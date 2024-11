Cette partie de votre visage où il ne faut vraiment pas percer vos boutons

Percer les boutons apparaissant sur votre visage est déconseillé. Et particulièrement dans une zone où cela peut même s'avérer dangereux.

Faut-il ou pas percer les boutons qui apparaissent sur son visage ? C'est une question qui revient souvent. Purulent, disgracieux, un bouton peut très rapidement titiller et donner une envie irrépressible de l'exterminer. Pourtant, il est généralement déconseillé de toucher tout bouton, même le plus bénin. Cela peut le rendre plus visible et entrainer l'apparition de cicatrices. Les bactéries, les cellules mortes ainsi que le sébum peuvent aussi pénétrer davantage dans votre peau via les boutons percés. Le risque s'accroit évidemment si vous le faites avec des mains qui ne sont pas lavées.

Il y a surtout une zone en particulier où percer ses boutons s'avérerait encore plus dangereux. Dans celle-ci, ce geste peut plus facilement provoquer une infection. Cette dernière est, en effet, riche en vaisseaux sanguins et donc une petite plaie peut rapidement se former et laisser entrer des bactéries. Cette zone est aussi sujette aux saignements excessifs.

Selon le dermatologue de l'hôpital Mount Sinai de New York, Joshua Zeichner, interrogé par la revue Health, cette "zone de la mort" ou "du danger", comme elle est parfois appelée, est le lieu de passage du sinus caverneux, une "grande veine qui draine le sang vers le cerveau". "Si une infection se développe lorsque vous percez un bouton, elle peut se propager de la peau à travers ce sinus, a le potentiel d'infecter le cerveau et même de se propager dans tout le corps via la circulation sanguine", a-t-il expliqué.

"Cela peut engendrer un risque infectieux et plus précisément de cellulite faciale, qui est une infection de la peau avec risque de nécrose", a confirmé le Dr Gérald Kierzek à Doctissimo. Dans certains cas, une infection de cette zone peut entrainer une paralysie faciale partielle. Pas de panique toutefois, il est très rare que suffisamment de bactéries s'introduisent dans la plaie pour avoir de telles conséquences.

Mais où se trouve cette "zone de la mort" exactement ? Elle s'étend du nez, jusqu'au-dessus des lèvres. Pour l'identifier, il suffit de faire un triangle avec vos doigts en joignant vos pouces et vos index puis de placer la pointe du triangle au niveau du haut du nez. La base tombe sur le bas de la lèvre supérieure. Plutôt que de percer vos boutons, et encore plus dans la "zone de la mort", il est conseillé de consulter un dermatologue et de suivre les soins qu'il vous prodiguera.