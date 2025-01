Ces 4 méthodes naturelles contre la grippe sont validées par un célèbre médecin, elles vous aident à "combattre l'infection"

Certains produits naturels ont fait leurs preuves contre les infections virales, comme la grippe. Le docteur Jimmy Mohammed en conseille quelques uns.

Difficile de passer au travers de la grippe cet hiver. Depuis plusieurs semaines - et plus particulièrement depuis les vacances de Noël - l'épidémie touche l'ensemble de l'Hexagone. Heureusement, il existe des méthodes naturelles pour limiter les symptômes. Le docteur Jimmy Mohammed, présentateur du Magazine de la Santé sur France 5, a rappelé leurs bienfaits dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Premier produit anti-grippe, la propolis. Ce produit de la ruche est particulièrement réputé pour ses propriétés anti-virales et anti-inflammatoires. "C'est efficace, c'est validé par la science", affirme même le docteur Jimmy Mohammed. "De nombreuses études in vitro, in vivo et cliniques ont mis en évidence le large éventail d'activités antivirales que plusieurs types de propolis partagent", écrivaient d'ailleurs les auteurs d'une étude publiée en 2021.

En plus de ses vertus réputées, la propolis a l'avantage d'exister sous plusieurs formes : en barres à mâcher, qui vont "calmer l'inflammation de la gorge et vous aider à combattre l'infection virale", d'après le Dr Mohammed, en gouttes d'extrait pur ou en gélules, "à prendre tous les jours pendant toute la période ou vous êtes malade et même en prévention des infections virales", recommande le médecin.

Autre produit de la ruche, le miel est lui aussi très réputé pour ses bienfaits contre les maux de l'hiver, et notamment le mal de gorge. Une étude publiée en 2020 avait même conclu que "le miel était supérieur aux soins habituels pour l'amélioration des symptômes des infections des voies respiratoires supérieures". Pour le Dr Jimmy Mohammed, le miel fait donc aussi partie des méthodes naturelles efficaces en cas de grippe : il est "validé aussi (par la science) pour anti-inflammatoires, anti-microbiennes", précise-t-il.

Autre méthode naturelle "validée aussi par la science" selon le Dr Mohammed et surtout bien moins connue du grand public : l'échinacée. Cette plante est considérée comme stimulante du système immunitaire, et est surtout réputée pour ses bienfaits contre le rhume. D'après le Dr Jimmy Mohammed, l'échinacée peut diminuer "le nombre de jours où vous êtes malades", et permettrait également de prévenir une infection virale comme la grippe. On peut la consommer sous forme de gélules, de feuilles ou de teinture mère.

Enfin, le Dr Jimmy Mohammed conseille le ravintsara, à consommer en tisanes "ou en prenant l'huile essentielle qu'on va mélanger avec un peu de miel", recommande-t-il. Petit avertissment tout de même, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou médecin pour vous assurer que vous n'avez aucune contre-indication à consommer ces produits et vérifiez la posologie. Car même s'ils sont naturels, il existe des risques.