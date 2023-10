Des pénuries de médicaments sont-elles possibles cet hiver ? 4 000 médicaments concernés

Une nouvelle pénurie de médicaments pourrait toucher la France cet hiver, prévient l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. "Près de 4 000 médicaments" risqueraient la rupture de stock.

Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), Pierre-Olivier Variot, a mis en garde sur une possible pénurie de médicaments cet hiver. Jeudi 26 octobre, sur franceinfo, il expliquait que des ruptures ou risques de ruptures de stocks concernant "près de 4 000 médicaments" aurait lieu. Parmi ces médicaments, on retrouve l'amoxicilline, l'un des antibiotiques les plus prescrits. Figurent aussi sur la liste la cortisone, des médicaments anti-cancéreux, des antidiabétiques ou encore des antalgiques. Pierre-Olivier Variot explique que, si certaines ruptures seront temporaires (un mois ou deux), d'autres seront bien plus longues pouvant provoquer une situation "dramatique".

"Des disparités d'accès au niveau des officines"

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) prévenait déjà à la fin du mois d'août sur les 3 500 déclarations de rupture ou risque de rupture de médicaments. Selon l'ANSM, les pharmacies étaient à flux-tendu, dès le 18 octobre, sur de nombreux médicaments souvent prescrits en hiver. La directrice générale de l'agence, Christelle Ratignier-Carbonneil, évoque "des disparités d'accès au niveau des officines" sur quelques molécules comme l'amoxicilline, sur franceinfo le 4 octobre. Un constat partagé par le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui déplore les "sur-stocks" de certaines "grosses pharmacies", sur France Inter. Christelle Ratignier-Carbonneil nuance néanmoins les inquiétudes en rappelant que "si on se focalise sur les molécules que l'on utilise pendant les pathologies hivernales, (...) on est dans des situations où les stocks sont là, au niveau des industriels". Le salbutamol était en effet le seul médicament de l'hiver avec un stock moins important que la normale lors du recensement de l'ANSM au 18 octobre.

Quelles mesures sont prises pour pallier les ruptures ?

Le ministre de la Santé a annoncé "la décision de redonner à ceux qui font la répartition la responsabilité que toutes les pharmacies, y compris les plus petites, aient accès à ces stocks". L'ANSM a également publié un plan de préparation des épidémies hivernales, commandé par le gouvernement. D'après franceinfo, l'agence pourra décider d' "importer des médicaments, limiter les exportations à l'étranger des molécules produites en France, voire à autoriser les préparations magistrales". Les pharmacies hospitalières pourraient aussi être concernées par cette mesure, a déclaré Aurélien Rousseau dans Les Échos. Il avait également annoncé, en août, une augmentation de 10 % du prix de l'amoxicilline contre l'assurance des industriels de détenir les stocks nécessaires. Sur France Inter, le ministre évoquait la relocalisation "en France de la production de 25 médicaments stratégiques" qui permettrait de limiter les pénuries. Il indiquait aussi que le gouvernement travaillait à une meilleure disponibilité de "450 médicaments essentiels".

L'hiver dernier, la France avait déjà connu des soucis d'approvisionnement où certains médicaments comme l'amoxicilline et le paracétamol avaient connu des ruptures parfois longues. Plus de 3 700 médicaments étaient concernés par les rupture et risques de rupture en 2022. Afin de limiter les risques cette année, le gouvernement a aussi lancé une double campagne de vaccination contre le Covid-19 et la grippe, fin octobre.