Les personnes qui exercent ces métiers décèdent moins d'Alzheimer que les autres, les chercheurs y voient une raison principale

Des chercheurs américains ont analysé les causes de décès de millions de personnes exerçant plus de 400 métiers différents.

Certains métiers pourraient-ils protéger de la maladie d'Alzheimer ? C'est ce que conclut une étude publiée récemment dans le British Medical Journal. Des chercheurs du Mass General Brigham ont analysé les données de santé - notamment la cause de décès et le métier occupé - de 9 millions d'Américains.

Leur analyse a révélé que parmi 443 professions, deux métiers étaient associés à un taux considérablement plus faible de décès lié à la maladie d'Alzheimer : les taxis et les ambulanciers. Plus précisément, alors qu'en moyenne 3,88 % des personnes incluses dans l'étude étaient décédées de la maladie d'Alzheimer, seulement 0,74 % des ambulanciers et 1,03 % des chauffeurs de taxi en mourraient.

Mais comment expliquer ces résultats ? D'après les auteurs de l'étude, cela pourrait être lié au fait que "ces professions sont associées à des changements neurologiques (dans l'hippocampe ou ailleurs) qui réduisent le risque de maladie d'Alzheimer". Ces deux métiers requièrent en effet de se repérer dans l'espace très fréquemment, et la partie du cerveau, l'hippocampe, "que nous utilisons pour naviguer dans le monde qui nous entoure est également impliquée dans le développement de la maladie d'Alzheimer", a déclaré l'auteur principal de l'étude, le Dr Vishal Patel, dans un communiqué de presse de l'hôpital Mass General Brigham.

Pour autant, "cette tendance n'a pas été observée" parmi les autres métiers liés au transport, comme les conducteurs de bus ou encore les pilotes d'avion, chez qui la mortalité due à la maladie d'Alzheimer était similaire à la moyenne. Ces métiers suivent plutôt un trajet pré-déterminé, ce qui expliquerait cette différence.

Prudence cependant : cette étude est observationnelle et devra être vérifiée par de futures études pour qu'un réel lien soit confirmé. Il s'agit pour l'instant seulement d'une "hypothèse", précisent les auteurs de l'étude. "Mais ces résultats suggèrent qu'il est important d'examiner comment les professions peuvent affecter le risque de décès dû à la maladie d'Alzheimer et si certaines activités cognitives peuvent être potentiellement préventives", estime le Dr Anupam B. Jena, auteur de l'étude. Chaque année en France, 225 000 nouveaux cas de maladie d'Alzheimer sont détectés.