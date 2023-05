Vous le remarquerez en mangeant - c'est peut-être l'un des premiers signes d'un cancer du foie

Le cancer du foie est une maladie vraiment sournoise. Les symptômes mettent longtemps à se manifester, et lorsqu'ils le font, ils sont souvent peu spécifiques. Cela signifie que le diagnostic est souvent posé lorsque la maladie est déjà avancée. Quels sont les signes qui devraient nous alarmer ?

La majorité des cas de cancer du foie sont des carcinomes hépatocellulaires (HCC). Les statistiques sont effrayantes - il est responsable de 500 000 à 1 million de décès par an, se plaçant ainsi à la 3e place des causes de décès dans le monde. En France, la mortalité associée au CHC est d'environ 8000 décès par an. Le carcinome hépatocellulaire se développe généralement sur un terrain de cirrhose, qui peut être causée par une infection par le virus de l'hépatite C (HCV). On estime que le HCV est responsable de 40% de tous les cas de cancer du foie, et les médecins signalent qu'un diagnostic précoce de l'infection donnerait presque une chance de guérison de 100%.

Malheureusement, les symptômes apparaissent généralement lorsque la maladie est déjà avancée. Cependant, il y a certains signes qui peuvent indiquer un problème à un stade plus précoce. Une perte d'appétit notable et une sensation de satiété rapide, même après avoir mangé une petite quantité de nourriture, devraient être source de préoccupation.

En général, les personnes vivant avec un cancer du foie perdent l'appétit ou ne peuvent pas manger autant qu'avant en raison d'un inconfort abdominal ou de nausées. De plus, les personnes atteintes de cette maladie peuvent constater que même la consommation de petites quantités de nourriture provoque une douleur et un inconfort à l'estomac - indique le Dr Joseph Ambani dans une interview avec un journal britannique. Les symptômes du cancer du foie comprennent :

une fatigue excessive,

un changement de la couleur de l'urine ou des selles,

une sensation d'écrasement, de douleur dans l'hypochondre droit,

des œdèmes des mains ou des jambes,

une perte de poids inexpliquée,

la jaunisse,

une augmentation du volume de l'abdomen due à l'ascite,

un essoufflement,

une fatigue ou une faiblesse,

des vomissements,

des nausées,

la diarrhée.

Les médecins attirent l'attention sur les symptômes qui peuvent également apparaître sur la peau. Une maladie du foie peut causer des télangiectasies sur la poitrine et un érythème palmaire.