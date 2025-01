Mauvaise nouvelle : tous les retraités vont être surpris par le montant de leur retraite de janvier

Après l'annonce de la revalorisation des pensions, les retraités sont surpris du montant perçu en janvier.

Après une lutte politique acharnée, les retraités ont enfin été fixés sur leur sort. Leurs pensions de base vont bien augmenter de 2,2%, pour tout le monde. A la poubelle l'idée d'une revalorisation partielle, suivie d'une autre hausse au cours de l'été, accompagnée d'une prime, et seulement pour certains ménages. La simplification a pris le dessus sur la complexité et tant pis pour les économies que l'Etat souhaitait réaliser.

Un changement de situation permis par une décision historique : la censure. Pourtant, beaucoup d'ainés ont suivi cette séquence de loin. 1,1 ou 2,2% d'augmentation quand on perçoit 1000 euros de pension de base, cela ne change pas grand-chose puisque cela représente 11 ou 22 euros de plus par mois. Au regard des fortes hausses attendues en ce début d'année, notamment des mutuelles, cela pèse très peu. Mais alors que l'assurance-retraite doit verser les pensions du régime général ce jeudi 9 janvier, de nombreux retraités risquent d'être très surpris du montant affiché.

Le versement de la pension de retraite est réglé comme du papier à musique. Le 9 de chaque mois, sauf modifications liées au calendrier, la CNAV/Carsat procède au versement des sommes destinées à ces 15 millions de Français. Si beaucoup attendent de pouvoir toucher plus, et même si l'augmentation ne sera pas très conséquente, ils pourraient vite déchanter en voyant le montant du virement sur leur compte en banque. En effet, ce sera exactement le même que celui perçu au mois de décembre.

Une erreur ? Un oubli ? Une augmentation pas appliquée pour des raisons techniques ? Rien de tout cela. En réalité, il s'agit simplement de l'application de la règle de versement de la pension. Celle-ci n'est envoyée au retraité qu'à la fin du mois passé -versement dit "à échu"-. Cela signifie que le montant attribué est versé au titre du mois de décembre. La pension correspondant au mois de janvier n'arrivera que le 7 février.

Or, l'augmentation des pensions de retraite ne s'applique qu'à compter de celle versée au titre du mois de janvier. La hausse ne sera donc effective qu'à partir du versement reçu début février. Là, la revalorisation de 2,2% sera effective et les retraités toucheront donc une pension un peu plus élevée à partir de cette date. Encore un peu de patience donc.