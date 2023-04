Fin de vie : euthanasie et suicide assisté bientôt possibles en France ? Ce que dit la loi

La convention citoyenne sur la fin de vie soutient l'"ouverture d'une aide active à ouvrir" et en réponse le chef de l'Etat a promis un projet de loi pour revoir le droit à la fin de vie en France d'ici à l'été 2023, ce lundi 3 avril. Pour l'heure, que prévoit la loi pour les patients en fin de vie ?

[Mis à jour le 3 avril 2023 à 12h30] Le droit à la fin de vie doit être repensé. La convention citoyenne sur la fin de vie et le président de la République sont tombés d'accord sur ce point et en conséquence un nouvel objectif est en vue, celui annoncé par Emmanuel Macron le lundi 3 avril : proposer un projet de loi d'ici la fin de l'été 2023. Le chef de l'Etat n'est pas resté sourd aux conclusions des 184 membres de la convention qui ont débattu pendant trois mois sur la prise en charge de la fin de vie en France avec l'aide de nombreux experts. Dans un rapport publié le 2 avril, 92% des citoyens parties à la convention jugent "le cadre d'accompagnement de la fin de vie" actuel insuffisant et multiplient les recommandations pour l'optimiser.

S'il faut retenir une chose des conclusions de cette convention c'est l'appel largement majoritaire à l'ouverture d'une aide active à mourir (AAM) en France : ils sont 76% à estimer la mesure "nécessaire" pour "mieux répondre" à la fin de vie difficile de certains patients ou tout simplement pour "respecter la liberté de choix de chacun". Cette position qui tend à autoriser, sous conditions, le recours des patients au suicide assisté ou à l'euthanasie est déjà un grand pas, mais il appartient désormais au gouvernement de concrétiser les recommandations en menant "une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide, qui est celle de la convention, et de toutes les parties prenantes", a ajouté Emmanuel Macron.

Quelles recommandations sur le droit à la fin de vie ?

La convention citoyenne défend une "position majoritaire, mais avec de nombreuses nuances" sur la prise en charge médicale de la fin de vie : "La nécessité de mettre en place suicide assisté et euthanasie" en rassemblant les deux procédures sous le terme d'aide active à mourir. Faut-il privilégier l'une ou l'autre ? C'est là que les avis divergent. 40% des membres de la convention se disent "plutôt favorables" à la légalisation indifférenciée des deux mesures. Mais d'autres (28%) préfèrent que le suicide assisté soit privilégié et que l'euthanasie ne soit qu'une exception lorsqu'un patient est en incapacité physique de procéder à l'injection létale. Cette seconde option doit permettre "d'éviter une implication trop grande des soignants" qui pour beaucoup s'opposent à l'idée d'aider un patient à mourir. L'ordre des médecins a d'ailleurs rendu un avis "défavorable" à la participation active des médecins aux euthanasies. Quant au suicide assisté, l'ordre médical exige une protection juridique obligatoire pour un "médecin qui participerait à la procédure d'aide active à mourir".

Aide active à mourir, accessible à quelles conditions ?

Si l'aide active à mourir doit être mise en place, elle doit l'être à certaines conditions et la convention prévoit un parcours complexe et semer de garde-fous pour éviter des dérives et s'assurer de la volonté et du discernement du patient. Elle propose de conditionner l'accès aux processus de fin de vie à l'état de santé des patients et plusieurs critères ont été évoqués : une situation incurable et/ou une souffrance, particulièrement physique, qui résiste à tout traitement. Une autre piste, qui limiterait l'accès à l'AAM, serait de le conditionner à un pronostic vital engagé mais la mesure est encore sujette à discussions. D'autres conditions à l'AAM devraient concerner un "accompagnement médical et psychologique complet" tout au long du parcours du patient avec la possibilité de se rétracter. Les soignants devraient, eux-aussi, être encadrés et ne jamais être contraints de participer à un processus de fin de vie.

L'accès à l'aide active à mourir n'a pas encore été tranché pour des cas spécifiques : des patients mineurs ou des patients dans l'incapacité d'exprimer une volonté. Faute de majorité, le débat est encore ouvert. L'avis de l'ordre des médecins est lui sans appel sur ces points et est "défavorable à toute possibilité de mettre en place une procédure d'aide active à mourir pour les mineurs et les personnes hors d'état de manifester leur volonté".

