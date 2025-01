Ce jour des vacances de Noël est le jour de l'année où il y a le plus de crises cardiaques

Un jour de l'année est particulièrement risqué pour le cœur. Mais il est possible de limiter le risque.

Les vacances de Noël sont généralement un moment joyeux, mais c'est aussi la période de l'année où il y a le plus d'infarctus. Il y en aurait 15 % de décès de plus à cause d'une crise cardiaque que le reste de l'année, d'après une étude publiée en 2018 dans le British Medical Journal. Elle avait conclu qu'il y avait un pic de crises cardiaques un jour en particulier : le 24 décembre.

"Les crises cardiaques ont augmenté de 37 % le 24 décembre (veille de Noël), atteignant un pic à 22 heures et touchant plus souvent les personnes âgées de plus de 75 ans et celles souffrant de diabète ou d'une maladie cardiovasculaire antérieure", d'après l'American Heart Association, relatant les résultats de l'étude. Et ce n'est pas que le 24 décembre qui est concerné : "la recherche montre que plus de personnes meurent d'une crise cardiaque au cours de la dernière semaine de décembre qu'à n'importe quel autre moment de l'année", précise l'American Heart Association. Le Nouvel An est également un moment particulièrement à risque.

Ce phénomène serait dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, le stress. Les fêtes de fin d'année sont pour beaucoup de personnes une source de stress, qui peut être mauvais pour le cœur. Ensuite, les repas de fin d'année généralement copieux et alcoolisés ne font pas bon ménage avec la santé cardiaque. Les températures hivernales pourraient également jouer un rôle, impactant la circulation sanguine et augmentent l'utilisation de cheminées qui produisent des fumées polluantes mauvaises pour le cœur.

Alors pour limiter le risque de crise cardiaque, les experts donnent plusieurs conseils :

essayer de manger le plus sainement possible, en limitant le gras, le sel et l'alcool,

limiter son stress,

maintenir une activité physique. N'hésitez pas à proposer une balade en famille !

Les personnes à risque cardiaque doivent être particulièrement vigilantes, et prendre correctement leur éventuel traitement.

Enfin, il est essentiel de connaître les signes d'un infarctus pour réagir le plus rapidement possible. Plusieurs symptômes doivent vous alerter : douleur thoracique qui peut irradier vers le bras, le cou, la mâchoire ou le dos ; essoufflement ; étourdissement et vertiges ; sueurs ; nausées... Mieux vaut les connaître et être vigilant auprès des personnes à risques, tout en profitant des fêtes !