Comment fonctionne le Beyfortus, le nouveau traitement contre la bronchiolite ?

Un nouveau traitement préventif contre la bronchiolite destiné aux bébés est disponible en France à partir du vendredi 15 septembre. Le produit doit permettre d'éviter les formes graves de bronchiolite et huit hospitalisations sur dix.

[Mis à jour le 15 septembre 2023 à 10h30] Il est disponible à compter du vendredi 15 septembre 2023 dans les établissements de santé français : le Beyfortus. Développé par les laboratoires Sanofi et AstraZeneca, ce nouveau traitement est censé protéger les nouveau-nés contre la bronchiolite à l'approche de l'hiver. Le Beyfortus, ou nirsevimab, est un anticorps qui agit contre le virus respiratoire syncytial (VRS) considéré comme le principal responsable de la bronchiolite.

A la différence d'un vaccin qui aide le système immunitaire à produire des anticorps, ce nouveau traitement consiste à injecter directement des anticorps dans l'organisme des nourrissons pour une protection immédiate contre le virus. "On ne lui apprend pas à se protéger, mais on lui donne les armes pour se défendre", précise encore Aurel Guedj, médecin urgentiste à l'hôpital Ambroise-Paré (AP-HP) auprès de BFM TV.

Une piqûre unique dès la naissance

Le traitement de Beyfortus contre la bronchiolite consiste en une seule injection faite dans le muscle, plus précisément dans la cuisse de l'enfant, les jours suivant sa naissance. Les nouveau-nés mis au monde après le 15 septembre 2023 devraient tous être "immunisés avant leur sortie de maternité" selon les recommandations formulées par le ministère de la Santé aux soignants. Le traitement est mis à disposition dans les hôpitaux, les services de pédiatrie, les centres de santés et les cabinets de médecine générale. Il est aussi disponible sur commande dans les pharmacies.

Si le traitement est destiné au nouveau-nés, les enfants venus au monde plus tôt dans l'année 2023 peuvent également recevoir les anticorps Beyfortus. L'idée avec ce traitement est de protéger chaque enfant avant son premier hiver, celui où il est le plus vulnérable face au VRS.

Entre 75 et 80% des cas graves de bronchiolites évités

Le traitement préventif contre la bronchiolite a fait ses preuves avec "plus de 83% d'efficacité contre les hospitalisations" selon Charles Wolf, responsable vaccin chez Sanofi France qui a travaillé à l'élaboration du traitement, contacté par France info. Une efficacité similaire de 80 à 85% contre les formes graves de la bronchiolite - celles qui conduisent à l'hôpital - est attendue par Christophe Batard, pédiatre qui a également participé au développement du produit et interrogé sur BFMTV. Le médecin Aurel Guedj estime de son côté qu'avec le traitement "c'est 25% d'hospitalisations en moins" pour les nourrissons atteints de bronchiolite.

S'il n'empêche pas toujours la contraction de la maladie, le traitement permet de protéger les bébés contre la bronchiolite dans la majorité des cas et d'éviter le développement de forme grave dans huit cas sur dix. A termes, il doit conduire au désengorgement des hôpitaux et des services pédiatriques durant l'hiver. A l'hiver 2022, 73 262 enfant de moins de deux ans avaient été conduits aux urgences pour une bronchiolite et 26 104 avaient été hospitalisés après un passage aux urgences, rapporte Santé publique France (SPF).

Ce nouveau traitement préventif contre la bronchiolite devrait donc permettre d'éviter que ne se répète la situation que l'on avait connue l'hiver dernier. L'épidémie s'était en effet "caractérisée par une très forte intensité, près de deux fois supérieure aux valeurs moyennes des épidémies de référence", indique SPF. Dans les colonnes de 20 Minutes, le Dr Anne Béguin, pédiatre et membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, a même affirmé que l'hiver dernier avait été une "catastrophe", évoquant la "virulence de l'épidémie" mais aussi les "difficultés d'un point de vue hospitalier", parmi lesquelles le nombre important de lits fermés.