Si un projet de loi doit voir le jour d'ici à l'été, le processus législatif pourrait prendre plusieurs mois avant une possible adoption d'une nouvelle loi sur le droit à la fin de vie. Des changements sont donc envisageables et le travail est en marche mais jusqu'à la promulgation dudit projet c'est la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 qui régit le droit à la fin de vie en France dans des termes strictes et avec des interdictions dont celle de recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté.

L'euthanasie et le suicide assisté interdits en France

Impossible de donner la mort ou d'aider un patient à mourir, la loi française est claire à ce sujet : ni l'euthanasie, ni le suicide assisté par l'injection d'un produit létal ne sont autorisés. Un médecin ou professionnel de santé qui pratique de tels actes, même à la demande du patient, commet une infraction pénale. Une seule forme d'euthanasie est envisageable dans le système de santé français et elle ne peut être utilisée qu'à certaines conditions : l'euthanasie passive, c'est-à-dire celle entrainée par l'arrêt des soins prévu par l'interdiction de l'acharnement thérapeutique ou par le refus du patient de recevoir des traitements.

Le droit à une sédation longue et profonde

Le droit sur la fin de vie a évolué avec la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 qui a ouvert le droit au patient de demander une "sédation longue et profonde jusqu'au décès". Mais seuls les patients en très grande souffrance dont le pronostic vital est engagé à court terme - délai allant de quelques heures à quelques jours selon la Haute autorité de santé - ou ceux dont le décès est reconnu comme inévitable et imminent peuvent profiter de ce droit. Droit qui n'est pas une aide à mourir mais plutôt un soulagement de la douleur jusqu'à la mort. Le patient est endormi et continue de recevoir des antidouleurs ou des soins palliatifs jusqu'à ce que la maladie l'emporte, tous les traitements étant stoppés.

En plus d'être réservée à une poignée de patient, la sédation longue et profonde ne peut être mise en place qu'après discussions des professionnels de santé en procédure collégiale, même si les directives anticipées ou la personne de confiance appuient ce choix.

L'arrêt des traitements est-il possible en France ?

Les médecins et le corps médical se doivent de proposer à leurs patients toutes les solutions pour les sauver et les maintenir en vie, seul le malade lui-même peut s'opposer à un traitement. Cela vaut également si le non-recours aux médicaments et autres actes médicaux entraine la mort. A noter que la nutrition et l'hydratation artificielle des personnes inconscientes sont considérées comme des traitements. Le refus du traitement peut donc être un moyen pour les patients d'abréger leur existence.

La loi Claeys-Leonetti de 2016 a rendu le refus de traitement contraignant pour les médecins, même si l'arrêt du traitement peut être mortel. Dans ce cas, le patient doit simplement réitérer son refus d'être soigné en connaissance de cause. Si tout traitement est alors interdit, les médecins ont l'obligation de "sauvegarder la dignité du patient, assurer sa qualité de vie et soulager sa souffrance" en recourant aux soins palliatifs si nécessaire. Un refus de traitement peut dans certains cas conduire à une sédation longue et profonde.

L'obstination déraisonnable est-elle autorisée ?

Anciennement appelée acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable et la prolongation artificielle de la vie sont proscrites depuis 2005 et la loi Leonetti, première loi à légiférer la fin de vie. Cette mesure s'apparente au pendant du refus de traitement, à ceci près que la décision d'arrêter les soins vient du corps médical. Cette décision doit toutefois être collégiale et nécessite obligatoirement l'accord du patient ou de sa personne de confiance lorsque ce dernier n'est plus en mesure de s'exprimer. Là encore, malgré l'arrêt des soins, les médecins doivent prendre en charge la douleur du patient.

Si faire entendre sa volonté de mourir au corps médical peut être difficile dans certains cas, la situation est nettement plus complexe lorsque le patient n'est plus en mesure de s'exprimer. Pourtant, des dispositions existent pour permettre aux médecins d'être au fait de la volonté des patients d'en finir. C'est notamment à cela que servent les directives anticipées, en place depuis 2005 avec la loi Leonetti, alors limitées à trois ans de validité, les directives n'ont plus de limites dans le temps et surtout elles sont contraignantes depuis la revalorisation du principe depuis 2016. Toute personne majeure est en mesure de rédiger des directives anticipées concernant sa fin de vie pour faire part de sa volonté.

L'autre moyen de défendre ses envies pour la fin de vie est de nommer une personne de confiance : une tiers-personnes désignée par le malade pour l'accompagner dans son parcours médical et aussi pour défendre et exprimer sa volonté quand celui-ci n'est plus capable de le faire. Lorsque le patient n'est plus en mesure de se faire entendre, c'est la personne de confiance qui est consultée en priorité par les médecins avant la famille proche.