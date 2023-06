Les ciels oranges sont notre avenir, voici comment se préparer

Partout dans le monde, des villes se recouvrent de ciels orangés à cause des incendies. Voici se qu'il faut avoir dans son placard en prévision de ces phénomènes.

La fumée des feux de forêt du Canada, lesquels connaissent leur pire saison enregistrée à ce jour, est arrivée en Europe et plus particulièrement en France. Le nuage de fumée a traversé l'océan Atlantique et atteint l'Europe occidentale, marquant l'impact sans précédent des incendies canadiens sur une échelle globale.

Il est prévu que la fumée persiste dans les niveaux supérieurs de l'atmosphère sur l'Europe pendant une bonne partie de cette semaine. Comme la fumée est injectée à haute altitude, elle est capable de rester plus longtemps dans l'atmosphère et de parcourir de plus grandes distances​. A cette altitude, la fumée n'entraînera pas une détérioration dramatique de la qualité de l'air mais si un grand feu se déclenchait en Europe, la fumée serait beaucoup plus basse dans l'atmosphère et donc plus dangereuse.

Alors que le changement climatique favorise l'augmentation des incendies de forêt, nous assistons chaque saison à une plus grande quantité de fumée se propager dans l'atmosphère. En fonction du vent et de la météo, cette fumée peut se disperser sur des centaines ou des milliers de kilomètres depuis son point d'origine.

Et il est fort probable que nous continuions à observer une augmentation de la sévérité, de la fréquence et de la durée de ces phénomènes à mesure que la planète se réchauffe. Aux États-Unis, les 10 saisons d'incendies de forêt les plus dévastatrices en termes d'hectares brûlés ont toutes eu lieu depuis 2004. Des records sont établis puis battus chaque année en matière de superficie, de maisons détruites ou de vies perdues.

Une personne est impuissante pour changer le temps ou contrôler où la fumée se dirige, mais il existe des choses que vous pouvez faire pour vous préparer et vous protéger du pire.

Si vous avez la chance d'avoir d'un travail en intérieur ou à distance, rester à l'intérieur vous permet de mieux contrôler la qualité de l'air. Ceux qui travaillent à l'extérieur devraient limiter leur activité physique et certains pays exigent même que les travailleurs soient munis de masques lors des journées d'air extrêmement mauvais.Investissez dans un meilleur filtre à air : Si votre maison/bureau dispose d'un système de climatisation central, assurez-vous que votre filtre à air est conçu pour des particules de 2,5 microns. Cela coûte généralement plus cher qu'un filtre à poussière basique, mais est plus efficace pour filtrer les petites particules de fumée suspendues dans l'atmosphère. Si votre filtre semble visiblement sale, remplacez-le. Assurez-vous de le changer tous les trois mois pendant la saison des incendies, et tous les six mois en usage normal.

Créez votre propre système de filtration d'air : Que vous ayez une climatisation centrale ou une climatisation de fenêtre, vous pouvez compléter votre purification d'air avec une boîte Corsi-Rosenthal - une solution à fabriquer soi-même utilisant quatre filtres assemblés avec du ruban adhésif et un ventilateur sur le dessus, créant une solution de filtration d'air improvisée de pièce en pièce. Pour 150 euros, vous pouvez créer une solution robuste qui renouvellera l'air environ cinq fois par heure. Comment ça marche ? L'air est aspiré à travers le filtre, et expulsé par le ventilateur vers le haut. La conception de base nécessite seulement du carton, du ruban adhésif, un ventilateur de boîte, et des filtres à air, tous disponibles dans une quincaillerie. Notez que cela ne remplace pas le port de masques à l'extérieur, et vous aurez besoin d'espace autour du ventilateur pour que l'air puisse passer dans les filtres.

Portez un masque FFP2 ou mieux en extérieur : le meilleur masque doit avoir deux sangles, l'une qui passe au-dessus de vos oreilles, et l'autre en dessous, pour un meilleur scellement du visage et pour vous assurer de ne pas aspirer de particules de fumée lorsque vous inspirez. Vous pouvez obtenir une meilleure protection avec les masques jetables FFP3 et les demi-masques FFP3 réutilisables parfois utilisés par les pompiers dans des environnements plus statiques. Les masques à haute protection sont plus chers, plus encombrants, et moins pratiques pour une utilisation occasionnelle. Pour plus de confort, vous pouvez également obtenir un masque FFP2 avec une valve d'expiration, qui réduira la buée et l'accumulation d'humidité et de chaleur lors de l'expiration.

Prenez soin de vos yeux : Les gouttes oculaires génériques en vente libre sont parfaites pour les yeux rougis et irrités par les particules en suspension, et aideront à lubrifier la surface de l'œil et à éliminer les contaminants.