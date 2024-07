Que faut-il manger pour avoir un coeur en bonne santé ?

Certains aliments sont à privilégier pour un bon fonctionnement du coeur et pour prévenir les maladies cardio-vasculaires.

L'alimentation est très importante pour permettre au cœur de fonctionner au mieux. Manger équilibré permet de prévenir des maladies cardiovasculaires. Certains aliments sont donc à privilégier. Le régime méditerranéen serait notamment assez efficace parce qu'il est à base de poissons. Il est recommandé d'en consommer au moins deux fois par semaine.

Les fruits et légumes sont aussi très conseillés pour leur apport en nutriments. Il faudrait opter pour 200g de fruits et 200g de légumes par jour pour avoir l'apport nécessaire. La cerise fait partie des fruits les plus antioxydants, neutralisant des composés qui endommagent les cellules et qui peuvent être responsables de la formation de plaques sur la paroi des artères. Parmi les légumineuses, les pois chiches sortent du lot car ils sont peu caloriques et avec un indice glycémique faible.

Il est également recommandé de privilégier les aliments à grains entiers comme le riz complet ou le quinoa qui sont riches en fibres, en minéraux et en vitamines. Les noix et les amandes sont aussi bonnes pour la santé. Selon une étude publiée dans l'European Heart Journal, elles font partie des aliments protecteurs face aux maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, la consommation d'huile est bénéfique pour le cœur, tant qu'elle est d'origine végétale. Riche en oméga-3, il faut privilégier l'huile de colza face à l'huile de palme par exemple.

Le cardiologue Jean Ferrières résume pour Santé Magazine qu'il s'agit d'une "alimentation pauvre en graisses saturées, riche en oméga-3 et en antioxydants". Les graisses saturées ne doivent, en effet, pas représenter plus de 10% de l'alimentation. Ces dernières peuvent provoquer un excès de cholestérol en s'accumulant dans l'organisme et en bouchant les artères.

Selon la revue Cardiovascular Research de la Société européenne de cardiologie, la viande blanche ne doit pas être consommée à plus de trois portions de 100g par semaine et la viande rouge plutôt deux portions. Il faut surtout éviter la viande transformée comme le bacon et les saucisses, par exemple, qui doivent rester vraiment occasionnelles. L'apport en sel doit également se limiter à 6g par jour.