Quels sont les bienfaits de l'abricot ?

L'abricot, ce fruit estival tant apprécié des Français, regorge de bienfaits nutritionnels insoupçonnés.

L'été bat son plein et on trouve une grande variété de fruits gorgés de soleil. Parmi eux, l'abricot se distingue. Avec son petit goût d'été, juteux et parfumé, il figure d'ailleurs parmi les fruits préférés des Français pendant les vacances, surtout pour ceux qui partent dans le sud découvrir les saveurs de l'abricot du Roussillon ou du Bergeron.

Mais savez-vous que derrière son aspect séduisant se cache un véritable concentré de bienfaits pour notre santé ? Pas étonnant que les médecins et nutritionnistes l'adorent ! "C'est un de mes fruits préférés", confie d'ailleurs le nutritionniste Jean-Michel Cohen. "Je pense que c'est un des fruits les plus intéressants sur le plan nutritionnel". Effectivement, l'abricot est l'un des fruits les plus riches en minéraux et oligoéléments. Potassium, phosphore, cuivre ou encore magnésium, il est un bon apport en minéraux, un point crucial pendant l'été où nous transpirons davantage.

L'abricot est aussi un allié de taille pour... notre peau. "Il a de très bons apports en bêta-carotène comme tous les fruits orangés", confie le docteur Jean-Michel Cohen. Le bêta-carotène est un pigment naturel qui se transforme en vitamine A dans notre organisme. Or, si cette dernière a un rôle pour protéger notre rétine, elle participe aussi activement à la régénération cellulaire et contribue à notre teint et à la bonne santé de notre peau, justement soumise à rude épreuve durant l'été.

Et niveau sucre ? "Il contient un peu plus de sucre que le melon : 9 grammes pour 100 grammes. Il a un index glycémique faible donc c'est un produit intéressant", conclut le nutritionniste. Côté fibres, l'abricot n'est pas en reste. Avec environ 2 g de fibres pour 100 g de fruit, il favorise un transit intestinal régulier et peut ainsi aider à lutter contre la constipation. De plus, sa teneur en phénols et en flavonoïdes lui confère des propriétés antioxydantes précieuses pour protéger nos cellules du vieillissement prématuré.

L'abricot a-t-il donc tout bon ? Oui, à un détail près. "Les points négatifs sont surtout culinaires, ça ne se conserve pas très bien", avoue le nutritionniste. Comptez 2 à 3 jours maximum dans une corbeille à fruits. Le réfrigérateur aura un effet sur le goût de l'abricot et est donc à éviter.

Alors, combien d'abricots faut-il consommer pour profiter pleinement de leurs bienfaits ? "150g pour les abricots, c'est 2 à 3 abricots en fonction de leur taille", juge l'expert. Pas plus que ça donc chaque jour et attention à ne pas en abuser : une consommation excessive peut entraîner des effets laxatifs ou des troubles digestifs, surtout chez les personnes ayant des intestins sensibles. Mieux vaut donc varier les plaisirs en associant l'abricot à d'autres fruits de saison.

Et si vous appréciez l'abricot au point de vouloir en consommer toute l'année, les abricots secs restent une bonne solution. Là aussi, la bonne quantité "sera 2 ou 3 abricots secs" selon le nutritionniste. Les abricots secs peuvent en plus contenir quelques conservateurs et additifs pour préserver leurs couleurs et éviter qu'ils ne brunissent. Les personnes intolérantes aux sulfites doivent ainsi les éviter.