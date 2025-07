Ces deux journées d'été seront plus courtes que les autres, la Terre impactée par un étonnant phénomène

À ces deux dates qui approchent, la durée de la journée sera plus courte. Les scientifiques tentent d'expliquer pourquoi.

On a plutôt l'habitude d'entendre qu'en été les journées sont plus longues car le soleil se couche plus tard. Le 21 juin, date du solstice d'été, est d'ailleurs la journée la plus longue de l'année. Il faut toutefois s'attendre à connaitre des journées plus courtes dans les semaines à venir. L'explication se trouve dans la rotation de la Terre. Une journée correspond à une rotation complète de la Terre sur elle-même, soit 24 heures ou 86 400 secondes. Cette durée peut cependant être influencée par différents éléments.

C'est la position de la Lune qui semble, cette fois-ci, influencer la rotation de la Terre. A ces deux dates estivales, elle sera dans sa position la plus éloignée de l'Equateur, modifiant son impact gravitationnel sur la Terre et accélérant alors sa rotation. Les dates concernées sont les mardis 22 juillet et 5 août.

Rassurez-vous, vous ne vous rendrez pas compte de ce décalage. Il s'agira d'un avancement de 1,38 milliseconde à la première date et 1,51 milliseconde lors de la seconde, mesurée grâce à des horloges atomiques très précises. Même pas le temps de cligner des yeux, puisque cette action dure environ 100 millisecondes. Pour que cette différence soit perceptible, il faudrait qu'elle dépasse les 900 millisecondes en une journée. Elle pourrait toutefois légèrement jouer sur la navigation GPS, les réseaux informatiques ou les systèmes financiers où chaque milliseconde peut compter.

Ce n'est toutefois pas la première fois qu'un tel événement se produit. En 2024, la journée la plus courte a été plus rapide de 1,66 milliseconde. Cette accélération est, en effet, constatée depuis 2020, selon les relevés du Service international de la rotation de la Terre et des systèmes de référence (IERS) et ne serait donc pas seulement du au placement de la Lune. "Personne ne s'attendait à cela. La plupart des scientifiques pensent qu'il s'agit d'un phénomène interne à la Terre car les modèles océaniques et atmosphériques n'expliquent pas cette accélération considérable", a expliqué Leonid Zotov, spécialiste de la rotation terrestre à l'Université d'État de Moscou auprès de Timeanddate.

Cette variation est surveillée de près, mais selon l'expert, la Terre finira par décélérer. D'autres événements peuvent soudainement influencer la vitesse de rotation de la Terre, comme certains importants tremblements de terre ou encore la fonte des glaces. Une solution existe face à cette accélération : la seconde intercalaire. Elle permet d'aligner le temps universel sur la rotation réelle de la Terre. La prochaine pourrait être ajoutée en 2029 si ce schéma persiste.