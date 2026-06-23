IA à la maison : 2 questions simples à poser à votre ado pour savoir s'il est en train de saboter ses devoirs

Votre ado boucle ses devoirs en un temps record grâce à l'IA ? Testez sa réflexion avec deux petites questions bien ciblées.

C'est le nouveau cauchemar invisible des parents. Votre adolescent est dans sa chambre, les yeux rivés sur son écran, et boucle ses devoirs à une vitesse record. Vous pensez qu'il est particulièrement efficace ce trimestre ? Détrompez-vous, car il y a de fortes chances qu'il soit simplement en train de sous-traiter son travail à une intelligence artificielle.

Cette prise de conscience, une mère de famille de San Francisco l'a vécue en surprenant son fils face à son devoir de mathématiques, comme le rapporte Business Insider qui en fait un exemple très éclairant. L'adolescent se contentait d'envoyer l'énoncé de ses problèmes à l'IA avec une consigne basique : "Résous ça". Un copier-coller plus tard, le devoir était fini, sans aucun effort ni réflexion. En agissant ainsi, évidemment, votre enfant sabote son apprentissage, il ne retiendra rien. Que faire ? Interdire l'IA n'est pas vraiment la meilleure solution, c'est aussi un outil qui peut le faire progresser. Pour cela, il faut s'assurer qu'il ne tombe pas dans le piège de la paresse. Vous devez lui poser deux questions pour bien comprendre et l'aider.

La première question est celle-ci : "Qu'as-tu écrit pour demander de l'aide à la machine ?" Tout se joue dans le prompt, c'est-à-dire la consigne textuelle donnée à l'IA. C'est là le révélateur entre la triche un peu idiote et l'apprentissage intelligent. Comme l'indique la maman au média, qui est devenue une référente IA dans son école, si votre ado a simplement tapé une phrase du type "Fais cette rédaction à ma place" ou "Donne-moi les réponses de cet exercice", il fragilise sa capacité à résoudre des problèmes complexes par lui-même.

À l'inverse, s'il a formulé sa demande pour obtenir des explications, par exemple "Explique-moi la règle de grammaire derrière cet exercice" ou "Agis comme un tuteur et guide-moi sans me donner la réponse", il utilise la technologie de manière vertueuse. L'IA devient un prof particulier qui enseigne la méthode.

La seconde question va encore plus loin en testant directement son esprit critique : "Tu as la bonne réponse, d'accord. Sais-tu comment la machine y est arrivée ?" L'un des plus grands dangers de l'IA chez les jeunes est la confiance aveugle qu'ils lui accordent, alors que ces outils commettent régulièrement des erreurs de logique ou inventent des faits.

Si votre enfant est incapable d'expliquer le raisonnement qui se trouve sur sa copie, c'est qu'il a simplement fait un copier-coller. En lui demandant de justifier le résultat, vous le forcez à réfléchir et à s'approprier la méthode de calcul ou de raisonnement. L'intelligence artificielle ne disparaîtra pas des smartphones des adolescents et l'interdire est une totale illusion. En revanche, en posant ces deux questions simples à la maison, vous reprenez le contrôle et guidez les enfants vers des usages utiles.