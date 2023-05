Cet homme a perdu 152 kg et voici le résultat

Il a accompli l'impossible. Cole Prochaska, de Caroline du Sud, a perdu plus de 152 kg en deux ans grâce à une alimentation équilibrée, 10 000 pas par jour et des séances régulières à la salle de sport.

Il a partagé son triomphe sur les réseaux sociaux, en publiant des photos "avant et après". Des images qui ont divisé le public, car il est évident que la perte de poids (malgré les entraînements intensifs à la salle de sport) a entraîné un relâchement de la peau.

Les publications de Cole Prochaska Prochaska a également posté des photos de lui sur Twitter en écrivant : "C'est très difficile de partager une photo sans chemise, mais j'ai parcouru un long chemin. Je suis 336 livres (environ 152 kg) plus léger ! Beaucoup ne croyaient pas en moi, mais je croyais en moi-même."

La prochaine étape pour lui est de réunir les fonds nécessaires pour les opérations de chirurgie plastique requises. Ce type d'intervention coûte entre 4 000 et 15 000 dollars et peut nécessiter des semaines, voire des mois, pour une guérison complète. Prochaska envisage de lancer une campagne de financement participatif si son assurance ne couvre pas les frais. En attendant, il demande aux utilisateurs de Twitter de le recommander comme candidat à un chirurgien plasticien qui opère bénévolement une fois par an des personnes ayant connu une perte de poids spectaculaire.

Le relâchement cutané après une perte de poids importante peut causer divers problèmes. Tout d'abord, il peut engendrer un inconfort physique, avec des irritations et des douleurs dues aux frottements lors des activités quotidiennes. Ensuite, il peut impacter l'estime de soi, car malgré les efforts pour perdre du poids, l'aspect de la peau relâchée peut être source de complexe. De plus, cela peut entraîner des problèmes d'hygiène, car les plis de la peau peuvent favoriser les infections cutanées et les irritations. Enfin, le relâchement cutané peut limiter la mobilité, en particulier dans les zones où la peau est plus lâche. Pour résoudre ces problèmes, certaines personnes envisagent des interventions chirurgicales, comme l'abdominoplastie ou le lifting corporel, mais ces opérations comportent des risques et des coûts importants.