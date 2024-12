La liste des vaccinations obligatoires pour les enfants est modifiée le 1er janvier 2025.

La liste s'allonge. Dès le 1er janvier 2025, la vaccination des nourrissons contre les infections à méningocoques va être élargie. Jusqu'alors, seul le vaccin contre les infections à méningocoque C était obligatoire. En 2025, les nourrissons devront en plus être vaccinés contre les méningocoques A, B, W et Y. La vaccination contre les sérogroupes A, W et Y était jusqu'alors seulement recommandée pour certains nourrissons à risque. Celle contre les méningocoques B était elle recommandée pour tous les nourrissons depuis 2022.

Pour résumer, à partir du 1er janvier la liste complète des vaccins obligatoires à réaliser avant 18 mois sera donc :

diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP)

coqueluche

infections invasives à Haemophilus influenzae de type B

hépatite B

infections invasives à pneumocoque

méningocoque de sérogroupe A, B, C, W et Y

rougeole, oreillons et rubéole.

Concrètement, un vaccin (Nimenrix, de Pfizer) sera administré en deux doses à 6 et 12 mois pour les méningocoques A, C, W et Y ; et un autre (Bexsero de Pfizer) sera donné en trois doses à 3, 5 et 12 mois contre le méningocoque B.

Cette décision a été prise face à une augmentation importante des cas d'infections à méningocoques, qui n'ont jamais été aussi nombreuses depuis 10 ans. Le nombre de cas a particulièrement augmenté en 2023, puisque 560 cas ont été notifiés, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à l'année précédente, d'après la Haute Autorité de Santé. Celle-ci a recommandé de rendre obligatoire la vaccination contre ces sérogroupes parce qu'ils sont responsables de la majorité des cas d'infections, avec notamment une hausse des sérogroupes W et Y "à des niveaux jamais vus auparavant" d'après Santé Publique France. Une hausse inquiétante puisque ces deux sérogroupes W et Y "entraînent des taux de mortalité deux fois plus élevés" que les autres, d'après la Direction Générale de la Santé.

Les infections à méningocoques, même si elles sont rares, peuvent être très graves. Elles peuvent provoquer, surtout chez les enfants et les jeunes adultes, des méningites (des infections du cerveau) ou des septicémies (des infections généralisées). "Ces infections sont mortelles dans environ un cas sur dix", d'après la Haute Autorité de Santé. Pour protéger aux mieux les bébés et les enfants, la vaccination de ces méningocoques sera ainsi obligatoire à partir de janvier 2025 et seront pris en charge par l'Assurance Maladie à hauteur de 65 %.