa condamnation. Un coup dur pour le Rassemblement national ?

L'inéligibilité de Marine Le Pen rebat-elle les cartes politiques pour la prochaine présidentielle, prévue en 2027 ? Pas vraiment. Avant sa condamnation pour détournement de fonds publics européens, un sondage Ifop pour le JDD lui attribuait 37 % d'intention de vote. On pourrait croire qu'être jugée coupable par la justice, elle comme bien d'autres membres du Rassemblement national, aurait affaibli le soutien au parti. Mais non : si Jordan Bardella, actuel président du RN, venait à se présenter à la présidentielle, il pourrait recueillir 35 à 36 % des voix, selon un sondage Toluna Harris Interactive pour RTL.

Dans le détail du sondage, Jordan Bardella arriverait en tête des votes, suivi par Édouard Philippe (à 25 % des voix si Laurent Wauquiez est le candidat des Républicains, et 23 % si Bruno Retailleau représente la droite) et Jean-Luc Mélenchon, avec 13 % d'intention de vote. Des écarts significatifs, qui marquent également l'affaiblissement de tous les autres partis. La gauche d'Olivier Faure n'aurait que 5 % des votes, les écologistes de Marine Tondelier 4 %. À droite, les chiffres changent selon le candidat : 4 % pour Laurent Wauquiez, 7 % pour Bruno Retailleau.

Les électeurs RN restent fidèles à Marine Le Pen

Des chiffres assez similaires à ceux publiés dimanche 30 mars, avant la condamnation de Marine Le Pen, selon le sondage Ifop pour le JDD. Édouard Philippe continuait d'osciller entre 20 et 25 % d'intentions de vote, tandis que Bruno Retailleau raflait 11 % des voix. Le représentant LFI restait à 13 %, et Olivier Faure récoltait 4 à 5 % des intentions de vote.

On voit donc que l'inéligibilité de Marine Le Pen n'a pas tant fait bouger le paysage politique. Selon le sondage pour RTL, les électeurs de la leader historique du parti lui restent fidèles : 93 % d'entre eux auraient l'intention de voter pour Jordan Bardella. Marine Le Pen n'a toutefois pas dit son dernier mot : elle a fait appel de la condamnation - elle reste inéligible malgré la démarche - et espère un jugement favorable, prévu en 2026. Si la justice lui donnait raison et la laissait se représenter, les sondages favorables à Marine Le Pen ne devraient pas baisser, bien au contraire. Selon un sondage Cluster17 pour Le Point, plus de 8 électeurs du RN sur 10 estiment sa condamnation comme injustifiée. C'est également le cas d'un électeur LR sur deux. Si la condamnation devait être annulée, la confiance des électeurs et sympathisants de Marine Le Pen pourrait même en être décuplée.