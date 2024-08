La variole du singe bientôt détectée en France ? Voici comment le Mpox se transmet

Une nouvelle souche plus dangereuse de la variole du singe, désormais appelée Mpox, a été détectée en Europe. L'OMS a activé son plus haut niveau d'alerte et prévient contre le risque de contagion en Europe et donc en France.

La variole du singe, désormais appelée Mpox ou Monkeypox, et sa propagation sont surveillées de près. Alors que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a activé le plus haut niveau d'alerte mondial face à l'épidémie causée par une souche plus dangereuse du virus et qu'un premier cas lié à cette souche a été enregistré en Europe, plus précisément en Suède, le 15 août, l'arrivée du virus en France est hautement probable selon les spécialistes. Le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a d'ailleurs enjoint les autorités sanitaires françaises à être en "état de vigilance maximale" face à la variole du singe.

Plusieurs cas de variole du singe ont déjà été détectés en France en 2022 - plus de 4 900 entre mai et décembre -, mais il s'agissait de contagions liées à la souche Clade II. Si l'épidémie de Mpox inquiète d'avantage en 2024, c'est parce que c'est une autre souche du virus plus dangereuse, la Clade I et plus particulièrement la Clade Ib, qui se propage. Depuis janvier 2024, cette souche de la variole du singe a déjà touché plus de 15 600 personnes en République Démocratique de Congo et a entrainé la mort de 537 malades. La maladie s'est aussi étendue au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda.

"Il est probable que d'autres cas importés de Clade I soient enregistrés dans la région européenne au cours des prochains jours et des prochaines semaines" a prévenu l'OMS. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) considère, pour sa part, que le risque de propagation du Mpox en Europe est très faible. Il a élevé le niveau de risque de "bas" a "modéré" et conseille de suivre les recommandations nationales en matière de vaccination pour les personnes voyageant dans les zones à risque.

Comment la variole du singe se transmet-elle ?

La variole du singe ou Mpox est à l'origine une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Mais la transmission du virus est aussi interhumaine et se fait par contact direct et étroit avec une personne infectée. Le premier cas humain remonte à 1970 et a été découvert dans l'actuelle République démocratique du Congo. L'Assurance maladie prévient que le principal mode de transmission est un contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses internes du malade comme la bouche ou les zones génitales et annales. L'autorité précise par ailleurs que l'utilisation d'un préservatif ne permet pas de garantir la protection contre la transmission de la variole du singe lors de rapports sexuels.

Si ce mode de transmission est l'un des plus observés, la variole du singe n'est pas uniquement une infection sexuellement transmissible puisque d'autres contacts avec un malade peuvent entrainer une contamination : des gouttelettes respiratoires (postillons) ou des contacts prolongés avec un malade ou des objets touchés et contaminés par la personne infectée comme des vêtements ou du linges.

Une personne atteinte de la variole du singe est contagieuse dès l'apparition des symptômes et jusqu'à la cicatrisation des lésions cutanées. En l'absence de symptômes, il n'y a pas de risque de transmission selon l'Assurance maladie.

Le virus circule toujours en France

En France, le nombre de cas depuis début 2024 a "nettement diminué par rapport au nombre signalé en 2022", selon Santé publique France. Les cas en France ne sont pas issus des nouvelles souches inquiétantes. 53 malades ont été recensés entre janvier et avril de cette année. En août 2022, 3 500 cas avaient été déclarés depuis le début de l'épidémie. Mais l'épidémie n'est pas éteinte avec près de 10 nouveaux cas par mois. En 2022, une campagne de vaccination a permis d'acquérir une immunité lors de la précédente épidémie, ce qui devrait permettre de protéger les populations à risque.

Qui sont les personnes touchées par la variole du singe ?

Lors de l'épidémie de 2022, la variole du singe avait touché essentiellement des hommes : 4 801 malades masculins sur 4 967 personnes contaminées en France rapportent les autorités sanitaires. Du fait du profil des malades et des modes de transmission, la variole du singe est considérée comme une maladie touchant essentiellement les hommes homosexuels et sexuellement actifs, mais la maladie peut aussi bien se déclarer chez des femmes et des enfants. Toujours en 2022, 142 personnes touchées par le Mpox en France étaient des femmes et 24 étaient des enfants de moins de 15 ans.

L'OMS rappelle d'ailleurs que "le risque de contracter la variole simienne ne se limite pas aux personnes sexuellement actives ou gays". Elle ajoute que les personnes les plus à risque de contracter la maladie sont celles qui multiplient les rapports à risque (buccaux, anaux ou vaginaux sans protection) avec plusieurs partenaires.

Quel est le vaccin contre la variole du singe ?

Selon l'Institut Pasteur, le diagnostic peut être réalisé par des médecins spécialisés, comme des infectiologues ou des dermatologues. Il nécessite un test PCR oropharyngé, c'est-à-dire dans la bouche, et des pustules présentes sur la peau. En cas de test positif, et dans les cas les plus sévères, un antiviral, initialement conçu pour traiter la variole, peut être prescrit. Ce traitement doit être pris le plus tôt possible et pour une durée de 15 jours.

À préciser qu'un vaccin contre la variole du singe existe pour les groupes les plus exposés au virus. En France, le gouvernement propose depuis le 11 juillet 2022 la possibilité à certaines personnes de se faire vacciner :

Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans, dans les deux cas, multipartenaires

Les personnes en situation de prostitution

Les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle.

La vaccination se fait en deux doses à 28 jours d'écart, une seule pour les personnes déjà vaccinées contre la variole ou trois pour les personnes immunodéprimées.