Quatre anciens Premiers ministres candidats à la présidentielle 2027 ? Les ambitions sont là

Édouard Philippe, Gabriel Attal, Michel Barnier, et même Dominique de Villepin… Plusieurs anciens Premiers ministres se verraient bien à l'Élysée, et c'est sûrement un record.

À deux ans de la prochaine élection présidentielle, les positions commencent à bouger, la compétition se met en marche. Plusieurs posent déjà les jalons d'une future annonce de candidature à la plus haute fonction politique de France. Et parmi eux, plusieurs anciens Premiers ministres se verraient bien à l'Élysée - même s'ils ne le disent pas encore ouvertement.

Le plus évident, et celui qui l'a annoncé le plus rapidement, est Édouard Philippe. Dès septembre 2024 - alors que la France était en pleine incertitude concernant son gouvernement et son futur budget -, l'ancien locataire de Matignon (entre 2017 et 2020) a annoncé briguer la présidence, au Point. "Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle", avait-il assuré. "Je me prépare pour proposer des choses aux Français. Ce que je proposerai sera massif. Les Français décideront", a expliqué le président du parti Horizons. Une annonce qui n'était pas une surprise : Édouard Philippe est très populaire dans les sondages d'opinion.

"À deux ans de la présidentielle, la question ne se pose pas"

Un autre semble se positionner lentement comme candidat de la droite. Alors que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sont déjà dans une bataille pour remporter la primaire LR - et être ainsi le candidat du parti à la présidentielle de 2027 -, Michel Barnier a proposé une autre idée ce mardi 15 avril. "Je pense qu'il faudra une coalition, et même si le (futur) Président de la République a un grand parti avec lui, ce que je souhaite, il faudra qu'il fasse attention aux autres", a-t-il déclaré sur RMC-BFMTV mardi 15 avril.

Il s'était fait discret depuis décembre, lorsque son jeune gouvernement et lui ont été renversés, ce qui laisse penser que son intention va au-delà d'une simple coalition. Voudra-t-il la diriger ? "Ça ne sert pas de personnaliser les choses à ce stade", a-t-il tout de même tenu à préciser. Dans la coalition, il souhaite que les centristes, les "amis d'Édouard Philippe" et d'Emmanuel Macron ainsi que les Républicains s'allient. L'enjeu est de tenir tête à l'extrême droite avec un parti "de la droite républicaine qui soit fort". Car en 2027, ça sera l'heure "des comptes", a-t-il affirmé.

Il n'est pas le seul à jouer ses cartes sans jamais officiellement annoncer sa candidature. Dominique de Villepin s'exprime depuis plusieurs mois sur les sujets internationaux, notamment la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient ou la politique de Donald Trump. Interrogé sur une éventuelle présentation à la présidentielle par La Tribune Dimanche, il l'assure : "à deux ans des élections, cette question ne se pose pas". Pas de "non", donc. Le flou est entretenu.

Celui qui était Premier ministre de Jacques Chirac pourrait bien revenir sur le devant de la scène politique. "La bataille intérieure pour la République et la bataille extérieure pour la paix sont plus liées que jamais, elles supposent de placer les intérêts des Français au-dessus des intérêts des partis", a-t-il affirmé au journal. Tâche qu'il semble mener avec ses interventions sur la diplomatie française… Et si l'international a tant de poids dans les futures élections, il est logique qu'il s'impose en expert de la question.

Un nombre record d'ex-Premiers ministres à la présidentielle ?

Un autre ancien locataire de Matignon pourrait bien briguer la succession d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal a déjà rallié les troupes le 6 avril lors d'un meeting politique, où il a lancé l'opération "deux ans pour la France", afin d'élaborer un "projet pour le pays". Une allusion est à peine voilée, très bien comprise par les sympathisants du parti Renaissance, qui lui répondaient par "Attal président".

Ce sont donc pas moins de quatre anciens Premiers ministres qui pourraient (ou ont) annoncé leur candidature à la prochaine élection présidentielle. Très probablement un record : entre 1959 et 2016, seuls huit des vingt Premiers ministres avaient tenté l'élection pour atteindre l'Élysée - et deux seulement y étaient parvenus. Sur une seule élection, quatre pourraient bien se présenter.

Voire cinq ! L'Opinion estime que Bernard Cazeneuve, à Matignon sous Hollande, cherche à creuser son trou jusqu'à la présidentielle. Il multiplie les meetings depuis qu'il a créé son mouvement, "La Convention", en mars 2023. Il a également proposé à Raphaël Glucksmann, de fusionner leurs partis en vue de l'élection. Et en octobre dernier, interrogé sur une candidature à la présidentielle, il avait répondu très clairement : "Si c'est à moi de prendre cette responsabilité, je la prendrai."