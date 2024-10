Si vous mangez plus de trois fruits par jour, méfiez-vous, il peut y avoir un effet très contrariant

Manger des fruits est certes recommandé, mais il faut se limiter à une certaine quantité ainsi qu'à des moments précis de la journée.

"Manger au moins cinq fruits et légumes par jour" est un conseil bien connu. On peut avoir tendance même à en manger plus et surtout en ce qui concerne les fruits. Sauf qu'en réalité, les recommandations sont plutôt de manger plus de légumes que de fruits. Consommer trop de fruits n'est, en effet, pas forcément bon pour la santé. Selon le nutritionniste, Raphaël Gruman, auprès d'Au Féminin, il faut se limiter à environ "150g de fruits par prise, à peu près trois fois jour". Le spécialiste conseille alors de ne pas dépasser 500 grammes dans la journée.

Le danger provient de leur caractère sucré. "Un abus de fruits équivaut à un abus de sucre", résume le nutritionniste. L'OMS suggère d'ailleurs de ne pas consommer plus de 50g de sucre par jour. Outre la prise de poids, les risques sont de développer des problèmes de santé tel que le diabète. Le nutritionniste ajoute que, suite à leur composition, les fruits consommés en grande quantité peuvent provoquer des diarrhées.

Certains fruits seraient aussi plus favorables à une consommation excessive. Il pense notamment aux cerises, que l'on mange en quantité sans forcément s'en rendre compte alors qu'il s'agit d'un des fruits les plus sucrés. Il est alors préférable de se servir une quantité définie dans des petits bols plutôt que de laisser un grand saladier rempli sur la table. Il serait moins risqué de manger en quantité du melon ou de la pastèque qui sont riches en eau.

Lamia Zinaï, diététicienne et nutritionniste, auprès de La Dépêche, soutient aussi qu'il ne faut "pas plus de deux à trois fruits" par jour. Elle invite à privilégier notamment l'orange et le kiwi mais avant tout de choisir des fruits de saison.

Selon elle, le meilleur moment pour consommer des fruits reste pendant les repas afin d'éviter un pic de sucre dans le sang. Associé à d'autres aliments, le passage du sucre dans le sang sera plus limité. Il est donc préférable de prendre un fruit par repas et d'éviter de manger un fruit tel le melon en entrée puis des cerises en dessert, car il y aurait un risque de rapidement dépasser les quantités préconisées.